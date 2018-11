Cómo funciona NutriScore, el nuevo etiquetado de alimentos: críticas y virtudes del semáforo nutricional

El asunto del etiquetado nutricional de alimentos se ha convertido en cuestión de dos semanas en un semáforo descacharrado. Si hasta ahora la información de nutrientes estaba muchas veces al alcance de unas buenas gafas progresivas —ubicada en la parte trasera de los envases y con una letra lo suficientemente pequeña como para que quepa todo el detalle del contenido del alimento—, en los próximos meses los productos procesados en el supermercado ofrecerán códigos de colores en la parte frontal, que tienen como objetivo orientar mejor en las decisiones de compra saludable de los consumidores. A priori la noticia es buena, el lío viene cuando —siguiendo con el símil del tráfico— cada calle utiliza su propio código de circulación.

Es lo que puede suceder en España, al menos durante un periodo inicial de adaptación. Esta semana el Ministerio de Sanidad anunciaba que va a aplicar el sistema NutriScore, un etiquetado frontal de alimentos (FOP) que viene utilizándose en Francia (de forma voluntaria para los fabricantes) desde hace un año, con resultados positivos avalados por las sociedades científicas, las asociaciones de consumidores y la Organización Mundial de la Salud (OMS). El anuncio coincide en el tiempo con el de cinco gigantes de la industria alimentaria —Mondelez, Nestlé, PepsiCo, Coca-Cola y Unilever, dueñas de una buena parte de los productos del lineal— que antes de finales de año comenzarán a imprimir en sus envases su propio semáforo nutricional.

Se trata de dos códigos de colores diferentes —con criterios también distintos— que podrían convivir en los supermercados bien hasta que la Comisión Europea se manifieste sobre cuál debería ser el sistema que se emplee en los países miembros —algo que se espera que haga a comienzos del año próximo—, bien hasta que NutriScore sea de uso obligatorio en España, a finales de 2019. O quizá más, si nunguno de esos horizontes se acompaña de una exigencia expresa de que no se utilice más de un icono.

La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan), dependiente del Ministerio, no ha respondido a las preguntas de BuenaVida a la fecha de publicación de este artículo. Las corporaciones impulsoras del etiquetado alternativo, por su parte, entre ellas Unilever que contesta por correo electrónico, están "analizando el anuncio de la ministra y sus implicaciones".

Entretanto, internet se llena de preguntas y lecturas sobre lo que nos espera a los consumidores en este cruce de semáforos. Este es el GPS que necesitarás para hacer la compra más saludable en los próximos meses.

Cómo funciona NutriScore. Cinco colores y cinco letras

NutriScore —el último de los tres semáforos en la imagen de ejemplo de abajo— consiste en una escala de cinco colores que van del verde (mejor calidad nutricional) al rojo. Estos colores están asociados a cinco letras (A/B/C/D/E) que hacen que el código sea más sencillo de leer. El círculo de mayor tamaño es el que indica la calidad nutricional del alimento.

Etiquetado nutricional de una crema de cacao, según —de arriba abajo— el semáforo diseñado por la industria, el original desarrollado en Reino Unido en 2005 y Nutriscore.

Los productos se sitúan en una u otra categoría siguiendo un algoritmo que puntúa del 0 al 10, por un lado, las cantidades de los elementos considerados negativos en un alimento —aporte de energía, azúcares, grasas saturadas y sodio— y, por otro, los positivos: porcentaje de frutas y verduras, gramos de fibras y gramos de proteínas. El número que se obtiene de restar la puntuación total de los segundos a la de los primeros da lugar a la calificación final, más roja cuanto más alta.

Veamos el ejemplo de una crema de cacao y avellanas, un producto que se puede encontrar en muchas marcas, también blancas, con características nutricionales similares. Por un lado, declara 2.253 kilojulios por cada 100 gramos (6 puntos), 10,6 gramos de grasas saturadas (10 puntos), 56,3 gramos de azúcares (10) y 0,107 gramos de sal (0 puntos); en total, 26 puntos. Por el otro, están las frutas y verduras —se sabe que contiene nueces, pero no especifica el porcentaje por 100 gramos de alimento y muy probablemente no supere el 40%, de modo que la puntuación es 0—, las fibras (no se detalla) y las proteínas: 6,3 gramos (3 puntos). Al restar estos 3 puntos a los 26 obtenidos anteriormente, se obtiene que el producto suma 23 puntos: por encima de los 19, según el algoritmo, el envase debería destacar el color rojo (E) como se ve en la imagen.

¿En qué se diferencia del semáforo de la industria?

