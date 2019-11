El presidente de ERC en el Parlament: “He votado ‘Spain Sit and Talk”

El presidente de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, ha explicado que ya ha votado en la consulta que el partido celebra este lunes y que lo ha hecho para pedir "Spain Sit and Talk". "He votado 'Spain Sit and Talk'. He votado sí: para la autodeterminación, la amnistía, los derechos, las libertades y la república catalana, y para decir 'no' al inmovilismo de Pedro Sánchez y el PSOE", destaca en un mensaje en su perfil de Twitter.

Más de 9.500 militantes de Esquerra Republicana están convocados a participar este lunes en la consulta sobre la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Se trata de un proceso no vinculante —será la dirección del partido la que tome la última palabra— en el que, además de medir el pulso a las bases, lo que se pretende es que el PSOE mueva ficha antes de la investidura. ERC quiere acordar con los socialistas los límites de la mesa de diálogo en la que, tras la formación del Gobierno, se sentarían los dos Ejecutivos, el catalán y el central. El coordinador nacional del partido, Pere Aragonès, pide rechazar la investidura si no hay acuerdo para el diálogo.

La pregunta que se somete a las bases republicanas es: “¿Está de acuerdo con rechazar la investidura de Pedro Sánchez si previamente no hay un acuerdo para abordar el conflicto político con el Estado a través de una mesa de negociación?”. En una entrevista con El Periódico de Catalunya, el coordinador nacional de Aragonès respondió este lunes cuál será su voto, en una respuesta casi tan particular como la pregunta: “Pues lo que defendemos desde el 10-N. El no a Pedro Sánchez, pero que puede mutar si se plantea una mesa de negociación para hallar una salida política a un conflicto político”. De manera indirecta, el coordinador nacional del partido aboga por el sí.