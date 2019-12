El mejor jamón 100% ibérico de bellota en lonchas cuesta menos de 20 euros, según la OCU

Las luces ya iluminan las calles y plazas, los mercadillos han abierto sus tenderetes y en los comercios suenan los villancicos. Diciembre ha llegado: empieza la cuenta atrás para acabar el año, las compras de regalos y la organización de las cenas de Nochebuena y Nochevieja. Quizás el primo que vive en Londres finalmente no venga este año, pero lo que sin duda no faltará en la mesa es la comida y, como no puede ser de otra forma, la gran estrella: el jamón. Pero, ¿sabemos elegir el adecuado? Quizás el listado de los mejores jamones ibéricos en lonchas (perfecto para quienes no saben cortarlo) que ha elaborado la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) nos ayude a elegir.

Más de 200 euros el kilo por un 100% Ibérico de Bellota

En lo que a calidades de jamones se refiere, hay tres factores que hay que tener en cuenta: la raza del cerdo, la alimentación y el tiempo de curación. Sin embargo, para etiquetarlo, solo se evalúan los dos primeros, de acuerdo con el Real Decreto 4/2014. Para considerar que un jamón es 100% ibérico debe tratarse de "un producto procedente de animales con un 100% de pureza genética de la raza ibérica, cuyos progenitores tengan así mismo un 100% de pureza racial ibérica y estén inscritos en el correspondiente libro genealógico", dicta la ley. Para que, además, esté etiquetado como "100% Ibérico de Bellota" (precinto negro), "el animal debe permanecer más de dos meses en el campo comiendo solo bellota y hierba", explican desde la OCU.

Este es precisamente el caso del ganador del análisis que ha hecho la organización, el jamón del Club Gourmet El Corte Inglés 100% Ibérico Bellota, que obtiene una calificación global de 85 y se considera una "compra maestra" por su relación calidad-precio: el paquete de 80 gramos cuesta 16,70 euros (el kilo sale a 208,75). Con un 20% de grasa, este producto consigue cinco estrellas en casi todas las categorías —salinidad, aditivos y conservantes, calidad de la grasa, raza ibérica y degustación—, salvo en etiquetado y humedad, en las que se queda con cuatro.

De los cuatro 100% raza ibérica analizados, solo otro ha conseguido una valoración de "muy buena calidad", el Cinco Jotas Bellota 100% Ibérico. Con un precio que casi duplica al del anterior (27,50 euros por 80 gramos, 343,75 euros el kilo), este jamón obtiene una calificación global de 77. Es algo más graso que el ganador (un 36% de grasa) y solo consigue las cinco estrellas en humedad, salinidad y raza ibérica. En las demás categorías se queda con cuatro.

El tercer producto de la lista no entra dentro de la categoría de "muy buena calidad"; con 74 puntos se queda en "buena". Se trata del Covap Esenciaúnica Bellota 100%, un jamón algo más barato que los anteriores: el paquete de 120 gramos cuesta 22 euros (el kilo sale a 183,33 euros). Este producto, que tiene un 16% de grasa, consigue cinco estrellas en salinidad, calidad de la grasa y raza ibérica. Se queda con cuatro en el etiquetado y la degustación, y tres en humedad y aditivos y conservantes.

También de bellota, pero solo un 50% ibérico

La OCU también ha analizado varios productos en lonchas de jamón de bellota solo 50% ibérico, es decir, de cerdos provienen de una madre 100% ibérica y un padre 100% duroc (la única raza porcina con la que se pueden mezclar para seguir catalogados como ibéricos, según la legislación). En este caso se han analizado siete referencias, de los cuales solo cuatro son de "muy buena calidad". Estos son los tres mejores:

Cuyar Jabugo Loncheado cuchillo se corona como el mejor del análisis con una puntuación total de 91. El paquete de 85 gramos cuesta 15,90 euros (el kilo sale a 187,06 euros). Este jamón tiene un 35% de grasa y obtiene cinco estrellas en todas las categorías salvo el etiquetado, en la que consigue solo cuatro.

La segunda posición, con 85 puntos, la consigue el jamón El Corte Inglés Bellota Ibérico. Este producto se vende en un paquete doble, en el que cada parte contiene 50 gramos y cuesta 14,99 euros (el kilo sale a 149,90 euros). Tiene menos grasa que el ganador (un 20%) y obtiene cinco estrellas en las categorías de aditivos y conservantes, calidad de la grasa, raza ibérica y degustación. Se queda con cuatro en etiquetado y salinidad, y tres en humedad.

El tercer producto, considerado como "compra maestra" por su relación calidad-precio, es el Villar Bellota Ibérico Plato. Este jamón se vende en un formato de 80 gramos por 10,50 euros (131,25 euros el kilo). Contiene un 16% de grasa y su valoración es similar a la del anterior salvo por dos categorías: en humedad solo consigue dos estrellas y en salinidad supera al segundo con cuatro estrellas.

Los ibéricos que comen pienso

En esta categoría, la OCU ha analizado un total de 22 productos de jamón en lonchas de cebo (que se alimentan con pienso y no bellota) 50% raza ibérica. Del total, 16 han obtenido una puntuación suficientemente alta como para considerarse de "muy buena calidad" y, a diferencia de las anteriores, donde todos aprobaban con nota, hay un suspenso: el Legado Ibérico Selección, que con 41 puntos se considera de "mala calidad". Estos son los tres mejores:

El mejor del análisis, con una puntuación de 89, ha sido el Sánchez Alcaraz Cebo Ibérico. Este jamón es mucho más asequible que los anteriores: se vende en paquetes de 200 gramos que pueden costar entre 9,35 euros hasta 19,36 euros (67 euros el kilo). Tiene un 23% de grasa y consigue cinco estrellas en las categorías de salinidad, aditivos y conservantes, raza ibérica y degustación. En las de etiquetado y calidad de la grasa se queda con cuatro estrellas y en humedad, con tres.

El segundo en la lista, con solo un punto menos que el anterior (88), es el Realvalle (Lidl) Cebo Ibérico. El paquete de 100 gramos cuesta 4,69 euros (el kilo sale a 46,90). Este jamón, con un 20% de grasa, tiene una calificación similar al anterior, salvo en humedad, que baja a dos estrellas, y en aditivos y conservantes, que consigue cuatro.

El tercer puesto, también con 88 puntos, se lo lleva el Sierra Leales Cebo Ibérico, cuyo paquete de 150 gramos cuesta entre 16,93 euros y 16,95 euros (el kilo ronda los 112,93). Tiene menos grasa que los anteriores, solo un 17%, y consigue cinco estrellas en las categorías de salinidad, aditivos y conservantes, raza ibérica y degustación. En etiquetado y calidad de la grasa se queda con cuatro, y en humedad solo logra una estrella.

