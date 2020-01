La portavoz socialista en la Eurocámara, sobre Puigdemont: “Hay que dejar que la justicia trabaje”

La presidenta del grupo de los socialistas y demócratas (S&D) del Parlamento Europeo, Iratxe García, aseguró este lunes que su formación se guiará bajo un principio “muy claro” en el proceso para decidir sobre el suplicatorio para levantar la inmunidad de Carles Puigdemont y Antoni Comín: “dejar que la justicia trabaje”. García sostuvo que su grupo estudiará el contenido de la carpeta que el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, debe enviar a la Comisión de Asuntos Legales, pero advirtió de que la búsqueda de una “solución política” no es incompatible con el curso de los procedimientos judiciales en la causa del procés.

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, sugirió el pasado lunes al tomar posesión de su escaño que los socialdemócratas deberían votar en contra de la petición de levantamiento de su inmunidad. “Yo estoy convencido de que van a hacer caso a su jefe de filas [en referencia a Pedro Sánchez], que de forma solemne en su investidura se comprometió a desjudicializar la política. Estoy convencido de que si hay un tiempo nuevo en el Gobierno español eso se va a demostrar”, afirmó Puigdemont.

La jefa de filas de los socialdemócratas europeos no quiso avanzar acontecimientos. Una vez el expediente salga de la mesa de Sassoli, el grupo lo estudiará y adoptará las decisiones que considere oportunas. Sin embargo, recordó a Puigdemont que el “diálogo político” no es “incompatible” con el respeto a la justicia. “No podemos ser selectivos en la defensa del Estado de derecho. No podemos resignarnos a no trabajar por una solución política, pero eso no significa no dejar que la justicia no trabaje en los términos que debe actuar”, añadió en una rueda de prensa en Estrasburgo.

García afirmó que los socialistas “acatan” la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que supuso que Puigdemont y Comín accedieran a su escaño. “Asumimos que hay dos nuevos eurodiputados españoles elegidos por la circunscripción de España en el Parlamento Europeo”, sostuvo. Del mismo modo, aceptan que Junqueras no sea considerado eurodiputado después de ser condenado con sentencia firme a 13 años de prisión por sedición y malversación. La jefa de filas de los socialistas consideró también una "buena noticia para Cataluña, para España y para Europa" que "uno de los grandes objetivos" del gobierno de coalición sea "trabajar en una solución política basada en el diálogo".

La justicia española ha pedido ahora al Parlamento Europeo que despoje a Puigdemont y Comín de su inmunidad. Eso deberá ser examinado por la Comisión de Asuntos Jurídicos. Salvo que nada se tuerza, sus miembros deberían tener preparado en dos meses un informe sobre el caso que pasaría al plenario. En ese proceso, que no trata de juzgar nada sino de esclarecer si ambos diputados pudieran ser perseguidos por su actuación en la Eurocámara, tanto Puigdemont como Comín podrán ofrecer su versión. García recordó que en la pasada legislatura se pidieron unos 50 suplicatorios, de los que se respondió afirmativamente al 92%.