Puigdemont no visitará a los presos en Cataluña junto a un grupo de eurodiputados

Carles Puigdemont no figura en la lista de nueve eurodiputados que visitará a los presos en Cataluña este jueves y viernes. El expresidente catalán mostró hace una semana su deseo de integrarse en la misión organizada desde Estrasburgo a comienzos de año, pero pese a que considera que su inmunidad como europarlamentario debería protegerle de ser detenido también en España, ni él ni su equipo legal confía en que pueda evitar el arresto si cruza los Pirineos, con lo que por ahora ha preferido no correr riesgos. "Está claro que el Tribunal Supremo no está respetando su inmunidad y, por tanto, no existen garantías para un viaje de estas características", explica su abogado, Gonzalo Boye.

Oficialmente eurodiputado desde el pasado 3 de enero, Puigdemont libra una doble batalla en la Eurocámara. La primera, de menor entidad, es la búsqueda de un grupo parlamentario donde integrarse. Ha pedido al grupo de Los Verdes que le reciban, pero de momento la respuesta ha sido negativa. Este miércoles la formación ecologista abordará el tema durante una reunión. La segunda lucha tiene que ver con su continuidad en el Parlamento Europeo. El Supremo ya ha pedido que se levante su inmunidad, y el proceso que ha de dirimir si pierde su protección para que Bélgica vuelva a estudiar la euroorden ya está en marcha.

Puigdemont ha sido uno de los 45 eurodiputados firmantes de una carta al presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, para reclamar que el líder de ERC, Oriol Junqueras, actualmente en prisión, pueda tomar posesión como eurodiputado. El independentismo no ha conseguido por ahora aunar a un número significativo de parlamentarios en torno a la demanda de que Junqueras pueda incorporarse como uno más: la petición solo lleva la rúbrica del 6% de los 751 parlamentarios que componen el hemiciclo. Entre los que respaldan la misiva también está el eurodiputado de Podemos Miguel Urbán.

Torra cambia la reunión del Govern

El calendario habitual de las reuniones del Ejecutivo catalán ha vuelto a verse alterado a causa de los políticos en prisión. El Govern que preside Quim Torra se reunirá el miércoles de la próxima semana y no el martes, como es usual, para permitir así que tanto el presidente como los consejeros puedan asistir a la comparecencia parlamentaria de Oriol Junqueras y de los exconsejeros Raül Romeva, Dolors Bassa, Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn. Todos habían sido citados, el año pasado para dar testimonio en la comisión de investigación sobre la aplicación del artículo 155. La Generalitat les dio el permiso para dejar sus respectivas prisiones, donde pagan una condena por sedición, y desplazarse por unas horas al hemiciclo en la capital catalana.

"El Govern quiere acompañar a los presos políticos", ha asegurado este martes la portavoz del Ejecutivo catalán, Meritxell Budó, que ha explicado además que el dispositivo de seguridad no corresponde al Govern sino a los Mossos d'Esquadra. La semana pasada, por ejemplo, la reunión semanal de los consejeros y el president también se cambió de día para que Torra y algunos consejeros se desplazaran a Estrasburgo, a la primera sesión de Carles Puigdemont y Toni Comín como eurodiputados. También ocurrió con algunas de las sesiones del juicio al procés.

Los líderes independentistas en prisión ya habían sido citados a declarar en el Parlament el año pasado, pero el Tribunal Supremo no dio la autorización correspondiente. La situación ahora es diferente pues ya están condenados y se les ha asignado un grado penitenciario. El departamento de Justicia ha entregado el permiso correspondiente, con el visto previo de la Secretaría de Medidas Penales. La Generalitat considera que es "un deber inexcusable" que los máximos responsables antes de la intervención del autogobierno comparezcan.

La comisión de investigación sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución fue puesta en marcha en 2018, con los votos favorables de todos los grupos independentistas y de la CUP.