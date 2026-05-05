Para comprender los bosques, trepé a las copas de sus árboles. Y este es el continente desconocido que me encontré

Antes de los años ochenta, los arboricultores, poco imaginativos, pasaban por alto el 95% de su materia de estudio; casi nadie prestaba atención a las copas de los árboles. Entonces, en 1978, una joven botánica apasionada desde siempre por los gigantes verdes y obsesionada por las hojas llegó a Australia con una beca para estudiar los bosques pluviales. Venida de regiones templadas, esta neófita no sabía casi nada de los trópicos. Durante su primera visita a una selva en Australia, levantó la vista y contempló unos árboles de la altura más vertiginosa que hubiera visto nunca y pensó: “Ay, madre, ¡no veo la copa!”. Esa botánica patidifusa era yo.

Llevaba conmigo un inmenso amor por los árboles y tenía la intención de dedicar mi futuro a desvelar sus secretos. Después de varias desventuras, me di cuenta de que, para comprender todo el bosque, debía subir a sus capas más altas. Al principio tenía la esperanza de que, simplemente con unos prismáticos, conseguiría traer las copas de los árboles hacia mí. Pero, tras mucho reflexionar y varios intentos infructuosos, me inventé una manera de izarme a ese maravilloso lugar mágico e inexplorado, lleno del bullicio de criaturas de seis patas del mundo insectil y más tonos de verde de los que yo hubiera imaginado que podían existir. Bauticé este sorprendente nuevo mundo como el “octavo continente”. Mientras los espeleólogos descienden por una cuerda, yo decidí subir. Quienes practican el alpinismo insertan tornillos y anclajes a golpes en las paredes de roca, pero yo instalaba las cuerdas en los árboles altos con cuidado de no romper ninguna hoja y asegurándome de que ninguna criatura se asustara y huyera. Y, para sujetarme con cuerdas a las ramas más altas, soldé mi propio tira chinas a partir de una vara metálica. Mis métodos resultaron ser una técnica sencilla y de bajo coste, que inauguró mi exploración de ese “octavo continente”, un complejo foco de biodiversidad ubicado no a cientos o miles de kilómetros de distancia, como el fondo del océano o el espacio exterior, sino casi a nuestro alcance, sobre nuestras cabezas. Me autodenominé una “arbonauta”.

Durante aquel primer ascenso fascinante al dosel arbóreo, me encontré cara a cara con seres que jamás habría imaginado y que, en aquel preciso momento, todavía eran desconocidos para el resto del mundo. Me quedé maravillada ante un hermoso gorgojo negro que succionaba el néctar de una hoja, unos elegantes y coloridos polinizadores que revoloteaban entre las flores de las plantas trepadoras, gigantescos helechos nido de ave, donde se refugiaban las hormigas, y cientos de miles de lo que más me gusta en el mundo: las hojas. Al ir pasando desde la parte inferior del árbol hasta la cumbre, me quedé pasmada con los cambios que observé. El follaje en la parte del tenebroso sotobosque era de un verde negruzco, más grande, más fino y, como se comprobó, más longevo (gracias al entorno resguardado, protegido del viento y sombrío del suelo forestal). Las hojas que crecían en lo alto, bajo la luz brillante del sol, eran pequeñas, coriáceas, de un verde amarillento y muy duras. Mirara donde mirara, las copas revelaban secretos que no eran visibles a ras del suelo: escarabajos brillantes que comían el tejido de las hojas jóvenes (pero no de las viejas), orugas que actuaban en grupo, alimentándose de ramas enteras, desde el follaje más tierno al más adulto, aves que iban comiéndose a estas incautas larvas como si estuvieran dándose un festín de ensalada en el bufé libre, hasta que un repentino aguacero hacía que todos estos bichos salieran en desbandada a guarecerse bajo la hoja más próxima o en una rendija del tronco. En los años que siguieron, la exploración de las copas de los árboles llevaría al descubrimiento de que más de la mitad de todas las criaturas terrestres viven a unos treinta metros por encima de nuestras cabezas, y no en la superficie, como la ciencia había creído hasta entonces. Muy pronto descubriría que, en las copas más altas, la mayoría eran nuevas especies que la ciencia no había descrito aún. Entre las más de 60.000 especies de árboles, casi cada una de ellas acoge comunidades únicas y singulares.

