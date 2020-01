Torra da una tregua a ERC para aprobar los Presupuestos catalanes

El Govern de la Generalitat aprobará hoy, de manera preliminar, los Prespuestos para 2020, unas cuentas que implican poner fin a las prórrogas que se arrastran desde 2017. Pero no será un día relajado. Pese al balón de oxígeno que las cuentas suponen para una Generalitat paralizada por años de procés, la crisis entre Junts per Catalunya y Esquerra, los socios en el Ejecutivo, continúa sin resolverse. Dentro de Junts conviven desde los que piden un adelanto electoral ya hasta quienes quieren que se corte alguna cabeza republicana como “castigo” por la decisión de dejar a Quim Torra sin su escaño de diputado.

Torra llegó a acariciar el botón atómico del adelanto electoral el pasado lunes. En caliente, era la reacción obvia tras la sesión del Parlament en la que Esquerra de facto atacó la decisión de la Junta Electoral Central, respaldada por el Tribunal Supremos, de quitarle el acta de diputado. Sin embargo, el president optó por hacer una ronda de contactos con sus consejeros y los diputados de Junts per Catalunya antes de tomar una decisión, lo que rebajó la presión inicial reflejada en la decisión de los diputados de la llamada llista del president de no votar en la Cámara si Torra no lo hacía.

El presidente de la Generalitat, explican diferentes fuentes, se encontró con varias sensibilidades dentro de sus interlocutores. El común denominador de todas es, sin embargo, la necesidad de pasarle factura, de alguna manera, a Esquerra. Una especie de “castigo” —palabra utilizada por algunos de los consultados— para no dejar pasar por alto lo que consideran una “traición” por parte de Esquerra.

En las filas de Junts per Catalunya tampoco se olvidan de que el presidente de la Cámara, Roger Torrent (ERC), evitó que Carles Puigdemont fuera investido telemáticamente como president en enero de 2018, al aplazar el pleno. ERC decía que se necesitaba un “gobierno efectivo”, no uno liderado desde Bélgica.

El catálogo de posibles correctivos para Esquerra es variado. El sector más duro propuso directamente ir a elecciones, mientras que otros dejaron caer la posibilidad de una crisis de Gobierno, de cara a reforzar más el papel de Junts per Catalunya en el Ejecutivo. Incluso se habló de la posibilidad de que la vicepresidencia cambie de color (algo que iría en contra del pacto de Gobierno sellado a principio de la legislatura) o de crear el cargo de conseller en cap (la ley de Presidencia no contempla tener esa figura y un vicepresidente al mismo tiempo). “No hay nada definido aún. La decisión es de Torra”, resume un alto cargo de Junts per Catalunya.

“No se puede dejar pasar”, agrega una diputada con gran ascendencia dentro de la llista del president. Sin embargo, el debate tiene otra arista: la aprobación de los Presupuestos de la Generalitat. Tanto republicanos como neoconvergentes son conscientes de la necesidad de unas cuentas que den respiro a una Generalitat que tiene que responder a las necesidades de 2020 con las cuentas de 2017. Desde el PDeCAT y desde el mundo municipalista este punto también se hizo llegar hasta Torra.

El coordinador del PDeCAT, David Bonvehí, lamentó ayer la decisión de quitarle el acta a Torra, que calificó de “una injerencia de los órganos del Estado, que menosprecian los derechos políticos”, pero al mismo tiempo se mostró confiado en que en el independentismo “siempre se ha hecho una acción política conjunta para llegar a los máximos acuerdos”.

Lluís Soler, miembro de la cúpula del PDeCAT y presidente de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), reivindicó ayer la necesidad de tener unas cuentas. “Otra prórroga congelaría el gasto, no da flexibilidad a las necesidades cambiantes ni a la actualización de los precios. No podemos dejar perder oportunidades de mejora en la calidad de vida y la acción climática”. Se trata de una idea que comparten muchos de los diputados de Junts per Catalunta que también son alcaldes. “Hay que poner el país por encima de las siglas”, apuntó uno de ellos.

No hubo ninguna reunión oficial entre Junts per Catalunya y Esquerra para intentar acercar posiciones tras el cisma del pasado lunes. Pero la comparecencia de los líderes independentistas presos, en la comisión de investigación del Parlament sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución, hizo que se cerrara un ala de la Cámara, creando una gran zona oculta perfecta para contactos discretos.

La presencia de los presos, condenados por sedición y malversación en el juicio al procés, también sirvió para distender una relación que el lunes parecía tocada de muerte. Voces de ambas formaciones creen que los llamamientos a la unidad realizados por los exconsejeros Jordi Turull, Quim Forn o Raül Romeva (si bien el exvicepresidente Oriol Junqueras obvió completamente el tema) ayudaron a profundizar la reflexión sobre cuál debe ser el camino a seguir a partir de ahora por el Govern.

“Si quieren que nuestra estancia en la celda sea más feliz, episodios como el de ayer [por el lunes], por favor, no los hagan”, llegó a decir Turull en su comparecencia, tras recordar que el camino para organizar el referéndum del 1 de octubre no fue fácil y también hubo momentos de desencuentro. “No se puede vivir de forma permanente en el histerismo, la bronca o el combate político, incluso a veces estéril. No es humanamente soportable”, defendió Raül Romeva. La autoridad moral de los políticos presos sigue pesando. Torra habló un largo rato con ellos ayer, explican fuentes del Govern.

“La presencia de los presos ayudó a calmar las aguas. Y no creemos que los Presupuestos estén en peligro”, asegura un alto cargo de la Generalitat. Esquerra no ahorró ayer teatralidad para vender el pistoletazo de salida de la tramitación de los Presupuestos, que comenzará mañana con la aprobación por parte del Govern. Posteriormente, el vicepresidente Pere Aragonès y el presidente del Parlament, Roger Torrent, ambos republicanos, harán la tradicional foto de entrega del proyecto de Presupuestos a la Cámara. Aragonès los presentará después en la comisión de Economía. Curiosamente no hay prevista ninguna comparecencia de prensa ni tras la reunión semanal del Ejecutivo catalán ni tras la presentación de las cuentas.

Ambos socios parecen envolverse en los Presupuestos como patada hacia adelante para dar aire a una legislatura que cada vez resiste menos los roces entre sus socios. “El president sigue escuchando y cuando tome una decisión, la dirá”, explicaron ayer desde la oficina de Torra. Quien de momento guarda silencio es el eurodiputado Carles Puigdemont. A la espera de que el Parlamento Europeo decida si le retira la inmunidad, como pide el Tribunal Supremo, el expresidente no ha querido entrar directamente en la discusión abierta con Esquerra.

Fuentes del entorno de Puigdemont aseguran que está enfadado con la decisión de Torrent y de los republicanos en general. Sin embargo, desde Waterloo siguen sin ver claro el momento para convocar las elecciones y también se compartiría la idea de pasar factura a Esquerra pero lograr que la tramitación de los Presupuestos llegue a buen puerto. Nadie duda de que la decisión de Torra estará muy mediada por los cálculos de un Puigdemont que, al menos hasta hace dos semanas, insistía en que no sería candidato a la Generalitat “por ahora”.