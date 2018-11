¿Es el vinagre bueno para la salud? Esta es la opinión de un experto

En los años 80, cuando mi hermano y yo éramos jóvenes, nos encantaba ir a Long John Silver's [una cadena de comida rápida especializada en alimentos del mar]. Pero no era por el pescado. Era por el vinagre. El de malta. Solíamos destapar la botella que estaba en la mesa y bebernos ese delicioso y picante néctar de los dioses. ¿Sentís repulsión? Probablemente. ¿Estábamos adelantándonos a nuestro tiempo? Aparentemente.

Algunos medios y buscadores online quieren hacernos creer que beber vinagre es la cura para todo. Nuestros amigos y compañeros nos cuentan historias cobre los poderes sanadores para cualquier problema que hayamos mencionado del vinagre de sidra de manzana. "¿Tienes dolor de espalda por cortar el césped? Vinagre". ¿Esos últimos kilos? El vinagre se deshará de ellos". "¿Sífilis otra vez? Ya lo sabes, vinagre".

Como médico de familia que ejerce y profesor de Medicina, las personas me preguntan sobre los beneficios de beber vinagre de sidra de manzana todo el tiempo [explica Manuel Moñino, miembro de la Academia Española de Nutrición y Dietética, que no importa si el vinagre es de manzana, de jerez, sidra, módena o arroz. Dada la cantidad que se usa el origen es indiferente]. Realmente disfruto esos momentos, porque podemos hablar sobre la (larga) historia del vinagre y, después, destilar la conversación hacia cómo, quizás, les pueda servir.

¿Una cura para los resfriados, la peste y la obesidad?

Históricamente, el vinagre ha sido usado para muchas dolencias. El médico griego Hipócrates solía recomendar tratamientos de vinagre para la tos y los resfriados, y su homónimo italiano Tommaso Del Garbo se lavaba las manos, la cara y la boca con este alimento durante el brote de peste de 1348 con la esperanza de poder prevenir la infección.

Desde los tiempos de los soldados romanos hasta los atletas modernos, se ha usado una bebida hecha con la mezcla de vinagre y agua para calmar la sed. Alrededor de todo el mundo, las culturas antiguas y modernas han encontrado buenos usos para este "vino agrio".

A pesar de haber testimonios y anécdotas históricas sobre las virtudes del vinagre, ¿qué tiene que decir la investigación médica sobre su relación con la salud?

La evidencia más fiable sobre los beneficios para la salud del vinagre viene de algunos estudios realizados con personas. Uno de ellos demostró que, después de una comida, el vinagre de sidra de manzana puede mejorar los niveles de glucosa en sangre de aquellas personas resistentes a la insulina. En un grupo de 11 participantes que eran "pre-diabéticas", beber 20 mililitros (un poco más de una cucharada sopera) de vinagre de sidra de manzana redujo sus niveles de azúcar en la sangre mejor que el placebo entre los siguientes 30 y 60 minutos después de haber comido. Algo que es bueno, pero solo son 11 personas.

Otra investigación realizada con adultos obesos demostró una disminución significativa en el peso, la cantidad de grasa corporal y en los triglicéridos. Los científicos seleccionaron a 155 japoneses obesos para que ingirieran o bien 15 mililitros (en torno a una cucharada) o 30 mililitros (un poco más de dos cucharadas) de vinagre diariamente o una bebida placebo, y realizaron un seguimiento de su peso, su grasa corporal y sus triglicéridos. Tanto en el grupo de los 15 mililitros como en el de los 30 mililitros los expertos observaron una reducción en los tres marcadores. Aunque es necesario confirmar estos resultados con estudios más extensos, los resultados son prometedores.

Trabajos realizados con animales, sobre todo ratas, muestran como el vinagre puede potencialmente reducir la presión arterial y las células grasas de los abdominales. Esto ayuda a construir el caso para realizar próximos estudios en humanos, pero basar beneficios únicamente en resultados sobre animales es prematuro.

En general, los beneficios del vinagre tienen que ser confirmados por estudios más grandes realizados en humanos, algo que ocurrirá a medida que los investigadores vayan probando en personas lo ya testado en animales.

[Actualmente, "no hay ninguna declaración de salud autorizada por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) sobre las seis que en su momento se solicitaron (detoxicar, salud vascular, salud de la piel, control de peso, mejorar la salud intestinal, etcétera)", afirma Moñino]

¿Tiene algo malo?

¿Hay alguna evidencia de que el vinagre es malo para ti? Realmente no. A menos que estés bebiendo cantidades excesivas ["a no ser que se tenga reflujo u otros problemas de dispepsia", apuntan desde la Academia], o tomando un vinagre con un alto contenido de ácido acético, como el que se destila y usa para la limpieza (el contenido de ácido acético del vinagre consumible es solo del 4% al 8%), o si te lo frotas en los ojos, o si lo calientas en una olla de plomo como hicieron los romanos. En esos casos, no es saludable. En general no calientes ningún alimento en menajes de plomo. Siempre es malo.

Así que puedes tomar tu fish and chips con vinagre. No te hará daño. Puede que no te esté reportando todos los beneficios que desearías y sin duda no sirve como una cura para todo, pero es algo que personas de todo el mundo estarán disfrutando contigo. Así que levanta esa copa de vinagre de malta conmigo y bebamos por nuestra salud. [Moñino aclara que "el vinagre no está pensado para ser bebido y menos si se piensa que con él se va a adelgazar"].

*Autor: Gabriel Neal, médico de familia, miembro de la Academia Americana de Médicos de Familia y profesor de la Texas A&M University. Este artículo es una publicación original de The Conversation. Lea aquí el artículoen inglés.

