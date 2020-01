La Eurocámara inicia el procedimiento para retirar la inmunidad a Puigdemont

Carles Puigdemont, en una imagen del 14 de enero, en el Parlamento europeo. En vídeo, su primera intervención en el pleno del Parlamento Europeo. ELYxandro Cegarra / Panoramic / Bestimage GTRES | Vídeo: EPV

La vicepresidenta del Parlamento Europeo Ewa Bozena Kopacz ha anunciado este jueves que la institución ha puesto en marcha el procedimiento para votar el levantamiento de la inmunidad del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y su exconsejero Antoni Comín. La petición de suplicatorio remitida por el Tribunal Supremo será examinada la Comisión de Asuntos Legales de la Cámara, que deberá remitir una recomendación al Parlamento Europeo. El pleno tendrá la última palabra por mayoría simple. Populares, socialdemócratas y liberales europeos ya han sugerido que darán luz verde al suplicatorio.

Apenas cuatro días después de anunciar su incorporación en el hemiciclo, Kopacz ha anunciado a la Cámara el arranque del engranaje para debatir la retirada de la inmunidad a Puigdemont y Comín. La solicitud, iniciada por el juez instructor del Supremo Pablo Llarena, será examinada por la comisión encargada de asuntos jurídicos en la Cámara. Su próxima reunión se producirá el 27 y 28 de enero, aunque su orden del día aún no se ha cerrado.

"Las autoridades españolas se han dirigido al presidente de nuestra institución [David Sassoli] para solicitar el levantamiento de la inmunidad de Carles Puigdemont y Antoni Comín para poder seguir con las investigaciones judiciales de estos dos eurodiputados y, según el reglamento de esta institución, esta solicitud se someterá a la comisión de asuntos jurídicos", ha sostenido Kopacz al inicio de la sesión.

Los servicios jurídicos de la Eurocámara decidieron reconocer a ambos políticos a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE del caso Junqueras. Pero finalmente también dieron luz verde a la tramitación de su suplicatorio. La Comisión de Asuntos Legales, encargada de debatirlo, no es un órgano jurisdiccional. Es decir, no juzga nada. “Esto no es un tribunal de justicia, nosotros no somos un juzgado, sino una comisión delegada del Parlamento para apreciar ese tipo de cuestiones”, sostiene Ibán García del Blanco, vicepresidente de esa comisión por el Partido de los Socialistas y Demócratas (S&D).

La comisión designará un ponente que se encargará del expediente, que no podrá ser español. Durante sus trabajos, podrá solicitar todos los documentos que considere necesarios y los implicados podrán pedir ser escuchados. No hay un tiempo fijado. Algunos casos han durado semanas y otros años. Y aunque este reviste mucha complejidad, fuentes parlamentarias afirman que su duración será breve. Los líderes de los tres principales grupos parlamentarios, de hecho, ya mostraron su inclinación a “dejar trabajar a la justicia”. García estima que ese periodo podría ser de un par de meses.

“Vamos a analizar las circunstancias del caso en cuanto a levantamiento de la inmunidad o no, que tiene que ver con que esté relacionado con alguna denuncia por cuenta de la actividad como europarlamentario de alguna de las personas que están implicadas. De no ser así, lo normal es que se levante la inmunidad”, afirma García. El informe del ponente, a continuación, pasa al plenario, que debe avalarlo o rechazarlo por mayoría simple.