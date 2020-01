Junqueras reitera desde el Parlament su deseo de diálogo y dice que el 155 “no sirvió de nada”

El presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha reiterado este martes en el Parlament su deseo de dialogar con el Gobierno y con todas las fuerzas políticas para resolver el encaje de Cataluña en España y ha reivindicado que no cometió ningún delito en otoño de 2017. El líder republicano ha considerado que la aplicación del artículo 155 de la Constitución que siguió a la declaración unilateral de independencia "no sirvió de nada" y ha anunciado su deseo de "volver a ejercer la autodeterminación". Junqueras y otros cinco políticos presos han acudido al Parlament a declarar en la comisión de investigación sobre las consecuencias de la aplicación del artículo 155.

Durante dos intervenciones de media hora, el presidente de Esquerra ha insistido en que su condición de preso no ha quebrado su deseo de diálogo con el Gobierno. "No condicionaremos nunca el diálogo porque estemos en la cárcel", ha dicho Junqueras, si bien en su segunda intervención no ha escondido su recelo con el resultado que pueda producirse.

"Tenemos un punto de escepticismo con los socialistas, porque nos han dado muchos motivos para serlo, pero eso es compatible y no es contradictorio con el entusiasmo y la voluntad a la hora de dialogar", ha dicho Junqueras, quien ha anunciado que su partido "fue, es y será sincero", mientras que "la contraparte no siempre lo ha sido". Con todo, ha insistido en que el independentismo ha de recoger la mano tendida de diálogo del Gobierno de Pedro Sánchez.

"La mesa de diálogo es un paso adelante, porque es la primera vez que se reconoce la existencia de un conflicto político. Hemos de aprovecharlo porque lo hemos pedido durante años, y cuando todo el mundo se vaya, nosotros seguiremos, porque la bandera del diálogo es la mejor para hacer efectiva la república catalana", ha dicho Junqueras.

Otra de las ideas en las que ha insistido Junqueras ha sido en desacreditar los efectos de la aplicación 155. "No sirvió para hacernos desistir. No tenemos miedo, no lo hemos tenido nunca y menos ahora. La cárcel es una parte del camino hacia la libertad, es de una belleza poética", ha dicho, antes de lanzar un dardo. "Los que más repitieron que nos habían descabezado ya no están, pero yo sí". Y para salir de dudas ha explicado que se refería a la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría y al líder de Ciudadanos Albert Rivera. "Las urnas nos han pasado facturas diferentes. Yo prefiero la mía", ha dicho.

En esa línea ha insistido en que "los resultados electorales de 2019 son un buen indicador, porque quien más chilla contra nosotros es quién más votos pierde", ha añadido Junqueras, en una nueva andanada contra Ciudadanos. "Y el hecho de que bajéis la mirada cuando lo digo es el mejor aval", ha añadido mirando a la líder de la formación en Cataluña, Lorena Roldán. Los diputados de este partido han abandonado la comisión tras la intervención de Roldán.

Junqueras ha respondido también a la pregunta que se ha plantado en Cataluña desde hace más de dos años: si Carles Puigdemont debió convocar elecciones en lugar de optar por declarar la independencia. Ha considerado que se escogió el camino adecuado en otoño de 2017. "Desgraciadamente tenía que pasar lo que pasó para que mucha gente abriera los ojos y viera que aquello no era un recuerdo del pasado", ha dicho, en referencia a las cargas policiales y el encarcelamiento de los líderes independentistas. "Ningún rencor, porque no serviría de nada, pero toda la voluntad de reparación y de justicia", ha añadido.

El líder de ERC ha reiterado también la bondad de la actuación política del independentismo, hace ahora dos años. "Nada de lo que hemos hecho es delito. Ni celebrar un referéndum, ni defender la república ni la independencia. Nuestra prisión es injusta", ha proclamado, antes de recordar "las resoluciones judiciales de diversos tribunales europeos que les han dado la razón".

