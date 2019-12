Junqueras: “No se tiene que parar la negociación con el PSOE en ningún caso, esté yo en la cárcel o no”

Oriol Junqueras, líder de ERC, cree que las negociaciones de su partido con el PSOE para la investidura del presidente en funciones, Pedro Sánchez, no deben interrumpirse. "No se tiene que parar la negociación con el PSOE en ningún caso, esté yo en la cárcel o no", ha asegurado Junqueras en una entrevista difundida este viernes pero concedida ayer jueves a Catalunya Ràdio en la prisión de Lledoners antes de que ERC congelara el diálogo para arrancar la legislatura. Los republicanos dijeron que para volver a la mesa de diálogo esperarían al pronunciamiento de la Abogacía del Estado sobre la sentencia de la justicia europea que este jueves falló que Junqueras gozaba de inmunidad desde que fue elegido eurodiputado. "Hay que estar dispuesto a dialogar siempre, con todos, siempre... independientemente que yo esté o no en la cárcel. Porque tenemos que trabajar para proteger y cuidar los derechos de todas las personas. No hacerlo sería traicionarnos a nosotros mismos", asegura Junqueras. Preguntado por Catalunya Ràdio sobre la sentencia europea y sobre una posible salida de prisión, Junqueras habla de "prudencia" y cree que si ese escenario se produjera no sería relevante para la negociación de la investidura. "No hace falta que salga de la cárcel. Tengo un equipo negociador que no me necesita", subraya.

En opinión del líder de ERC, el camino correcto para resolver el conflicto es hacer política. "El Estado debe abandonar la unilateralidad de la judicialización y la represión", asegura al ser preguntado por la declaración esta semana del secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, cuando dijo que creía que Esquerra había "renunciado a la vía unilateral [hacia la independencia de Cataluña]". Junqueras defiende la multilateralidad y reconoce la pluralidad de la sociedad catalana: "¡Siempre he sido multilateralista! Cualquier proyecto complejo es multilateral porque afecta a mucha gente, y tiene implicaciones para muchas personas. ¿O no es compleja una vida en familia? ¿Es unilateral o multilateral? Multilateral. Porque todas las relaciones complejas lo son".

Sobre el derecho de autodeterminación, Junqueras asegura que "se tiene que ejercer cuando haya una mayoría clara en las urnas que lo reclame". En las negociaciones para la investidura, la autodeterminación debe estar sobre la mesa. "Nosotros no le decimos al PSOE que no defienda la unidad de España y ellos no nos pueden decir a nosotros que saquemos de la mesa negociadora el derecho de autodeterminación. La mesa que sea, como sea: de tres patas, de cuatro, de cinco... alta, baja, la que sea: si eso se traduce en buena voluntad", dice Junqueras, que cree que "los derechos no decaen, y el derecho de autodeterminación siempre, siempre, lo defenderemos".

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es una noticia que el líder de ERC se toma con "prudencia". "No sabemos en qué se traducirá, qué recorrido tendrá, ni cuánto durará. Si el Tribunal Supremo pide el suplicatorio para que me suspendan la inmunidad, y el Parlamento Europeo vota a favor, la inmunidad que me ha sido reconocida con la sentencia decae. Mucha serenidad", asegura desde Lledoners Junqueras. "La sentencia nos da una victoria y nos indica que acabaremos ganando. Ahora bien, veremos cuándo ganaremos del todo. Esta sentencia contribuye a demostrar hasta qué punto los aparatos del Estado español fuerzan la interpretación de las leyes para favorecer sus causas. Y esta sentencia, como otras, demuestra que acumulamos razones a nuestro favor", añade. Respecto a una posible nulidad de la sentencia del Tribunal Supremo tras el juicio del procés, Junqueras opina que el juicio se hizo "sin respetar" sus "derechos", por lo que "la sentencia no debería existir". Es por esto que Junqueras rechaza un indulto y dice que "hagan lo que quieran" con la idea de una amnistía. "A la larga quien tumbará [la sentencia del procés] serán los tribunales internacionales, como ya está pasando", concluye.