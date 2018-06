4

Frutos del bosque

La temporada de los frutos del bosque es para muchos más corta de lo que desearían — de junio a septiembre —, por eso, tenerlo congelados puede ser una buena opción para disponer todo el año de arándanos, frambuesas o moras. "Son estupendos para hacer helados caseros si los trituramos con un poco de leche y canela en la batidora", sugiere Quintas. Aún así, aunque de los congelados de esta lista podemos abusar todo lo que queramos siguiendo las recomendaciones —"este método [de conservación] tiene unos beneficios indiscutibles, así que no hay problemas en comerlos todo lo que se quiera siempre que se elija la opción correcta", señala Revenga—, esto no es extensible a las frutas. "No es recomendable ceñirse a las congeladas. "Las frescas no pierden propiedades en la descongelación.", aclara. "Con la carne y el pescado no hay tanto problema, siempre y cuando no se rompa la cadena de frío y las materias primas sean de calidad", incide.