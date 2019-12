Aragonès reclama desactivar la “vía penal”

Esquerra Republicana tiene la intención de continuar las negociaciones de investidura sobre Pedro Sánchez pese al impacto de la sentencia del Tribunal de la Unión Europea que ha concluido la vulneración de los derechos de Oriol Junqueras. Pere Aragonès, vicepresidente del Govern y líder del partido republicano, ha recordado al PSOE que las conversaciones tienen dos vertientes: la del conflicto político y la jurídica. "Tienen que desactivar la vía penal", ha afirmado. El partido celebra a última hora de esta mañana una reunión extraordinaria de su ejecutiva.

Arropado por los 31 diputados del grupo en el Parlament, Aragonès ha recalcado el esquema básico de la negociación que tienen encauzada con los socialistas. "La vía política implica una negociación entre iguales, con un calendario sin vetos y luego está desactivar la vía penal". El republicano ha respondido con esta contundencia cuando se le ha planteado el escaso margen de maniobra que puede tener ahora el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez. Sin citar explícitamente una eventual amnistía o una petición de indulto, ha afirmado: "No es ERC el que ha condenado al Estado diciéndole que es una sentencia irregular. Este lío lo tienen que resolver ellos. Vulneraron sus derechos y los tienen que restablecer hasta el final".

Aragonès ha afirmado que el Tribunal se ha dirigido tanto a los poderes del Estado, tanto judicial como el ejecutivo, para que den cumplimiento al fallo. "Una de las partes es la Abogacía del Estado", ha deslizado. El republicano ha realizado esas declaraciones antes de conocer que la Fiscalía recurrirá la decisión del Parlamento Europeo que insta a la justicia española a que Junqueras retire su acta de diputado. Pero, con antelación, ha afirmado: "Seria muy extraño que se convirtiera en un gobierno desobediente en la UE. No debería de ser un intercambio.seSe tiene que cumplir. No hay más. No hay duda de que lo cumplirán porque son los primeros en decir que las sentencias se tienen que cumplir.

Los republicanos celebran este sábado un congreso en el que abordarán la estrategia política de la formación para los próximos años. Junqueras intervendrá, no se sabe aún con qué formato, en el cónclave. El grupo crítico 1 de Octubre, que impulsa una enmienda en favor de una defensa más firme de la vía unilateral, ha emitido hoy un comunicado instando a la dirección a cancelar las negociaciones de investidura mientras Oriol Junqueras no sea puesto en libertad. Aragonès ha zanjado el asunto señala que por ERC hablan ellos.

En el Gobierno y el PSOE creen que la resolución no tiene por qué influir de forma negativa en la investidura, porque no cambia el fondo del asunto, que es lo que se esta negociando: una mesa de gobiernos para abrir un dialogo sobre la crisis política en Cataluña. En el peor de los casos, según fuentes del Ejecutivo, podría retrasar un poco los plazos, porque ERC quiera ahora esperar a ver que decide el Tribunal Supremo, pero varios dirigentes consultados señalan que no tendría por qué suceder eso, porque esta decisión no ha sido una sorpresa para nadie y estaba contemplada en el escenario y por tanto en las negociaciones.

En cualquier caso, en el PSOE insisten en que esta es una decisión judicial y el Gobierno tiene poco que decir. ERC esta muy atenta a la posición de la abogacía del Estado, que en la anterior ocasión pidió que se dejara salir a Junqueras de la cárcel para tomar posesión del escaño. Ahora el Ejecutivo tendrá que tomar una nueva decisión, pero en cualquier caso lo fundamental es lo que haga es el tribunal. El PSOE y el Gobierno admiten que esta sentencia es un golpe para la justicia española pero desde el punto de vista político no creen que tenga un impacto negativo en la investidura. De hecho algunos dirigentes señalan en privado que una buena noticia para ERC como esta podría ayudarles a tomar de forma mas tranquila la decisión de abstenerse