"No pasa nada porque esta tarde volvamos a la cárcel, porque encontraremos mucha gente mucho más honrada que los poderosos que nos condenan cada día", ha concluido Junqueras en medio de los aplausos de todos los diputados presentes en la comisión puestos en pie.

Turull: "Estamos dispuestos al diálogo, pero real"

El exportavoz del Govern y exconsejero de la Presidencia, Jordi Turull, ha sido el segundo preso en comparecer. Turull ha criticado la fatiga "del régimen del 78" y ha calificado la aplicación del artículo 155 de 'bypass', "la culminación de un fracaso por un engaño de Estado: el engaño de pasar de prometer más autogobierno para Cataluña a combatirlo".

Turull ha comparecido al lado de una de sus sucesoras, Meritxell Budó, y ha hecho suyo el informe de la Generalitat sobre los efectos de la aplicación de la intervención del autogobierno. Ese documento, realizado por el departamento de Presidencia, establece que el artículo 155 supuso el cese de 234 trabajadores públicos, retrasos en contratos y cifró sus efectos económicos en 1.800 millones de euros. Sin embargo, el exconsejero ha querido ir más allá para denunciar el intento del Estado para poner coto a la Generalitat.

"Se nos dijo que la Constitución 78 se iba a dar respuesta a la petición de autogobierno de Cataluña, de ahí su gran flexibilidad. Pero terminó siendo un arma para combatir el autogobierno y vaciando de contenido nuestras instituciones. El Tribunal Constitucional ha terminado convertido en un depurador", ha dicho Turull. "Tras el 155 el Estado pierde todo tipo de complejo. Y hemos vivido un cruzamiento de poderes para intentar lograr sus objetivos: desde el gobierno central se nos dice de qué, como y cuándo se nos acusará. Y desde la cúpula judicial se nos dice quién puede ser presidente de la Generalitat y quién no", ha agregado.

Turull también se ha mostrado abierto al diálogo con el Estado, pero ha pedido que sea "real". "Incluso ahora, siempre y con todo lo que se está sufriendo, se está dispuesto al diálogo, pero real, no para marear la perdiz", ha dicho. Y ha hecho un llamamiento a la unidad del independentismo, justo el día después del enésimo choque entre Junts per Catalunya y Esquerra. "Estamos a tiempo, tenemos que recuperar el espíritu de anar a la una de verdad, la lealtad es más necesaria que nunca", ha dicho el exconsejero.



El día de los políticos presos ha comenzado pronto. Los cinco exconsejeros salieron de la prisión de Lledoners (Barcelona) sobre las 7.30 horas. Bassa lo hizo aún antes, desde Puig de les Basses (Girona). A su llegada al Parlament (a las 8.30 ellos, diez minutos antes, ella) les esperaban unas 300 persona a la puerta del parque de la Ciutadella, con banderas esteladas, mensajes reivindicando la libertad de los “presos políticos” o con la imagen de Junqueras. La ANC y otras entidades independentistas tienen convocadas varias manifestaciones para este martes, en apoyo a los presos. Decenas de efectivos de los Mossos d’Esquadra custodiaban el recinto del parque.

Una vez han llegado al edificio del Parlament, los presos han sido recibidos por el presidente de la Cámara, Roger Torrent, y el de la Generalitat, Quim Torra, que les han acompañado en todo el recorrido hasta los dos salones (han sido separados en función de su partido político) donde esperarán su turno para comparecer. Tanto los trabajadores del Parlament como los diputados y otros visitantes les han dado un largo aplauso. Desde muy pronto en la mañana el Parlament ha sido un hervidero de altos cargos y miembros del Govern que han querido venir a ver a los presos.

Los independentistas han dejado por un momento las diferencias vividas ayer lunes, a raíz de la diferencia de criterio entre ERC y Junts per Catalunya sobre la retirada del acta de Torra, para unirse en el apoyo a los políticos condenados por sedición. Los Mossos han acompañado a los exconsejeros en todo momento y cada uno ha tenido acceso a cinco acompañantes y asesores para preparar su comparecencia.