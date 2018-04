2

Mire bien cómo se hacen sus cremas

“El veganismo no es una dieta, es una actitud”, así de claro lo expresó Carol Pino, portavoz de DefensAnimal.org para BuenaVida. Muchas de las personas que eligen este estilo de vida lo hacen por una convicción persona y por una cuestión moral.

No se trata simplemente del hecho de que algunas empresas de la industria cárnica puedan tener a los animales hacinados en condiciones como poco cuestionables en las granjas, mientras esperan para convertirse en alimentos. Si buscamos las marcas de productos de higiene personal y cosmética que usamos puede que descubramos que muchas de ellas prueban sus productos en animales antes de llevarlos al mercado. Eso sí, esto no ocurre en la Unión Europea, porque los países miembros pusieron en marcha una ley en 2004 cuyo objetivo final, tras una serie de plazos, es que no se comercialice dentro de la Unión ningún cosmético testado en animales.