El fenómeno de ‘El Niño’ llega a Chile: qué pasará con las lluvias durante el invierno de 2026

Chile inicia el invierno el 21 de junio, durante el solsticio de invierno que marca el cambio de estación en el hemisferio sur. La temporada invernal del país sudamericano viene de la mano con los efectos del fenómeno de El Niño, un evento climático que impacta el clima de la temporada. Para este año los especialistas han mencionado el concepto de superniño —Niño Godzilla como también es conocido— al considerar que el evento invernal tiene condiciones más fuertes que las habituales.

La característica principal del paso de El Niño por el territorio chileno será las temperaturas cálidas y las precipitaciones breves pero intensas, en especial en la zona central —en donde se ubican las ciudades más pobladas del territorio nacional, entre ellas la capital Santiago de Chile—. Las autoridades están atentas a la evolución del tiempo para el próximo trimestre y a las consecuencias que acompañarán las lluvias intensas con jornadas templadas.

Qué es el fenómeno de ‘El Niño’

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) define a El Niño como un fenómeno climático natural en el que las aguas de superficie del océano Pacífico central y oriental sufren un calentamiento anómalo y provocan cambios en las pautas meteorológicas. Ocurre entre cada dos y siete años, y se extiende entre 9 y 12 meses. Su arribo con temperaturas más altas y lluvias más intensas y breves puede causar estragos en las zonas cercanas a la cordillera de Los Andes, en donde la isoterma cero —la altitud a la cual la temperatura del aire alcanza los 0°— es más baja, lo que incrementa la posibilidad de generación de aludes. También puede dejar efectos en la agricultura y en la producción de alimentos. Su llegada se predice con meses de anticipación, lo que permite a los organismos de emergencia se preparen para evitar las catástrofes climáticas.

Cómo llega evento meteorológico a Chile

La Dirección General de Aeronáutica Civil de Chile (DGAC) ha entregado un reporte con los datos obtenidos hasta marzo de 2026, que considera los reportes internacionales que señalan que hay una probabilidad del 60% de que el fenómeno de El Niño llegue a Chile en el trimestre de invierno junio-agosto. El documento del organismo precisa que en la actualidad, en pleno otoño, el país se encuentra en una fase neutral de El Niño-oscilación del sur (ENOS). La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) ha explicado que este fenómeno suele asociarse a mayores precipitaciones en la zona centro y centro-sur durante otoño e invierno, además de temperaturas mínimas ligeramente más altas, lo que puede traducirse en inviernos menos fríos. También puede aumentar la probabilidad de lluvias intensas en cortos periodos, especialmente, en zonas más expuestas. La entidad no ha proyectado ningún evento climatológico importante para los próximos meses, aunque esta información puede variar a lo largo de la temporada.

La geografía de Chile continental, que comienza con el desierto nortino y finaliza con la fría Patagonia, también refleja las distintas formas en la que recibe el fenómeno climático. La costa norte se hace más cálida, mientras que el altiplano se vuelve más seco; la zona central y sur es más lluviosa y cálida; y la Patagonia queda más seca y fría.

Qué es el ‘superniño’ que llega a Chile

El superniño o Niño Godzilla (nombre usado en los medios de comunicación para asociar la magnitud del evento con el famoso monstruo ficticio japonés) es considerado como un evento más fuerte que El Niño habitual. Se ha registrado en 1982 y 1987 y está asociado a un aumento más fuerte en la temperatura del mar, que puede variar entre los 2° a 3°. El efecto inmediato de este incremento es la aparición de lluvias más fuertes y en un período corto de tiempo. Al mediano plazo se estima que los sistemas frontales serán más breves pero más frecuentes a lo largo del invierno.