ERC llama a superar el 50% del voto independentista para condicionar la mesa de diálogo

Esquerra Republicana está convencida de que las próximas elecciones catalanas -sin fecha pero ya anunciadas por el president de la Generalitat, Quim Torra- deben ser la ocasión para que el voto independentista supere la frontera del 50% y dejar atrás el techo del 48% que no se ha franqueado en las sucesivas convocatorias generales desde 2017. "La independencia no se consigue paralizando, sino avanzando y eso es forzar al Estado en las negociaciones. Por eso en las próximas elecciones tenemos que superar el 50% de los votos para que se lo encuentren en la mesa de diálogo", ha afirmado el coordinador general de ERC, Pere Aragonès, en la apertura del 62 Congreso Regional de la Federación de Barcelona del partido. Una intervención en la que no ha hecho mención alguna al episodio vivido el pasado jueves cuando el gobierno de Pedro Sánchez comunicó que la mesa de diálogo entre los gobiernos no se reuniría hasta pasadas las elecciones catalanas y rectificó seis horas después por la presión de los republicanos.

Un encuentro en el que Aragonès se ha mostrado muy satisfecho de las sucesivas victorias electorales en Cataluña, en las elecciones generales y las municipales, algo que, entiende, se ha conseguido porque ERC está haciendo posible "lo que todos decían que era imposible" y los votantes "lo saben apreciar". "Nos decían que era imposible forzar al Estado para que reconociera que hay un conflicto político, un conflicto sobre la independencia. Nos decían que no se sentaría en una mesa y se comprometería a que cualquier solución que se alcance pasara por las urnas y lo hemos hecho posible. También nos decían que no habría presupuestos con un gobierno fragmentado en Cataluña y que no podríamos tener los consensos necesarios y lo hemos conseguido. Hemos acompañado los presupuestos del Ayuntamiento de Barcelona con fuerzas tan distantes y lo hemos hecho porque los ciudadanos nos han puesto en esa situación y ERC es honesta y tiene palabra. Por eso nos votan", ha relatado.

El líder del ERC, candidato in péctore de las próximas autonómicas, ha insistido en el mensaje que lanzó en el pasado congreso nacional de diciembre-en plenas negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez- de que la formación republicana tiene que hacer de "rompehielos", de "rótula" para cohesionar espacios políticos frente a partidos que se autoexcluyen de los grandes consensos como el PSC en los presupuestos de la Generalitat".

Aragonès ha afeado a los socialistas catalanes su "no" a los presupuestos que, ha afirmado, se debe a una estrategia electoralista: "la gente no puede esperar y hace falta unos presupuestos para mejorar la ley de la dependencia y la sanidad". También ha lanzado alguna puya a sus socios de gobierno al afirmar que no es más independentista "quien grita más o se dé golpes en el pecho".

En clave barcelonesa y local, el líder republicano ha reclamado una mirada amplia sobre el área metropolitana de Barcelona:" ERC debe asumir que la independencia de Cataluña pasa por el liderazgo del independentismo en el área metropolitana de Barcelona" . Aragonès ha llamado a seguir buscando votantes fuera del espectro republicano para ganar con una amplia mayoría las elecciones municipales de 2023 y lo ha hecho agradeciendo la victoria de Ernest Maragall en la capital catalana en las elecciones del pasado 26 de mayo y agradeciendo el esfuerzo a la militancia: "Ha sido una etapa dura y hay que reconocer el trabajo que seguro que ahora seguirá con un nuevo impulso". El diputado Gerard Gómez del Moral ha asumido la presidencia de la Federación de Barcelona.