Camarero asegura que hizo todo lo que se pudo el día de la dana y la oposición y las víctimas le piden que dimita

La vicepresidenta primera y consejera de Vivienda, Empleo y Juventud, Susana Camarero, ha defendido este martes en la comisión de investigación de la dana en Les Corts Valencianes que tanto ella como su equipo estuvieron desde primera hora de la mañana atentos a la evolución de la dana, con la información de la que disponían, y resolviendo las incidencias que llegaban. Camarero, a la que la oposición acusa de ser aquel día una mera espectadora y de mentir durante meses sobre lo que hizo la tarde de la dana el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha manifestado tener la certeza de que el día de la dana se hizo todo lo que se pudo con la información de la que se disponía. Ha reiterado, en respuesta a las acusaciones de la oposición, que “ningún usuario o familia que apretó el botón de teleasistencia quedó sin ser atendido”. La oposición le ha exigido que pida perdón a las víctimas y dimita.

Los tres consejeros de la Generalitat Valenciana responsables de servicios sociales, agricultura y agua, y transportes públicos han comparecido este martes por la tarde en Les Corts Valencianes 18 meses después de la tragedia para dar explicaciones de su actuación en una comisión de investigación con un formato sin preguntas y respuestas.

En la calle y frente al Parlamento, las asociaciones de víctimas han desplegado cuatro pancartas reivindicativas y una corona de flores por los 230 fallecidos en la dana y han pedido, una vez más, la dimisión de todos ellos, y que el Parlamento retire la inmunidad a Carlos Mazón para que declare ante la justicia y pueda ser investigado. “Si la Eurocámara lo ha hecho con el diputado Alvise Pérez, se puede hacer con el expresidente Mazón”, han coincidido las portavoces Rosa Álvarez y Mariló Gradolí. “Ninguno de los tres consejeros estuvieron a la altura aquel día”, han denunciado.

Camarero, la primera en comparecer en la sesión de la tarde, ha insistido en que su departamento hizo todo lo que pudo con la información de la que disponía. Y ha enumerado los Whatsapp que intercambió con su equipo desde las 8.19 horas de aquel día en que sucedió la peor tragedia natural que ha vivido el país. “Me duele que la oposición diga que no se atendió a las residencias porque no es verdad”, ha sostenido Camarero. Y ha negado que su asistencia a la gala de la patronal CEV a las 18.00 horas del día 29 de octubre condicionara el seguimiento de la situación. “Durante la hora que duró el acto, nunca dejé de estar conectada con mi equipo. Fue a las 18.22 cuando en ese mismo chat [el de su consejería] pedí que se comprobase si había grupos electrógenos en una de las residencias” ante problemas de fluido eléctrico. “No nos constaba a esa hora más incidentes”, ha asegurado.

Del protocolo frente a emergencias, Camarero ha recordado que se envió por la mañana a más de un centenar de centros sociosanitarios, y son recomendaciones a seguir en función del grado de emergencia, entre ellas, subir a plantas altas en caso de inundación. “Allí no llovió, hubo un tsunami”, ha remachado. “No llovió a lo largo del día, incluso se recibieron a familiares a las 19.00 horas en una de las residencias. Pero a partir de las 19.30, un tsunami, como describen los informes, entró en la residencia y arrasó con todo”, ha añadido. “Nadie en mi consejería dejamos de estar ocupándonos de la situación que generaba la dana”, se ha defendido.

José Muñoz, portavoz parlamentario socialista, ha preguntado a la vicepresidencia qué opinaría de alguien que ha defendido durante meses que Carlos Mazón estaba trabajando en la Generalitat toda la tarde el 29 de octubre. “¿Qué credibilidad tendría esa persona?“, le ha espetado para afearle que mintiera sobre lo que hizo el entonces presidente de la Generalitat la tarde de la tragedia. ”¿Mantiene esa mentira hoy?“, le ha inquirido. Camarero no ha respondido a esta cuestión.

