Esta es la mejor ensalada verde del mundo, según 'The New York Times'

"Durante los últimos tres años, he estado obsesionada con una ensalada verde", asegura la chef y crítica gastronómica, Samin Nosrat, en un reciente artículo escrito para The New York Times, en el que cuenta que puede llegar a ir incluso dos veces al día a comerla en el restaurante Via Carota, situado en el West Village (Nueva York, EE UU).

En la carta la descripción de lo que contiene el plato es más bien escueta. La llamada insalata verde (ensalada verde en italiano) se prepara con hojas verdes y una vinagreta de jerez. El menú del restaurante no se revela más información de la receta, pero Nosrat ha dedicado suficiente tiempo a inspeccionarla y a descifrar los alimentos que hay detrás de sus sabores.

"Una inspección visual del plato revela únicamente hojas de endivias, de lechuga mantecosa, de escarola rizada y de berros, todas ellas apiladas formando una torre tan alta como la gravedad lo permite y aderezadas generosamente con chalotas y semillas de mostaza", narra la chef.

Ver esta publicación en Instagram Regram @alexis.stemler Una publicación compartida por Via Carota (@viacarota) el 11 de Feb de 2019 a las 3:31 PST

Tras un año intentando dar con todos los ingredientes de la ensalada y después de que una amiga le dijese que quizás la salsa contenía algo de azúcar, Nosrat se animó a preguntar a los dueños del restaurante, que no tardaron en enviarle una carta con la receta entera. Para su sorpresa, no había azúcar entre los ingredientes y, lo más impactante, es que el mayor secreto de la ensalada estaba en un ingrediente que no tiene sabor: el agua.

"Los detalles en las instrucciones eran algo neuróticos. En una receta con solo cuatro pasos, lo más largo y preciso eran los cuidadosos detalles de cómo lavar cada una de las cinco variedades de hojas verdes [la quinta es el corazón de la lechuga romana] con el agua a tres temperaturas diferentes", continúa el artículo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Via Carota (@viacarota) el 17 de Nov de 2018 a las 5:55 PST

El agua vuelve a aparecer para mojar las chalotas picadas, que posteriormente también se maceran en vinagre. Y, por última vez, al elaborar la vinagreta, que contiene una cucharada de agua caliente porque, según explica el dueño del restaurante en su receta, "el vinagre solo es demasiado fuerte y el agua lo hace más palatable".

El cuidado con el que elaboran esta receta parece dar sus frutos entre los comensales. No solo la chef y articulista de The New York Times la ha nombrado "mejor ensalada verde del mundo", cada una de las fotos que suben de este plato a la cuenta de Instagram del restaurante se llenan de decenas de comentarios alabando su aspecto, su textura y su sabor.

Puedes seguir Buenavida en Facebook, Twitter, Instagram o suscribirte aquí a la Newsletter.