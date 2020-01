Rufián afirma que es de “primero de política” respetar los acuerdos

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián,en el Congreso, en la segunda jornada del debate de investidura de Pedro Sánchez. En vídeo, la entrevista a Rufián en Hoy por hoy. Foto: EFE | Vídeo: Cadena SER

Gabriel Rufián, presidente del grupo parlamentario de Esquerra en el Congreso, ha intentado esta mañana pasar página tras la rectificación realizada por el Gobierno al anunciar que convocará la mesa de negociación para resolver el conflicto soberanista en Cataluña antes de que se celebren las elecciones. La Moncloa decidió inicialmente aplazar hasta después de los comicios la convocatoria de ese órgano pero siete horas después, tras las presiones de ERC, rectificó. Rufián ha negado que los republicanos amenazaran al Gobierno con no apoyar los Presupuestos: "No, es que es de primero de política. Si no se cumplen los acuerdos, es complicado seguir adelante. Estoy seguro de que pasaría eso con Aitor Estaban (PNV) o Pablo Iglesias".

En declaraciones al programa Hoy por hoy, de la Cadena Ser, Rufián ha revelado que conocieron por la prensa que se había aplazado la mesa, pero no ha querido dar detalles de cómo se resolvió el enfrentamiento. "Tengo el compromiso de mantener cierta discreción", ha señalado para disculpar después en buena medida al Gobierno de Pedro Sánchez: "Mucho de lo que paso ayer no nace de la mala fe: es un diagnóstico equivocado, que el Govern no existe y considera que se debe posponer. Les falta información y quisimos reivindicar los pactos".

Rufián se reunió ayer por la tarde con Pedro Sánchez para resolver la crisis y el Gobierno rectificó sobre las 18.30. El republicano ha puesto el acento en que bajo ningún concepto se puede poner en "tela de juicio" la mesa pactada y que permitió a Sánchez ser investido. "Intento ser muy claro pero no quiero que la gente piense que amenace. Como en cualquier ámbito de la vida, los acuerdos hay que respetarlos y sino se enturbian y se intoxican. Si no entraríamos en un bucle bastante tóxico catalana", ha afirmado en alusión a que Junts per Catalunya duda de los resultados que pueda arrojar ese órgano. "Hay gente con toda la legitimidad del mundo que no confía en esa mesa y era dar excusas a los extremos".

La reflexión de Rufián iba dirigida al president Quim Torra que ya este jueves por la mañana puso condiciones a la mesa de diálogo y mostró sus dudas respecto al resultado que pueda ofrecer. Por el contrario, el diputado ha recordado que hay una buena parte del "republicanismo" catalán que quiere dialogar. Rufián ha desestimado la hipótesis de aplazar la mesa porque se van a producir elecciones en Cataluña dentro de unos meses. "No hay elecciones convocadas. Podemos estar muchos meses. Esperamos hablando de julio u octubre. No se sabe", ha advertido para lanzar un nuevo dardo contra Torra al compartir la visión del PSC y la CUP. "Me extraña mucho que un gobierno convoque elecciones antes de aprobar los presupuestos. Es un mundo al revés".

Sánchez y Torra se reunirán el día 6 de febrero y después de convocará la mesa. La fecha aún no se conoce, pero Rufián no ha querido meter prisa. "Los plazos son peligrosos. Nosotros respetamos mucho al espacio convergente. Pero no es lo mismo escuchar a David Bonvehí (líder del PDeCAT) que a Carles Puigdemont", ha señalado abogando por el diálogo. "¿Desleales? Si entramos en eso, trasladamos cosas muy negativas a la sociedad. Hemos ganado dos elecciones generales en Cataluña con el discurso del diálogo y de la política".