“Usted tenía dos responsabilidades”, ha continuado Muñoz, “como consejera de Servicios Sociales y como portavoz, y el balance es catastrófico: 37 personas conectadas al servicio de teleasistencia fallecidas. Sabía que los barrancos estaban a punto de desbordarse y contestó en un mensaje [al secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso]: ‘Jopé, si necesitas algo, nos dices’”, ha recordado el portavoz socialista. “Solo le pido que vaya a ver a las víctimas y les pida perdón. Y, en segundo lugar, que hoy anuncie su dimisión”, ha exigido.

Nathalie Torres, diputada de Compromís, ha acusado a la vicepresidenta de la Generalitat de “mentir”, y le ha reprochado que no empleara el servicio de teleasistencia para avisar a los usuarios de la dana de la emergencia. “Cuando se desconectó del Cecopi para ir a una gala de entrega de premios ya sabía que había inundaciones. ¿En manos de quien estaba la seguridad de los mayores aquel día?“, ha criticado la parlamentaria valencianista.

Fernando Pastor, portavoz del PP, ha dado las gracias a Camarero por dar la cara y no esconderse y se ha quejado de la “espantada” de los miembros del Gobierno de España “porque han preferido huir como unos cobardes”. El portavoz popular ha asegurado que “es una barbaridad sin consistencia acusar a la consejera de los fallecimientos. Así que decir que se abandonó a los mayores es una indecencia”. Vox, que preside la comisión, ha criticado a la izquierda por tener “un comportamiento abyecto y cruel”.

Barrachina apunta a la CHJ por Buseo

El consejero de Agricultura y Agua y portavoz del Consell, Miguel Barrachina, con competencias en la presa de Buseo, que alcanzó la noche de la dana el 125% de su capacidad y cuyo desbordamiento provocó una avenida de agua que causó siete fallecidos en Sot de Chera y Pedralba, ha recordado que la gestión de esa presa se externalizó. Y ha descargado la responsabilidad de la avenida de agua en la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). La única información de la que se dispuso estaba en el Cecopi", ha afirmado en referencia a Miguel Polo y a Pilar Bernabé. “Esa información la tenían solo ellos y decidieron no darla en el Cecopi”, ha asegurado Barrachina.

El grupo socialista y Compromís han acusado al consejero de desvincularse de la emergencia y de su responsabilidad como titular del embalse a las 18:30 horas y le han instado a presentar su dimisión, mientras que el PP ha acusado a la izquierda de “tergiversar y manipular” la realidad con juicios de valor y Vox ha criticado que el estado general de las presas evidencia “una falta de voluntad política para priorizar obras que salvan vidas”.

El vicepresidente tercero y consejero de Medio Ambiente y Territorio, Vicente Martínez Mus, a las preguntas de la oposición de dónde estuvo el día de la dana, ha dicho que salió hacia el pleno del Consell a las ocho de la mañana, a las dos volvió a su despacho de la Consejería, comió, y se fue más tarde a un funeral. Luego acudió a la gala de la patronal CEV, y queda con su equipo en hacer un seguimiento de lo que sucedía en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV). Intentó llegar a Valencia Sud, donde está el centro de control de Metrovalencia, pero ya no pudo llegar por la inundación. Y se quedó en su despacho para ir respondiendo a lo que “íbamos conociendo” hasta que luego se fue al Cecopi. Y ha enumerado la pérdida de vida y los enormes daños en una zona amplia de la provincia de Valencia. “Una situación durísima. De estrés institucional y humana en la que la prioridad era recuperar la normalidad”, ha dicho. Y a continuación se ha centrado en enumerar la reconstrucción de las infraestructuras dañadas. “Siempre he actuado en función de la información de la que disponía”, ha remarcado en línea con la tesis de la Generalitat de que hubo apagón informativo por parte de los organismos estatales.