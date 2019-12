Junqueras: “La independencia es irreversible y un nuevo referéndum inevitable”

Desde la cárcel de Lledoners y en un mensaje grabado, el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado que "la independencia es irreversible y un nuevo referéndum inevitable". Junqueras, que esta semana llamó a acelerar la negociación de la investidura del presidente socialista en funciones, Pedro Sánchez, a pesar de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que reconoce que el líder de ERC tenía inmunidad cuando fue elegido como eurodiputado, ha asegurado que "tiene que llegar un nuevo referéndum", porque a su juicio "la mejor herramienta para mejorar la vida de las personas". Junqueras se ha mostrado "orgulloso de estar en la cárcel por haber puesto las urnas". El líder republicano ha afirmado: "Lo volvería a hacer".

"Hace falta abrir una etapa en el que la política desplace a la represión", ha defendido entre aplausos Pere Aragonès, coordinador nacional de ERC y vicepresident de la Generalitat, en el 28º congreso de su partido en Barcelona. A continuación, en el único fragmento de su discurso en castellano, ha preguntado: "¿Se entiende o no se entiende?". Aragonès ha arrancado su intervención recordando la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que esta semana reconoció que Oriol Junqueras tenía inmunidad cuando fue elegido como eurodiputado. “Hemos ganado a los tribunales del Estado español que dijeron que Oriol Junqueras no tenía la inmunidad que le dieron los electores que le eligieron como eurodiputado”, ha dicho. Inmediatamente, Aragonès ha pedido la "libertad inmediata" del líder de ERC y la "anulación de la sentencia del juicio de la vergüenza". El vicepresident de la Generalitat ha apostado por la negociación, la palabra y las urnas para "resolver un problema político" y ha asegurado que serán el "rompehielos de quienes se niegan a hacer política". Aragonès ha prometido comprometerse "a hacer de portavoces de ese sit and talk que hemos escuchado en nuestro país". El coordinador republicano ha llamado a "abrir el camino" para resolver el conflicto catalán.

La portavoz del partido, Marta Vilalta, ha comenzado su turno de palabra recordando a "los represaliados" y apelando al conjunto de las fuerzas políticas, entidades y organizaciones independentistas. "Si tejemos las complicidades necesarias es cuando conseguiremos nuestros retos”, ha asegurado. "Estamos aquí para hacer política con mayúsculas, sin renunciar a ninguna de las oportunidades que nos permitan la palabra y las urnas, apostando por la vía política para resolver los conflictos", ha continuado. Acerca de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha proclamado: “Estamos aquí en una semana en la que hemos roto el muro de la injusticia, con esa sentencia que ha hecho justicia, dándonos la razón. La justicia europea ha demostrado que la democracia siempre gana, que las urnas son las que tienen la fuerza, y que la democracia está por encima de las leyes. Hemos visto al president Puigdemont y a Toni Comín entrar en el Parlamento Europeo, esperemos ver ahora a Oriol Junqueras entrar”.

Marta Rovira, secretaria general de ERC, ha intervenido por videoconferencia desde Suiza, donde permanece huida de la justicia española. Desde allí ha pedido una amnistía: "No es posible el camino del diálogo sin desbrozar el camino de la represión. No es posible el dialogo si se vulneran los derechos de los políticos. No es posible un diálogo sin una amnistía". Rovira ha defendido el uso de la palabra: "Consensuar significa volver a sentarse, hablar, compartir, ponerse de acuerdo, significa escucharse, ceder para sumar. Son esfuerzos que se deben pedir a todos, no solo a los mismos y de la misma visión".