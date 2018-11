4

Incluir frutas con más azúcar, como las uvas

"No es un elemento imprescindible, ya que las vitaminas y antioxidantes que van a aportar las frutas, lo dan ya las verduras", aunque, reconoce Salas, "desde un punto de vista gastronómico añaden otras sensaciones", comenta Salas. Quintas coincide: "Podemos escoger alguna fruta para proporcionar un toque gourmet a la ensalada. Dan una nota de dulzor que sorprende al probarla".

¿Todas las frutas son buenas? Sí, pero las hay más y menos preferibles. Por ejemplo, todos los frutos rojos son un potente antioxidante. Así que los arándanos, las grosellas, frambuesas y fresones serán un plus (aunque, ahora mismo no están de temporada). La manzana aporta carbohidratos, tiene pocas calorías (89 Kcal una unidad mediana) y es rica en sales minerales y vitaminas, y por esto último siempre es recomendable. La granada, la naranja, el kiwi y la mandarina aportarán vitamina C. Pero con la uva, por ejemplo, hay que tener cuidado: "Estamos añadiendo a la ensalada carbohidratos ácidos con un extra de azúcar. Aunque la cantidad de fructosa por ración no es exagerada (unos cuatro gramos por uva, más o menos), conviene estar alerta con las posibles consecuencias (un gran aumento de la glucemia, tener hambre más pronto o problemas con el azúcar en sangre", advierte Salas.