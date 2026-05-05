El difícil camino de los jóvenes para adquirir vivienda propia en Colombia

La primera vez que Juliana Ramírez, de 25 años, pensó en comprar vivienda, llevaba varios años pagando arriendo tras independizarse de sus padres. Trabajaba y terminaba su carrera como politóloga en Medellín (Antioquia), cuando la atravesó la angustia. “Empecé a sufrir en carne propia la gentrificación. Me pidieron el lugar donde vivía porque querían el doble del precio”, recuerda. Su deseo aún no se ha cristalizado, como le pasa a la mayoría de jóvenes. Solo en Bogotá y Cundinamarca, una zona de Colombia con mayores posibilidades de obtener ingresos altos y estables para los estándares del país, 8 de cada 10 jóvenes entre 18 y 28 años tiene intenciones de comprar vivienda, pero apenas 1 de cada 10 hace realidad el sueño, según datos de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol).

La aspiración choca con la realidad por barreras que no solo afectan la vida cotidiana de los jóvenes, sino sus proyectos a largo plazo. La principal es la falta de oportunidades de empleo . En Colombia, el desempleo de las personas entre 15 y 28 años alcanza el 16,5%, casi el doble del promedio nacional del 9,2%, de acuerdo con el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE).

Incluso cuando tienen un empleo formal, a muchos jóvenes les afecta la inestabilidad, como le ocurre a Ramírez. “La primera barrera es el modelo de trabajo. Es hiperflexibilizado, sin contratos laborales ni término fijo ni indefinido, sino por prestación de servicios y periodos cortos. No hay manera de acceder a un crédito. Son pocas las personas que logran completar 150 millones o 200 millones de pesos (entre 40.000 y 50.000 dólares) para pagar la cuota inicial de una vivienda”, señala.

El mecanismo tradicional para comprar una vivienda nueva supone alcanzar varias metas. En primer lugar, tener ahorros o la capacidad de pagar a un plazo determinado cerca del 30% del valor total como cuota inicial. Las personas con bajos ingresos pueden buscar subsidios estatales o de cajas de compensación si ganan hasta cuatro salarios mínimos mensuales. Para el valor restante, a menos que se tenga la totalidad del dinero, es necesario buscar la aprobación de créditos por periodos de 15 a 20 años.

Los montos cuentan la historia. En la capital del país la Vivienda de Interés Social (VIS) , una solución para familias de ingresos bajos o medios que implica la posibilidad de subsidios públicos, tiene un precio tope de 150 salarios mínimos, es decir, 262 millones de pesos (72.000 dólares). Las cuotas mensuales de un crédito para pagar el 70% restante quedarían en alrededor de 1,7 millones de pesos (472 dólares) con las tasas actuales, una cifra que implicaría destinarle la totalidad del salario mínimo mensual. La realidad es que los jóvenes deben estirar cada peso para cubrir otros gastos como la renta, la alimentación u otras deudas.

La ausencia de empleo estable alimenta un círculo tortuoso al que se suman la falta de vida crediticia y de capacidad financiera. En el último trimestre de 2025, solo el 16,3% de los créditos hipotecarios se desembolsaron a personas entre 18 y 29 años, según el DANE. Julieth Hincapié tenía 27 años cuando logró que le aprobaran uno para la compra de un apartamento de 43 metros cuadrados en Ibagué, ciudad a cuatro horas por tierra desde Bogotá. Pagó la cuota inicial mientras avanzaba la construcción. “Tener un trabajo estable en Bogotá me ayudó mucho. Soy organizada con la plata. Me puedo quedar sin el mercado, aguantarme las ganas del helado, el viaje o la ropa. Mi prioridad era pagar las cuotas”. Cerró la compra por 90 millones de pesos (25.000 dólares) un año antes de la pandemia. “Ese precio ya no se ve. Hubo factores como la ampliación de plazos que hicieron que mi caso fuera diferente”, admite.

El bajo acceso de los jóvenes a la compra de vivienda no es un problema exclusivo de países desiguales como Colombia. En Estados Unidos, la edad promedio de la primera compra se está postergando hasta los 40 años por el incremento de precios. A los millennials y la generación Z les cuesta mucho más que a sus padres acceder a posibilidades distintas al alquiler, un fenómeno conocido como Generation Rent. En España , los jóvenes compraron apenas 1 de cada 10 viviendas en 2025.

Adriana Hurtado, directora del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo (Cider) de la Universidad de los Andes, señala que, en algunos casos, la solución es sumar ingresos familiares. “Los hogares colombianos han recurrido tradicionalmente a la ayuda familiar para poder acceder a la compra de vivienda, sobre todo, por primera vez. Eso también aumenta las brechas entre jóvenes que sí tienen apoyo familiar y los que no”, advierte. La joven de Ibagué logró su meta gracias a la activación de esa red, que cuidaba de su hijo menor de edad a la distancia, mientras ella ahorraba.

El presidente de Camacol, Guillermo Herrera, dice que faltan instrumentos para responder al interés de los jóvenes. “El acceso de los jóvenes a la vivienda debe volver a ser una prioridad de la política pública. Es necesario restablecer programas como ‘Mi Casa Ya’, recuperando los subsidios a la cuota inicial y a la tasa de interés que permitían cerrar financieramente la compra, especialmente para hogares de ingresos bajos y medios”, sostiene. Se refiere a una iniciativa del Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos que se implementó desde 2015 y que suspendió el actual presidente Gustavo Petro por considerar que era un programa mal diseñado y que no cumplía su objetivo social.

Lo que sí sigue funcionando es “Generación FNA”, una línea de crédito especializada del estatal Fondo Nacional del Ahorro, dirigida a jóvenes entre 18 y 28 años que amplía la financiación al 90% del precio, reduciendo la cuota inicial al 10%.

Ramírez, la joven antioqueña, considera clave ampliar los apoyos estatales para que el derecho a la vivienda no dependa exclusivamente del mercado privado. Propone ampliar las líneas directas de financiación y fortalecer iniciativas comunitarias, como la Asociación de Vivienda “Hogar Digno Hogar” de Popayán (Cauca). “Hemos abanderado un proceso de lucha por la vivienda, promoviendo la autoconstrucción por parte de organizaciones comunitarias y populares, donde los recursos de subsidios van directamente al beneficiario. Es una alternativa para que los sectores más vulnerables, que están por fuera del sistema financiero, puedan tener vivienda digna”, enfatiza Camilo Díaz, de 34 años, líder de la organización. Planean construir 190 casas en un predio cedido por la Gobernación.

El otro camino para tener un espacio propio es el arriendo. Colombia es el país con el mayor porcentaje de hogares arrendatarios en América Latina, con un 40%, según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del DANE. La cifra duplica el promedio de la región. “Siendo un país de arrendatarios, deberíamos reconocer el arriendo como una opción viable para el acceso a la vivienda de largo plazo. Hablando de jóvenes, este puede ser el caso porque algunos tienen intereses de canalizar sus recursos en otro tipo de inversiones o gastos”, agrega Hurtado.

Edwin Chiriví, gerente del gremio constructor en Bogotá y Cundinamarca y miembro de la junta directiva del FNA, defiende la compra de vivienda como una oportunidad de ahorro e inversión. “Puede haber un salto cuantitativo en la vida de los jóvenes. Les permite construir un patrimonio y tener estabilidad. En los dos primeros años, una VIS se valoriza al menos en un 20%”, remarca. Ramírez no pierde la esperanza de cumplir su sueño. Quiere una vivienda no solo para ella, sino para ofrecerle un techo propio a su mamá, una maestra que a los 50 años todavía guarda el anhelo que nació en su juventud.