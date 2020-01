El Supremo deja a Torra sin escaño y el ‘president’ se niega a acatar la decisión

El Tribunal Supremo ha decidido quitarle a Quim Torra el escaño de diputado hasta que haya una sentencia firme sobre su inhabilitación, aunque esto no implica necesariamente que pierda la presidencia de la Generalitat. La Sala de lo Contencioso, en contra del criterio de la Fiscalía, ha rechazado por unanimidad la solicitud del president de que le permita mantener el acta mientras resuelve el recurso contra la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de retirarle el escaño. Si antes de que esto ocurra la Sala de lo Penal dicta sentencia sobre el recurso planteado por Torra a la sentencia del Tribunal Superior de Cataluña que le inhabilita por negarse a retirar pancartas a favor de los políticos presos del balcón del Palau de la Generalitat, la sentencia por desobediencia ya será firme y será la que determine el futuro político del president. Tras conocer el auto del Supremo, Torra ha asegurado que "no hay ningún cambio respecto al 3 de enero y a la decisión que aprobó el pleno del Parlament". "Soy diputado y presidente de Cataluña porque así lo decidió la ciudadanía y lo ratificó el Parlament", ha añadido, desoyendo la resolución judicial.

La decisión de la Sala de lo Contencioso vuelve a agitar el escenario político catalán y a poner sobre la mesa una posible inhabilitación exprés de Torra al frente de la Generalitat, ya que el Estatut de Cataluña obliga a que el jefe del Ejecutivo catalán sea diputado autonómico. No obstante, la Junta Electoral dejó en manos de la Cámara esa decisión y los letrados del Parlament han avalado que Torra se mantenga en el cargo. El auto dictado este jueves por el Supremo no se mete en eso, por lo que será la Cámara la que decida si la pérdida del escaño es compatible con mantener la presidencia de la Generalitat.

El acuerdo de la Sala de lo Contencioso del Supremo implica retirar el escaño de diputado de Torra hasta que la propia sala tome una decisión definitiva sobre la decisión de la Junta Electoral. No hay plazo para ello, pero al afectar a derechos fundamentales tiene prioridad sobre otros asuntos que tenga la sala. El Supremo, en este caso la Sala de lo Penal, tiene también pendiente resolver el recurso de Torra contra la sentencia del Tribunal Superior catalán que le condenó a un año y medio de inhabilitación por no retirar una pancarta a favor de los presos del procés del balcón de la Generalitat.

La Sala de lo Contencioso basa su decisión de este jueves en que los argumentos esgrimidos por Torra se refieren "principalmente" al fondo del recurso y guardan relación con la causa penal por la que el presidente catalán ha sido condenado por desobediencia a un año y medio de inhabilitación. Además los magistrados no aprecian la inconstitucionalidad de algunos artículos de la Ley Electoral General (Loreg) que alegó la defensa de Torra y sostienen que retirarle el escaño de forma cautelar no crea una situación "irreversible". El presidente catalán deberá, además, pagar las costas del procedimiento por un máximo de 600 euros.

La postura adoptada del Supremo contradice la que mantuvo la Fiscalía, que en un informe entregado la semana pasada se mostró partidaria de que el presidente mantuviera, por ahora, el escaño. En su escrito, el fiscal Pedro Crespo advirtió que existe un "debate jurídico" sobre si la Junta Electoral tiene competencias para inhabilitar a un diputado por una sentencia que no es firme. Además, el fiscal señalaba que ejecutar ya la inhabilitación podía vulnerar la presunción de inocencia del presidente catalán. Este debate, señaló el fiscal, "resulta lo suficientemente abierto y complejo" como para impedir que el recurso de Torra pueda rechazarse de inicio.

La Fiscalía consideró que existe también una "controversia constitucional" sobre si, como alega Torra, la competencia para determinar las causas de incompatibilidad de los diputados autonómicos es exclusiva de las Cámaras autonómicas, en este caso el Parlament. "Este Ministerio no está sugiriendo con ello ni el acierto ni la viabilidad de ese planteamiento, sino (...) la posibilidad de que su incorporación al debate procesal de este procedimiento no sea descartable", advierte el fiscal, que admite que la inhabilitación exprés de Torra podría vulnerar también su presunción de inocencia. Sobre este aspecto, el ministerio público recuerda que la norma electoral ("administrativa, en definitiva"), en la que se basa el acuerdo de la JEC, "genera un efecto automático de contenido material similar, si no idéntico, al de la ejecución provisional de una pena, y puede comportar la pérdida definitiva del cargo público al que afecta, incluyendo los de representación política".

El escrito del ministerio público recordaba, además, que no existe un "precedente exacto" respecto al acuerdo de la Junta Electoral para Torra. "La JEC nunca había decidido, directamente en ejercicio de su propia competencia, privar de su escaño a un parlamentario –ni de ámbito autonómico ni estatal- que ya se hallase en el ejercicio pleno de su mandato", señala el ministerio público, que añade que la ley electoral no habilita "expresamente" a la JEC "para declarar vacante un escaño y proceder de propia autoridad a la sustitución de su titular".

El acuerdo de la Junta Electoral adoptado a petición de PP, Ciudadanos y Vox por siete votos frente a seis, se basaba en que, tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que condena a Torra por desobediencia, concurre en el presidente de la Generalitat "la causa de inelegibilidad sobrevenida" del artículo 6.2 b) de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg), por haber sido condenado por un delito contra la Administración Pública, a una pena de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electivos, "ya sean de ámbito local, autonómico, estatal o europeo, así como para el desempeño de funciones de gobierno en los ámbitos local, autonómico y del Estado".

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó a finales de diciembre al presidente de la Generalitat a un año y medio de inhabilitación por un delito de desobediencia. Torra se negó a cumplir la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de que retirara, en plena campaña electoral, pancartas a favor de los políticos presos del balcón del Palau de la Generalitat. La sentencia, contra la que Torra ha anunciado que presentará recurso ante el Tribunal Supremo, no es firme todavía. El fallo impuso al president, además, una multa de 30.000 euros y el pago de las costas del proceso.