El semáforo de la industria evalúa los productos por raciones 'habituales', como 40 gramos de cereales, cuando en un tazón suelen ir 80

El Etiquetado Nutricional Evolucionado presentado por la industria (ENL, por sus siglas en inglés), el primero en la imagen de ejemplo, guarda tres diferencias fundamentales con NutriScore que dan lugar a otros resultados (menos alarmantes) en los envases. El semáforo original —el segundo en la imagen—, diseñado en Reino Unido en 2005 por un equipo de investigación de Oxford, puntúa de forma similar a NutriScore, y de ahí que su calificación final del producto sea igual de estricta.

1. ¿Cuántos son muchos colores? "En el semáforo de la industria pueden salir los tres colores que maneja en un solo producto [pongamos, verde para la sal, amarillo para las grasas saturadas y rojo para el azúcar] y le toca al consumidor interpretar y decidir de qué nutriente quiere prescindir más", advierte Manuel Moñino, representante del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas en la EFAD (la Federación Europea de Asociaciones de Dietistas, por sus siglas en inglés) y miembro de la Academia Española de Nutrición y Dietética.

2. El lío de las raciones. En lugar de cacular las proporciones de nutrientes por cada 100 gramos, el etiquetado de los fabricantes lo hace por ración, y para ello considera que el consumidor no ingerirá más de esta cantidad en un día (15 gramos de crema de cacao, 40 gramos de cereales de desayuno...), algo que la comunidad científica ha catalogado de "engañoso".

Lo explica Moñino: "El primer problema está en la definición de ración que, aunque la industria quiere estandarizarla para todo el territorio europeo, puede variar según el país o incluso los gustos personales". Alguien podría querer merendarse medio bote de crema de cacao a cuchara y lo que aparecía como amarillo en el envase en su caso se ha disparado a rojo tomate sin mediar aviso.

En ocasiones esta ingesta alegre del alimento en cuestión no es más que un intento de emular lo que sucede en el propio anuncio comercial del alimento. "Los fabricantes dicen que la ración de cereales de desayuno es de 40 gramos", apunta Moñino, "pero en los anuncios y en las imágenes del paquete lo que aparecen son tazones de 80 gramos".

3. Los criterios son más laxos. Además, "los puntos de corte [la cantidad de azúcar, por ejemplo, que un alimento debe contener para puntuar mejor o peor] varían en el ENL según el tamaño de ración: si la porción estándar de un alimento es inferior o igual a 100 gramos, la horquilla permite más cantidad de azúcar que si la ración es superior, en cuyo caso el baremo se pone más exigente". El inconveniente no se encuentra solo en el hecho de que exista esta variación: "Justamente los productos que se consumen en pequeñas cantidades son los que tienen una carga calórica más alta", advierte Moñino.

Con estas pautas, el algoritmo da cabida a " un porcentaje muy alto" del consumo diario aconsejable para estos ingredientes desfavorables: "Por ejemplo, en el caso del azúcar, para que salga verde debe contener menos de 5 gramos por cada 100 gr, amarillo será cuando se encuentre entre los 5 y los 22,5 gramos y rojo, cuando supere los 22,5 gr. Con esas cantidades estás permitiendo el 25% de la ingesta diaria de azúcar en estos productos".

Mars, otras de las grandes corporaciones alimentarias que en un comienzo apoyaba el ENL, ha decidido desmarcarse del etiquetado frontal que va a introducir la industria antes de fin de año, porque, según explica por correo electrónico a BuenaVida Olga Martínez, directora de Corporate Affairs de Mars Iberia, "la solución 'por porción' no cuenta hoy por hoy con la credibilidad y el amplio consenso necesarios entre las partes implicadas para hacer esta opción viable".

Las críticas a NutriScore. ¿Qué pasa con el aceite de oliva virgen?

En los últimos días, varias voces han puesto la alarma en la alta puntuación que con este sistema [y con cualquier otro semáforo] obtendría el aceite de oliva virgen, un alimento básico de la dieta mediterránea, conocido por el papel de sus grasas poliinsaturadas en la prevención del riesgo cardiovascular. En la web OpenFoodFacts.org se puede consultar la calificación de cualquier alimento en base al algoritmo de NutriScore y el aceite de oliva queda categorizado con la D-naranja. El resultado llama aún más la atención si se contrasta con el obtenido por los cereales de desayuno con chocolate: C-amarillo o algunas bebidas carbonatadas sin azúcar que obtienen un B-verde claro.

Y esto teniendo en cuenta que el sistema NutriScore, tal y como está formulado ahora, adaptó la forma en que se puntuaban ciertos alimentos: los aceites (y otras grasas como las lácteas), de forma más favorable y las bebidas, con un criterio más exigente.

Primitivo Fernández, director de Anierac (Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles) reconoce que "existe un miedo a que en lugar de ayudar, este etiquetado pueda confundir porque estigmatice unos productos frente a otros: no es lo mismo un alimento de un ingrediente único, como el aceite, que un procesado"; pero confía en que la comisión de expertos que aún tiene que constituirse para aplicar NutriScore a España encuentre una solución. "Podría añadirse una recomendación de consumo en la etiqueta de ciertos productos. En los aceites, por ejemplo, podría decirse que es bueno si se consumen cuatro o cinco cucharadas al día".

