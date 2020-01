La Fiscalía respalda que se paralice la inhabilitación de Torra

La Fiscalía del Tribunal Supremo no se opone a que se suspenda la inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra. Así lo expone el fiscal Pedro Crespo en un informe entregado este viernes en el Supremo sobre el recurso presentado por Torra en la Sala de lo Contencioso rcontra la decisión de la Junta Electoral Central de retirar a Torra el acta de diputado del Parlament. En su escrito, el fiscal admite que existe un "debate jurídico" sobre si la Junta Electoral Central tiene competencias para inhabilitar a un diputado por una sentencia que no es firme (la condena por desobediencia contra el president por no retirar los lazos amarillos de la Generalitat). Este debate, admite el fiscal, "resulta lo suficientemente abierto y complejo" como para impedir que el recurso de Torra deducida pueda rechazarse de inicio.

El informe de la Fiscalía abre la puerta a que el Supremo opte por frenar la inhabilitación exprés de Torra acordada por la Junta Electoral, por siete votos frente a seis, a petición dle PP, Vox y Ciudadanos. Esta decisión, en principio, podría implicar el cese de Torra como president, ya que el Estatut de Cataluña obliga a que el jefe del Ejecutivo catalán sea diputado autonómico, aunque los letrados de la Cámara catalana han avalado por ahora que se mantenga en el cargo.

La Fiscalía, en su informe, considera que existe también una "controversia constitucional" sobre si, como alega Torra la competencia para determinar las causas de incompatibilidad de los diputados autonómicos es exclusiva de las Cámaras autonómicas, en este caso el Parlament. "Este Ministerio no está sugiriendo con ello ni el acierto ni la viabilidad de ese planteamiento, sino (...) la posibilidad de que su incorporación al debate procesal de este procedimiento no sea descartable", advierte el fiscal, que admite que la inhabilitación exprés de Torra podría vulnerar también su presunción de inocencia. Sobre este aspecto, el ministerio público recuerda que la norma electoral ("administrativa, en definitiva"), en la que se basa el acuerdo de la JEC, "genera un efecto automático de contenido material similar, si no idéntico, al de la ejecución provisional de una pena, y puede comportar la pérdida definitiva del cargo público al que afecta, incluyendo los de representación política".

El acuerdo de la Junta Electoral se basaba en que, tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que condena a Torra por desobediencia, concurre en el presidente de la generalitat "la causa de inelegibilidad sobrevenida" del artículo 6.2 b) de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg), por haber sido condenado por un delito contra la Administración Pública,a una pena de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electivos, "ya sean de ámbito local, autonómico, estatal o europeo, así como para el desempeño de funciones de gobierno en los ámbitos local, autonómico y del Estado".

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó a finales de diciembre al presidente de la Generalitat a un año y medio de inhabilitación por un delito de desobediencia. Torra se negó a cumplir la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de que retirara, en plena campaña electoral, pancartas a favor de los políticos presos del balcón del Palau de la Generalitat. La sentencia, contra la que Torra ha anunciado que presentará recurso ante el Tribunal Supremo, no es firme todavía. El fallo impuso al president, además, una multa de 30.000 euros y el pago de las costas del proceso.