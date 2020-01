La Eurocámara acepta la decisión del Supremo y deja de reconocer a Junqueras como eurodiputado

El Parlamento Europeo ha informado este viernes de que ha retirado a Oriol Junqueras la condición de eurodiputado. Fuentes de la Cámara han señalado a este diario que deja de considerar al líder de ERC europarlamentario desde el 3 de enero. Ese día recibió la comunicación de la Junta Electoral Central en la que esta resolvió que, en aplicación del artículo 6.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, “son inelegibles los condenados por sentencia firme, a pena privativa de libertad, en el período que dure la pena”. Sin embargo, estima que durante seis meses, entre el 2 de julio y el 3 de enero, sí fue eurodiputado.

La decisión, que será comunicada oficialmente por el presidente del Parlamento Europeo el 13 de enero al comienzo del pleno, llega un día después de que la Eurocámara recibiera la resolución por la cual el Tribunal Supremo estimó que el líder de ERC ha quedado inhabilitado para ejercer como parlamentario, y por tanto no le otorga permiso para acudir al primer pleno del año este lunes en Estrasburgo. La Eurocámara recibió la carta de la justicia española ayer jueves en torno a las 14.15 horas, y tras analizar su contenido, los servicios legales han concluido que no ha dejado de ser eurodiputado, lo que impedirá a Junqueras estar en el primer pleno del año a celebrar en Estrasburgo este lunes 13 de enero.

La Cámara europea da marcha atrás así al proceso que puso en funcionamiento el lunes, cuando reconoció a Junqueras como eurodiputado en una nota interna enviada a los servicios administrativos, le incluyó en la lista de parlamentarios que figura en la web, y habilitó un buzón con su nombre en su sede de Bruselas en cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE del pasado 19 de diciembre.

Entre los miembros de la Eurocámara ha estallado desde un intenso debate desde que se conociera ayer la decisión del Supremo de privar a Junqueras de acceso al escaño. La portavoz del PP en la capital comunitaria, Dolors Montserrat, ha celebrado la medida. “Los que dieron un golpe a la democracia no se irán de rositas”, ha señalado. Su homólogo de Ciudadanos, Luis Garicano, ha pronosticado una suerte similar para el expresidente catalán Carles Puigdemont. “El Parlamento Europeo no será un refugio de criminales: inmunidad no es impunidad. En unos meses votaremos el suplicatorio del Supremo para juzgar a Puigdemont y Comín y el juez belga ejecutará la euroorden”.

Los representantes socialistas, que desde el aterrizaje de Puigdemont en Bruselas han firmado varias cartas conjuntas con PP y Ciudadanos rechazando la entrada del líder independentista en la Cámara, han optado en los últimos días por guardar silencio sobre decisiones tan sensibles como su inminente llegada a la Eurocámara, y de momento tampoco se han pronunciado sobre el rechazo del Supremo a permitir a Junqueras salir de prisión para acudir a Estrasburgo.

Por el contrario, el vicepresidente del grupo Los Verdes Ernest Urtasun, que concurrió a las elecciones europeas en la lista de En Comú Podem, se mostró crítico con los jueces del Supremo. “Grave error. Si la sentencia sobre Junqueras fue dictada mientras disfrutaba de inmunidad tal como señaló el TJUE, el Supremo debería pedir el suplicatorio y dejarle ejercer el mandato en libertad”.