Moñino no está de acuerdo: "Menos es más. Y la etiqueta nutricional no debe ser la única vía de información. Que un alimento salga en naranja o rojo debe interpretarse como que se tiene que consumir con moderación; es decir, nadie se bebe un vaso de aceite".

El mismo criterio de simplificar la etiqueta aplica a la propuesta de mejora de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que pide que se introduzca una información más detallada "para consumidores que necesiten de una información adicional por sus circunstancias de salud". Una de las virtudes del sistema de NutriScore, señala Moñino, es precisamente que es simple y, por tanto, fácil de entender. Para todo lo demás, "ya está el etiquetado obligatorio con los datos nutricionales y los ingredientes en la parte trasera del producto".

"No nos agrada que el aceite puntúe con una D", afirma Nancy Babio, presidenta del Colegio de Dietistas-Nutricionistas de Cataluña (CODINUCAT), "pero debemos recordar que los sistemas frontales de etiquetado sirven principalmente para identificar los alimentos ultraprocesados, y el aceite de oliva no lo es. Existen muchas evidencias científicas que demuestran su beneficio para la salud y la población es consciente de ello. No obstante, como profesionales de la dietética y la nutrición científica trabajaremos codo a codo con las administraciones y con la población para empoderar a los consumidores".

¿Qué puntuación reciben los distintos tipos de alimentos?

La OCU también pide al Ministerio que en la elaboración del NutriScore español se tenga en cuenta [para determinar la puntuación de los alimentos] "la presencia de aditivos, la lista de ingredientes, la relación entre nutrientes o el grado de procesamiento del producto que tenemos entre manos".

¿Un NutriScore español? Los franceses lo han ajustado para incorporar sus quesos

Francia y Bélgica, como decíamos, han hecho adaptaciones del algoritmo de NutriScore. No solo para ajustar la puntuación de las grasas como el aceite o limitar los resultados de las bebidas: los quesos fueron parte del debate nacional en dos países donde forman parte de la alimentación diaria y de la producción local. Con estos ajustes, un 47% de sus aves de corral ocupan la categoría B-verde claro y un 43% de los quesos semicurados, la D-naranja (haz clic en la imagen para ampliar la tabla con la distribución de todos los alimentos por categorías).

Esta y otras cuestiones son las que debatiría el comité de expertos que aún tiene que constituir el Ministerio de Sanidad. En el caso español, "yo afinaría el cálculo añadiendo excepciones para alimentos específicos", adelanta Moñino.

Lamentablemente a día de hoy, según explica Laura Carreño, presidenta de la Comisión Gestora del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas (CGCO-DN) y presidenta del Colegio de Dietistas-Nutricionistas de Castilla y León (CODINUCYL), "El NutriScore es una marca registrada y tiene unas normas de uso que de momento no se pueden cambiar. Pero también es cierto que dentro de poco tiempo seguro que habrá una reflexión para una mejor adaptación a la evolución de los conocimientos a nivel internacional permitiendo su evolución".

¿Cómo debemos usarlo? No compares un yogur con unas chucherías

Una vez que los estantes del supermercado se llenen de códigos de colores, es fácil dejarse llevar por la tentación de comparar un pescado precocinado con una tableta de chocolate. "No es así como debe usarse", adevierte Manuel Moñino. "De ese modo, estaríamos confrontando alimentos intrínsecamente muy diferentes y que deben ocupar espacios diferentes en la dieta. Este FOP [etiquetado frontal] debe servir para comparar alimentos de una misma categoría y diferentes marcas de un mismo producto". Y Babio añade: "También pueden enfrentarse productos de diferentes categorías pero que se consumen en las mismas ocasiones y con el mismo uso, como por ejemplo, los postres".

Así empleado, el hecho de que un alimento puntúe peor y lleve un semáforo naranja o rojo en su envase "promovería la reformulación hacia una composición más saludable", aventura Moñino.

Una cesta llena de productos verdes tampoco es la panacea. "Los procesados no deben sustituir nunca a los frescos". España no es de los países que más procesados compra (un 20,3% de nuestra dieta la componen estos alimentos frente a un 50,4% en Reino Unido) y en cinco años el espacio dedicado a los frescos en los supermercados ha crecido un 18,5%, según los datos de la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES). Aún así, las bondades del etiquetado NutriScore se verían empañadas si el sistema no se acompaña de otras medidas informativas entre las que Moñino enumera: "Una educación nutricional desde la infancia, limitar la exposición a alimentos de bajo valor nutricional en comedores sociales y centros hospitalarios y educativos, reducir la publicidad de alimentos procesados dirigida a los niños, subir el precio por la vía de los impuestos de algunos laimentos y abaratar otros...".

