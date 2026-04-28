Las víctimas de la Luz del Mundo consiguen la reapertura del caso en México

Un juez revierte la decisión de la Fiscalía de desistir de la acción penal en la investigación de siete años sobre abuso sexual infantil y enriquecimiento ilícito que apuntaba a los líderes de la iglesia

Tras el cierre de la investigación sobre los abusos cometidos por la iglesia La Luz del Mundo anunciado hace dos semanas por la Fiscalía General de la República (FGR), la presión de las víctimas ha logrado echar atrás ese carpetazo. En una audiencia celebrada este lunes, un juez ha revertido la decisión de la FGR de no ejercer acción penal y ha ordenado la reapertura del caso en México. Los líderes de la congregación evangélica están acusados de construir y dirigir una red de abuso sexual infantil y enriquecimiento ilícito. Su actual líder, Naasón Joaquín García, cumple una pena de casi 17 años de cárcel en California, Estados Unidos, por abuso sexual a menores.

Según han dado a conocer las víctimas de la Luz del Mundo en un comunicado, el juez ha resaltado la falta de cooperación entre las autoridades mexicanas y estadounidenses para revivir la investigación. “La FGR se negó a proporcionar información al consulado de Estados Unidos sobre este caso. Asimismo, la FGR fue omisa en activar los mecanismos de cooperación internacional para obtener la información y documentos que han reunido las autoridades de EE UU. [...] El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) fue omiso en entregar información a las autoridades mexicanas en varias ocasiones”, señalaron.

Las pesquisas, que habían comenzado en 2019 sobre el sistema de abusos implantado por esta iglesia, se han visto obstaculizadas a lo largo de estos años por el gran poder económico y político que su cúpula ha acumulado, lo que les ha permitido librarse de las acusaciones por las que García, su apóstol, como es conocido entre sus fieles, ya ha sido juzgado y condenado en el país vecino.

A pesar de que la noticia del desistimiento de la acción penal se había decretado cuando Alejandro Gertz Manero aún era fiscal, el acto fue conocido por las víctimas a principios de este año y confirmado públicamente por la FGR hace apenas dos semanas. En el escueto comunicado, la FGR, a cargo ya de Ernestina Godoy, da a conocer que se optó por “el no ejercicio de la acción penal”, sin mayores explicaciones. El anuncio, que generó gran polémica, llegó hasta Palacio Nacional, desde donde la presidenta aseguró que buscaría la reanudación de la investigación. “El objetivo de la fiscal es que el juez reabra el caso. El cierre fue el año pasado con el fiscal Gertz; las razones no las conozco, pero sé que la fiscal se acercó a las víctimas y está pidiendo la apertura del caso”, sostuvo Sheinbaum.

En el comunicado que han publicado este lunes, las víctimas han lanzado acusaciones contra el Gobierno, que había prometido su apoyo para “agotar la investigación”. “Durante la audiencia, la representación de la FGR se dedicó a defender el ‘carpetazo’ y a solicitar que el Juez de Control lo avalara. Con sus acciones, la FGR se esforzó activamente en intentar que se cerraran las puertas de la justicia a cientos de víctimas de LLDM, entre ellas niñas y niños que han sido abusados y explotados sexualmente por la cúpula de dicha iglesia”, acusaron.

Sóchil Martin, una antigua feligresa que sobrevivió a los abusos de la Luz del Mundo y que, junto a su esposo, Sharim Guzmán, impugnó la decisión de la FGR, había compartido su decepción a este periódico por el cierre del caso en México: “Otra vez siento miedo y vuelvo a perder confianza en la fiscalía. Me siento revictimizada”. A pesar del tortuoso y difícil camino para perseguir en México los delitos de los que fue víctima, Martin afirmó que no perdía la esperanza. “Pero no nos vamos a quedar quejándonos, vamos a seguir luchando”, afianzó.