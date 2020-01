El secretario general del Parlament deja a Torra sin acta de diputado y nombra a un sustituto

Quim Torra en el Parlament en una imagen de archivo. MASSIMILIANO MINOCRI | EL PAÍS

El secretario general del Parlament, Xavier Muro, ha ordenado esta mañana que Quim Torra pierda la condición de diputado y se nombre a su sustituto de la candidatura de Junts per Catalunya. De esta manera, los servicios jurídicos de la Cámara dan cumplimiento al acuerdo de la Junta Electoral Provincial, que el pasado jueves ordenó actuar así al conocer el auto del Tribunal Supremo que despojó a Torra de su condición de parlamentario.

Torra recurrió esa decisión, pero la Junta Electoral Provincial desestimó la reclamación el pasado sábado y se ratificó en que en el plazo de dos días, a contar desde el viernes, se debía dar cumplimiento a su decisión. De ahí la actuación del secretario general del Parlament, que lo ha comunicado a la Mesa de la Cámara.

A las 12,30 horas de hoy está prevista una reunión de este organismo para estudiar la petición de Ciudadanos y PP de que se cumpla la decisión de la Junta electoral Provincial. En un escrito que ocupa una página y fechado este lunes, el secretario general del Parlament informa a la Mesa de que "hoy mismo he atendido el requerimiento de la Junta Electoral de Barcelona por el que se me instaba a que en el plazo de dos días emtiera certificación de la persona que consta como siguiente de la lista electoral" de Junts per Catalunya en las elecciones al Parlament celebradas el 21 de diciembre de 2017.

Tras conocer la decisión del secretario general del Parlament, Esquerra Republicana ha anunciado que se reunirá en los próximos minutos ante lo que considera "un nuevo ataque judicial del Tribunal Supremo y de la Junta Electoral Central que pretende tumbar al presidente de la Generalitat de Cataluña de manera ilegal y que es necesario dividir con toda la firmeza".

La pérdida del escaño permite a Quim Torra seguir siendo presidente de la Generalitat, una circunstancia en la que no entró el Tribunal Supremo.