Meg Lowman escala un kapok gigante en la selva amazónica. Fotos cedidas por la editorial Galaxia Gutenberg Galaxia Gutenberg

Cuando los equipos científicos alcanzan fronteras inexploradas, deben diseñar nuevos métodos y tecnologías para poder explorar de forma segura. Gracias a la invención, en los años cincuenta, del aparato autónomo de respiración subacuática (SCUBA, por sus siglas en inglés), la investigación científica tuvo acceso al extraordinario mundo de la biodiversidad de los arrecifes de coral. Durante los años sesenta, los astronautas aterrizaron en la luna gracias al desarrollo por parte de la NASA del motor cohete para viajar al espacio. El combustible sólido de los cohetes su puso para los astronautas lo que mi humilde tirachinas artesanal supuso para los arbonautas: no tanto un invento nuevo, sino una manera innovadora de usarlo. De la misma manera que la exploración espacial trajo consigo una generación de astronautas, el acceso al dosel arbóreo inauguró una nueva trayectoria profesional para arbonautas. Si te encanta subirte a los árboles, toma nota, ¡hay una carrera para ti! Yo soy una de esas primeras exploradoras arbóreas y podría decirse que la única escaladora lunática que ha llevado a cabo su investigación en todos los continentes (incluso en la Antártida, donde la parte alta del follaje del musgo y el liquen alcanza una altura de apenas cinco centímetros, lo que te obliga a arrodillarte, en lugar de a escalar, para acceder a sus copas liliputienses). Durante los últimos cuarenta años, he marcado miles de hojas para rastrear la historia de sus vidas, que en algunos casos ha durado más de veinte años, a pesar de la amenaza constante de todo tipo de criaturas (en su mayoría insectos), que tratan de comérselas, arrancarlas, perforarlas o deformarlas. Además, este giro aéreo de nuestro abordaje de la ciencia forestal ha llevado a avanzar en el conocimiento de los procesos globales, desde el ciclo hidrológico hasta el almacenamiento de carbono y el cambio climático.

A nadie debería sorprender (aunque algunos todavía se sorprenden) que la salud planetaria esté directamente relacionada con los bosques. Sus copas producen oxígeno, filtran el agua dulce, transforman la luz del sol en azúcares, limpian el aire al absorber dióxido de carbono, y proporcionan un hogar al extraordinario banco genético de las criaturas terrestres, entre muchas otras funciones de crucial importancia. Y, al contrario que una red eléctrica o una depuradora de agua, no hacen falta costosos impuestos ni tarifas para mantener esta compleja maquinaria forestal que cuida de la salud de nuestro planeta Tierra. Aun así, para que funcione como es debido, debemos defenderla de la destrucción humana. A lo largo de mis años de vida, unas seis décadas, la degradación de la selva amazónica ha aumentado más allá del punto de inflexión; ya no es probable que llegue a restaurarse. En algunos países, como Madagascar, Etiopía o Filipinas, apenas queda rastro alguno de los bosques primarios, imprescindibles para que sus semillas produzcan futuras arboledas. Y las fracciones de bosque que sobreviven en todo el mundo, desde California hasta Indonesia o Brasil, están en grave peligro, amenazadas por los incendios, las sequías, las carreteras y la tala rasa. Debemos correr aún más rápido para entender los misterios de los doseles arbóreos antes de que estos desaparezcan, o, mejor aún, debemos encontrar la manera de conservar esas arcas verdes de Noé que todavía existen.