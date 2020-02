El calendario electoral catalán siembra dudas sobre los Presupuestos del Estado

Una negociación presupuestaria normal y corriente en España es como un tigre siberiano: una especie en vías de extinción. El difuso calendario electoral en Cataluña entorpece el pacto PSOE-ERC por los Presupuestos, admiten fuentes de Hacienda, de Presidencia y de ERC. El apoyo de Esquerra “dependerá de los avances en la mesa de diálogo”, y difícilmente puede haber avances mientras Torra siga al frente del Govern. La unidad del independentismo se ha roto, pero la posición de ERC se complicará si la precampaña catalana se solapa con la negociación.

La coalición entre el PSOE y Podemos acumula varios patinazos en apenas un mes. El paso de la ministra de Justicia Dolores Delgado a la Fiscalía General del Estado levantó una formidable polvareda política; la “humillación” de la justicia española en Europa —en palabras de Pablo Iglesias—, el recibimiento a Juan Guaidó en Exteriores y el sainete del ministro José Luis Ábalos con la número dos de Nicolás Maduro han generado ruido: hasta ahora, más por parte del PSOE que de Podemos, por cierto. La fulminante rectificación sobre la mesa de diálogo en Cataluña, tras una sorprendente visita de Gabriel Rufián a La Moncloa, activó la semana pasada todas las alarmas porque ponía en peligro los Presupuestos del Estado, que es tanto como poner en cuarentena la legislatura. La vicepresidenta Carmen Calvo —en una entrevista a EL PAÍS— exige separar la negociación presupuestaria de la recalentada política catalana, pero en privado las fuentes consultadas transmiten inquietud. “Carecer de fecha electoral exacta abre incertidumbres”, asegura a este diario un estrecho colaborador de Pedro Sánchez.

La vorágine normativa de todas las Administraciones españolas es espectacular: se estima que existen en la actualidad más de 100.000 disposiciones normativas, 10 veces más que en Alemania con sus 16 länder, y aun así a los sucesivos Gobiernos se les atraviesa quizá la más importante, el proyecto de Presupuestos, pilar fundamental de la acción política de cualquier Ejecutivo. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la vicepresidenta Nadia Calviño trabajan en varios frentes en paralelo para salir de ese lío. Calviño ya ha empezado a negociar con Bruselas la nueva senda de estabilidad, tras el enésimo incumplimiento del déficit —que cerrará el año en torno al 2,5% del PIB, muy por encima de la meta pactada con la Comisión— por parte de España. Sin esa nueva senda, España se vería obligada, en teoría, a aplicar un ajuste de 8.000 millones que no está ni en la letra ni en la música del acuerdo PSOE-Unidas Podemos.

El vicepresidente fiscal europeo, Valdis Dombrovskis, está a la espera de que Madrid envíe sus previsiones, pero sean cuales sean los números España tiene un problema grave de déficit estructural —solo consigue recortar el agujero con el viento a favor del crecimiento— y mantiene una de las peores posiciones fiscales de la Unión, tanto en déficit como en deuda pública. Madrid ha salido del brazo correctivo del Pacto de Estabilidad de la UE, pero sigue en el furgón de cola.

Montero tendrá el 27 de febrero los borradores con las cifras de cada ministerio, y el Consejo de Ministros podría presentar el proyecto de Presupuestos a finales de marzo: el debate a totalidad llegaría en torno a mediados de mayo, y las cuentas podrían estar listas en verano, tal como ha prometido Pedro Sánchez. Pero ahí se cruza el calendario electoral catalán. Los augures del Govern pronostican los comicios a partir de mediados de mayo, aunque la convocatoria podría irse incluso para otoño, a la vista de la dificultad para encontrar un candidato de garantías en Junts per Catalunya, el partido de Quim Torra.

ERC remarca que los Presupuestos “no forman parte del acuerdo de investidura”, pero el equipo de Sánchez aspiraba a algo más. “Alcanzar un pacto para que ERC se abstuviera implicaba poder gobernar, y para gobernar son imprescindibles los Presupuestos”, dijo Calvo hace unos días. El PSOE y Podemos pactaron en diciembre un acuerdo que incluye varias subidas impositivas para financiar un suculento aumento en el gasto social, el gran damnificado durante la Gran Crisis, desde la noche de las tijeras largas de José Luis Rodríguez Zapatero —allá por mayo de 2010— hasta los diversos presupuestos de Mariano Rajoy, que siguen vigentes. El PSOE contaba con tentar a ERC con la promesa de inversiones para Cataluña, medidas de corte social e incluso una reforma del sistema autonómico de financiación en unos meses.

“Hay que activar la mesa de negociación y a partir de ahí podemos empezar a hablar de unos Presupuestos con los que seremos muy exigentes”, dijo este domingo el líder de ERC, Pere Aragonès, en una entrevista al diario Ara. Esquerra intentará sacar hasta el último euro; al fin y al cabo, ese es el modus operandi de todos los partidos que apoyan a Sánchez: “La idea sigue siendo apoyar los Presupuestos”, afirman fuentes de la dirección del PNV, “pero siempre que el Gobierno cumpla con los compromisos pactados”, añaden como aviso, informa Luis R. Aizpeolea.

La fiabilidad de ERC

“No hay órdenes desde La Moncloa de variar el calendario: el presidente ha dejado claro que los Presupuestos estarán listos para verano”, indica un portavoz de Hacienda. Pero el ministerio concede en voz baja que las elecciones catalanas enmarañan su tramitación. La última vez que ERC prometió apoyar las cuentas el fiasco acabó en la convocatoria de elecciones. Esquerra demuestra a diario que su retórica sigue siendo a ratos incendiaria, pero a la vez ha dado muestras de su vuelta a la legalidad. La validación por parte del presidente del Parlament, Roger Torrent, de la decisión judicial que daba luz verde a la desposesión al president Torra de su acta de diputado es políticamente clave.

“Llegará el momento de ver si la fiabilidad de ERC es auténtica o solo una pose”, asumen fuentes del Gobierno. Ese momento será el del Presupuesto. Con el malestar de los españoles con la política en máximos, según el CIS, el Ejecutivo no puede permitirse una legislatura corta. Los Presupuestos son fundamentales para eso. Y para la economía. Las encuestas predicen también que tarde o temprano llegará una nueva crisis, y que España no está preparada para afrontarla. Las encuestas suelen ser espejismos organizados, pero en ese asunto dan en el clavo.

A vueltas con el déficit

El déficit de 2019 se irá en torno al 2,5% del PIB. Y 2020 arranca con unos 5.000 millones adicionales de gasto (por la actualización de las pensiones y el alza de sueldo de los funcionarios), así que sin Presupuestos el listón del 3% del PIB, una especie de vellocino de oro en Bruselas, puede volver a estar en peligro, más aún si el crecimiento se ralentiza. No parece que las nuevas figuras fiscales vayan a dar un fuerte impulso a la recaudación, y si el presupuesto llega en verano ni siquiera hay mucho tiempo para que tengan efecto sobre los ingresos. España lleva una década incumpliendo sistemáticamente sus objetivos fiscales, pero las críticas de la vicepresidenta Calviño al Pacto de Estabilidad van in crescendo: “No le va a ser fácil mantener esas críticas si quiere presidir el Eurogrupo, pero más difícil aún parece reducir el agujero fiscal”, apunta Carlos Martínez Mongay, ex director general adjunto de la Comisión.