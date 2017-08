Esto es lo que le pasa a su cuerpo según el año en que nació

1968-1977 (40-49 años)

¿Sufre usted la crisis de los 40? Bueno, no se preocupe, es de lo más común en este decenio. Y es que ahora, de forma incontestable, usted nota "que ya no tiene 20 años". Entre otras muchas cosas que se listan en este informe de Mc Graw-Hill Global Education percibe que se cansa más, tiene menos fuerza física, la masa muscular disminuye, la piel pierde elasticidad y la consecuente aparición de arrugas se hace patente. Según como haya sido, ante todo, su alimentación y su nivel de sedentarismo, sus niveles de colesterol, presión e índice de masa corporal estarán o no dentro de los parámetros deseables. Aunque todavía es pronto, muchas mujeres empezarán a percibir los primeros signos premenopáusicos y, tanto para ellas como para ellos, el sexo pasará de ser puro rock’n’roll a sonar más bien como una música melódica, un estilo, si nos permiten un apunte, de lo más infravalorado. En una sociedad que puntúa a la juventud por encima de todo, el tránsito al cénit de la vida no es fácil y, frecuentemente, acarrea problemas como la depresión y la ansiedad. Pero la exaltación de la juventud es un trendic topic a eliminar porque, como dijo en su día la cineasta Julie Gavras [hija del gran Costa Gavras], es un simple estado natural que no tiene mérito alguno.