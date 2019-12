Ábalos: “Diría que estamos más cerca de la investidura”

Todo está listo por parte del PSOE, pero aún falta la decisión de ERC, que tiene un congreso clave este fin de semana. El secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha asegurado este miércoles que cree que la investidura de Pedro Sánchez "está más cerca". En una entrevista en Los Desayunos de TVE, su director, Xabier Fortes, ha preguntado a Ábalos acerca de un posible acuerdo antes de fin de año, con una segunda votación el 30 de este mes. "Como posible sería posible, e incluso deseable, pero no depende de nosotros. Esas fechas son fáciles establecerlas, porque dependen de los plazos", ha afirmado Ábalos. "Creo que tendríamos que culminar el año con una investidura. Espero que estemos más cerca del acuerdo, pero no lo sé", ha finalizado.

Fuentes del PSOE y de ERC insisten en que el acuerdo no está cerrado, porque falta la parte más importante: el documento que marcará el diálogo entre gobiernos para buscar una salida a la "crisis política" en Cataluña. Y ese es el punto central. Ha habido mucho intercambio de papeles en las últimas semanas y el PSOE tiene que enviar ya su última propuesta, con la que ERC tiene que tomar una decisión, presumiblemente el fin de semana alrededor de su congreso. Si los republicanos aceptaran finalmente abstenerse a cambio de ese documento pactado con el PSOE, todo se precipitaría. Los socialistas tienen todo listo, y controlan la mesa del Congreso con Unidas Podemos, así que el camino estaría despejado para convocar el mismo lunes un pleno para finales de semana, el 27 y 28, con una segunda votación el 30, que sería la definitiva.

En las reuniones de estos días algunos interlocutores se han llevado la sensación de que el acuerdo es inminente, pero es ERC la que tiene la última palabra. Varios presidentes autonómicos que hablaron ayer con Sánchez señalan que él no lo daba por cerrado aunque es evidente que el presidente lleva semanas intentando convencer a ERC de hacer la investidura cuanto antes. De hecho la semana por la que había apostado el PSOE era esta del 16 al 20, justo antes de Navidad, pero ERC les contestó que no podían hacer una investidura cuando aún está pendiente la resolución mañana del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea sobre la inmunidad de Oriol Junqueras, que puede afectar a Carles Puigdemont, y sobre todo antes de su congreso de este fin de semana.

La investidura depende de la decisión de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), con quien negocia el PSOE. "De lo que estamos hablando es cómo iniciar un proceso de diálogo político que permita que el conflicto en relación a Cataluña tenga un cauce de expresión democrática. Que no contemple, o aleje, cualquier decisión unilateral", ha asegurado Ábalos. Preguntado sobre ese último punto, el secretario de organización socialista ha añadido, con un tono de prudencia: "Creo que ERC ha renunciado a la vía unilateral. Creo que sí, pero no tengo que hablar en nombre de otro". El periodista ha insistido, recordando a Ábalos sobre su presencia en el diálogo entre PSOE y ERC, a lo que el ministro de Fomento en funciones ha zanjado: "Estoy convencido de que sí (han abandonado el unilateralismo). El encuentro (entre PSOE y ERC) es parte de esa conclusión".

Este sábado, ERC afronta su 28º Congreso en el que definirá su estrategia política. La dirección del partido omite en la ponencia la referencia explícita a la declaración de independencia y relega el referéndum unilateral, pero un sector de la militancia no quiere que ese escenario se descarte. Sobre esta cita de los republicanos, Ábalos ha opinado que "no es determinante" para las negociaciones de investidura. "No creo que sea determinante, pero es verdad que esta es una semana con diferentes hitos para los partidos en Cataluña", ha dicho.

En caso de que PSOE y ERC lleguen a un acuerdo y la investidura salga adelante, Ábalos asume que la oposición será muy dura. “La oposición se encargará de que el Gobierno sea inestable. Ellos dicen: ‘Ustedes van a hacer algo que yo no quiero que hagan pero yo no voy a hacer nada para impedirlo’. Están buscando su coartada”, ha dicho el secretario de organización socialista. En su opinión, el país necesita "ajustarse a la realidad" y "asumir el mandato de las urnas", en lugar de ir a unas terceras elecciones, que es lo que a su juicio "quiere la derecha". Ábalos confía, sin embargo, en que los españoles juzgarán a los políticos "por su utilidad" y ha pedido "estabilidad", la cual ha vinculado a la aprobación de unas nuevas cuentas: "Necesitamos un Gobierno que permita seguir manteniendo el diálogo, y para eso se necesita una cierta estabilidad, y eso va lógicamente ligado a unos Presupuestos".

Ábalos ha situado la negociación con ERC en unos términos distintos al diálogo clásico en la historia de la democracia con partidos nacionalistas: "No estamos, como en otras ocasiones en negociaciones con partidos nacionalistas, que se han negociado competencias, inversiones, transferencias de recursos, un nuevo marco legal…". El diálogo ahora trata de encauzar el conflicto en relación a Cataluña, ha reiterado el ministro en funciones. "Esto va más allá de un mero acuerdo político. Esto es también situar una oportunidad para enfrentar un conflicto básicamente sobredimensionado", ha asegurado.