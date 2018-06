50 Best Restaurants elige los mejores restaurantes de 2018

Hoy se anuncian en el Palacio Euskalduna de Bilbao los conocidos como los Oscar de la gastronomía, la lista The World's 50 Best, que comenzó anunciando la revista Restaurant en el año 2002 y que selecciona los mejores restaurantes del mundo. La elección de la capital de Vizcaya (País Vasco) para acoger la gala anual de premios se ha interpretado como un reconocimiento a la gastronomía vasca, una de las que más restaurantes acumula en los primeros puestos.

Tras Etxebarri (sexto en el listado de 2017), aparecen Mugaritz (San Sebastián, en el puesto número 9); en el número 30, Arzak (San Sebastián) y en el 38, Azurmendi (Larrabetzu, Vizcaya). Junto a ellos, el restaurante español mejor situado es El Celler de Can Roca, actual número 3 y, en el lugar 25, se encuentra Tickets (Barcelona). Por encima de todos, Eleven Madison Park, de Nueva York, el actual número 1. ¿Es posible que, jugando en casa, pueda haber un número 1 vasco?

Bittor Arginzoniz, en primer plano, y su equipo en la cocina de Etxebarri (Atxondo, Vizcaya) Extebarri | di·da

A media hora de Bilbao se encuentra el pequeño pueblo de Atxondo. Y allí, desde hace 28 años, trabaja Bittor Arginzoniz en el restaurante Etxebarri. Es un mago de la parrilla, capaz de cocinar en ella todo tipo de pescados, carnes e incluso arroces o caviar. Autodidacta, serio y poco amigo del relumbrón, Arginzoniz es el primer sorprendido por lo que la lista ha supuesto para su restaurante: "Quien lo diría, es un orgullo que un pueblecito tan pequeño y entrañable se conozca en todo el mundo. Es como un sueño. Estoy muy feliz", confiesa a BuenaVida.

Desde su entrada en la lista en 2008, su ascenso ha sido lento pero constante salvo un pequeño retroceso en 2010. De 2014 a 2015 pasó del puesto 44 al 13. En 2016, escaló hasta el décimo. En 2017, año en el que la lista se dio a conocer en Melbourne (Australia), Arginzoniz acudió con su discreción habitual para recibir la noticia de que ya era sexto.

Entre los españoles, tan solo El Bulli —primero de la lista en 2002 y de 2006 a 2009— y El Celler de Can Roca, número uno en 2013 y en 2015, han alcanzado la cima. Se busca sucesor en una lista que acostumbra a intercambiar puestos entre los restaurantes de arriba de manera juguetona. "Vuelve la locura. Llevamos nueve años entre los cinco primeros y hemos sido dos veces número 1. Tenemos la sensación de que en El Celler se come mejor que nunca, pero también sabemos que las listas necesitan cambios. Pase lo que pase, siempre estaremos agradecidos por lo que 50 Best nos ha dado", nos explica Joan Roca.

Cómo se elabora la lista y por qué algunos la critican

La lista 50 Best, que se confecciona desde 2002, se elabora basándose en el voto de 1.040 académicos, de los que un tercio son chefs, otro periodistas y otro gourmets. Cada uno elige 10 restaurantes, —seis de ellos deben ser de su región—, que debe haber visitado en los 18 meses previos a la confección de la lista. Los actuales representantes españoles se encuentran, sobre todo, en Cataluña y el País Vasco. Fuera de estas dos zonas, tan solo resisten Quique Dacosta, en Denia (puesto 68) —quien hasta el 20 de junio ofrece una experiencia gastronómica de lujo con Dom Pérignon en Sa Ferradura, una isla privada de 35.000 m2 en Ibiza—, y Diverxo, en Madrid (puesto 96).

La mayoría de los restaurantes que salen elegidos se caracteriza por su cocina de vanguardia, aunque, como en el caso de Etxebarri, también hay sitio para la gastronomía basada en el producto. "Es una lista en la que hay espacio para todos y hay muchas fórmulas diferentes. Lo que verdaderamente prima es la personalidad de cada uno", asegura Elena Arzak, quien no se aventura a pronosticar un posible número 1 vasco.

Para Andoni Luis Aduriz, de Mugaritz, el evento tiene además un sentido de escaparate: "La gastronomía vasca está reconocida en todo el mundo, pero este es un sector que cambia rápidamente. Si somos lo suficientemente inteligentes para valorar el momento y ser buenos anfitriones, nos encontraremos ante una gran oportunidad". En la misma línea se pronuncia Eneko Atxa (Azurmendi): "Todo el mundo está esperando la lista pero considero que, independientemente de cuál sea el nuevo número 1, el mejor premio es que gente de todas partes del mundo haya acudido a Vizcaya, y que repercuta en que mucha más quiera venir aquí a conocernos".

Sin embargo, esta lista, como cualquier otra también genera críticas derivadas de la no presencia de determinados restaurantes o de la baja valoración de otros. Para Dominique Crenn, chef francesa afincada en San Francisco y elegida mejor cocinera del año en 2016 por los 50 Best, es "sorprendente que un restaurante como Aponiente [en El Puerto de Santa María, Cádiz] no se encuentre en la lista, teniendo en cuenta el increíble trabajo que hace Ángel León". Eneko Martínez, divulgador gastronómico bilbaíno, también incide en la baja valoración de algunos restaurantes: "Resulta muy desconcertante la baja posición de figuras como Martín Berasategui, que ocupa en el puesto 76 con su restaurante de Lasarte-Oria (Guipúzcoa, País Vasco)". Nunca llueve a gusto de todos.

