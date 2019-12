Esquerra refuerza su estrategia de negociación sin descartar un referéndum no pactado

El congreso de ERC celebrado este sábado ha avalado la propuesta de la dirección que prioriza la vía negociada y diluye la unilateralidad, aunque no renuncia a ninguna opción "democrática y pacífica" para conseguir la independencia, incluido el referéndum unilateral, un adjetivo que la ponencia rehúye citar explícitamente. La militancia del partido ha votado con un 94,4% la ponencia propuesta por la dirección y no ha enmendado la ruta pactista que está intentando construir desde hace unos meses el equipo de Oriol Junqueras.

ERC considera que un referéndum de autodeterminación es "el mejor instrumento" para lograr la independencia, pero se marca como objetivo que sea acordado con el Estado: "Hay que hacer que el referéndum que ahora parece imposible sea inevitable", subraya.

Para alcanzar la autodeterminación, la ponencia traza tres caminos, el primero de los cuales pasa por "levantar la bandera del diálogo y la negociación" con el Estado, mientras que el segundo aboga por forzar "la convocatoria del referéndum" mediante la combinación de "fuerza y acción" a fin de que "el Estado no tenga otra alternativa que avenirse a pactar una solución democrática".

Sobre la "tercera vía", que plantea la posibilidad de un referéndum unilateral aunque sin citarlo, en el texto se puntualiza: "No es nuestra prioridad". "No podemos descartar nunca la vía de volverlo a hacer", se dice dando un rodeo sin explicar qué es lo que no se descarta volver a hacer. En lugar del término "unilateral", se utiliza la expresión de hacerlo "independientemente de la existencia de un acuerdo con el Estado".

El debate congresual ha motivado un añadido en la ponencia a petición de algunos sectores de la militancia y que hace referencia a esa "tercera vía". "Hay que asumir que el elemento esencial que decantará la concreción de una vía u otra para conseguir el objetivo de la república catalana es la correlación de fuerzas con el Estado", apunta la ponencia antes de añadir: "Nunca renunciaremos a nuestros derechos ni a lo que establece la legalidad internacional". Esto último obligará, subraya, "a estar atentos a posibles nuevos escenarios que nos permitan transitar hacia la independencia por cualquier camino democrático y pacífico".

Este texto incluye diferencias sensibles respecto al votado por el partido en su convención nacional de 2018 que, a petición de la militancia, volvió a incluir en el ideario la declaración unilateral de independencia (DUI), una estrategia que en 2017 acabó con el encarcelamiento de buena parte del gobierno de la Generalitat, la huida del entonces presidente Carles Puigdemont y la intervención del autogobierno. El texto que regía hasta ahora en la estrategia de ERC no descartaba “ninguna vía pacífica” para lograr la secesión, incluida otra nueva declaración unilateral de independencia si no había posibilidad de celebrar un referéndum.