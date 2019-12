La justicia europea concluye que Junqueras debió ser reconocido como europarlamentario

El Tribunal de Justicia de la UE considera que el líder de ERC, Oriol Junqueras, adquirió la condición de diputado del Parlamento Europeo en el momento en el que fue proclamado electo. En respuesta a la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo, la Corte de Luxemburgo considera que Junqueras gozaba de la inmunidad parlamentaria desde ese momento, lo cual significa que podría haber ido a recoger el acta. El TJUE ha considerado que si el juez consideraba "necesario mantener la medida de prisión provisional" –ahora ya cumple condena firme de 13 años de prisión e inhabilitación por sedición y malversación— debía haberlo solicitado "a la mayor brevedad" la suspensión de la inmunidad al Parlamento Europeo. Este fallo no implica que, en principio, Junqueras deba salir de prisión: la Corte de Luxemburgo deja en manos del Supremo la responsabilidad de "apreciar los efectos aparejados a las inmunidades de que goza" Junqueras "en otros posibles procedimientos", después de que el Supremo le trasladara que esa decisión afectaba a la causa principal del procés.

La Gran Sala del tribunal ha leído alrededor de las 9.45 las conclusiones de la sentencia. De ello se ha encargado de hacerlo en lengua castellana el presidente de la Corte, el belga Koen Lenaerts, quien debía dar respuesta a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Supremo después de que Junqueras recurriera la decisión de impedirle acudir a la Junta Electoral Central (JEC) para acatar la Constitución, un requisito para acceder al cargo, de acuerdo con la ley española. Al no poder pasar ese trámite, Junqueras no pudo tomar posesión de su escaño.

El Tribunal, sin embargo, considera que Junqueras adquirió su condición de miembro del Parlamento Europeo desde el momento en el que se proclamaron los resultados electorales por parte de la Junta Electoral Central, es decir, el 13 de junio de 2019. Y añade que desde ese momento un parlamentario "goza de las inmunidades reconocidas por el artículo 9 del Protocolo" [sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea].

El tribunal ha seguido la línea abierta por el Abogado General de la UE, quien apuntó que la condición de europarlamentario y la inmunidad que supone el cargo debían haberse reconocido con su proclamación el 13 de junio. La justicia europea señala que, si bien los procedimientos electorales son competencia de los Estados, "la condición de miembro" de la Eurocámara "resulta de la mera elección del interesado" después de la relación de electos que hizo la Junta Electoral Central.

La justicia europea recuerda que esa condición implica tener inmunidad de desplazamiento, entendida "desde su proclamación y con independencia de que hayan cumplido o no eventuales formalidades previstas por el Derecho interno" para participar en la "sesión constitutiva del Parlamento Europeo". La Corte acaba concluyendo que el "levantamiento de cualquier medida de prisión provisional"

A pesar de que la Fiscalía y la Abogacía del Estado consideraron que ese paso era innecesario, el Supremo decidió preguntar al TJUE antes de resolver el recurso. En el procedimiento abierto en Luxemburgo tanto el Parlamento Europeo como la Comisión Europea arroparon las tesis defendidas por España, que cree que la obligación de jurar o prometer la Constitución es una etapa del proceso electoral, de modo que un ciudadano que ha sido proclamado electo no obtiene su mandato como europarlamentario hasta que no culmina ese trámite y, por lo tanto, no puede beneficiarse de la inmunidad que le da el escaño.

Sin embargo, el Abogado General de la Unión Europea Maciej Szpunar afirmó en su escrito de conclusiones del pasado 12 de noviembre: “No comparto ese razonamiento”. El abogado general consideró que Junqueras debía ser considerado eurodiputado desde su proclamación por la Junta Electoral Central, el 13 de junio de 2019, sin que se le pueda exigir "la prestación del juramento o de la promesa de acatar la Constitución". Y añadía que la inmunidad se aplica durante todo el mandato de cinco años desde la apertura del periodo de sesiones, incluso antes para poder hacer los trámites necesarios. Aun así, Szpunar también consideró que el TJUE ya no es competente para responder a las preguntas que le llevó el Supremo después de que este dictara una “sentencia condenatoria definitiva”.

De ese fallo no solo está pendiente Junqueras, sino también Carles Puigdemont y Toni Comín, que también obtuvieron representación en el Parlamento Europeo tras las elecciones, pero tampoco acudieron a la Junta Electoral Central al estar huidos en Bélgica. De hecho, el juez belga que debe decidir sobre su extradición decidió aplazar la tramitación de la euroorden hasta que se resolvieran los procedimientos en Luxemburgo.

El de este jueves es uno de ellos, pero el entorno de Puigdemont lo afronta con cautela al entender que la sentencia podría no ser automáticamente aplicable al expresidente catalán. Puigdemont tiene, no obstante, dos procedimientos abiertos en Luxemburgo. Uno de ellos es un recurso a la decisión del TJUE de negarle medidas cautelares para que pudiera tomar posesión de su escaño al considerar que al no haber sido incluidos en las listas remitidas por España a la Eurocámara, Puigdemont y Comín “no habían sido declarados oficialmente electos”. La otra vía es la demanda principal interpuesta por Puigdemont, que deberá examinar el Tribunal General de la UE.