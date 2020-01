Pedro Sánchez anuncia que se reunirá con Torra en Barcelona en la primera semana de febrero

Pedro Sánchez en RTVE : "La derecha cuando pierde el poder no asume la derrota electoral, pero yo qué le voy a hacer. A mí me gustaría otra cosa. Como que no se salieran del consenso educativo, como están haciendo en Murcia. Pero llevan mal perder"

EL PAÍS

Pedro Sánchez en RTVE: "Me gustaría que la oposición, que está en el no a todo, no criticara sobre supuestos sino sobre hechos". Lo dice en referencia al nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. "Yo le he pedido que actúe con total independencia", asegura