ERC organiza una consulta no vinculante entre sus bases sobre la investidura de Sánchez

Las bases de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) podrán opinar la próxima semana sobre la conveniencia o no de bloquear la investidura de Pedro Sánchez. Lo harán mediante una consulta interna que preguntará si hay que "rechazar" la investidura de Sánchez "si previamente no hay un acuerdo para abordar el conflicto político con el Estado a través de una mesa de negociación". La decisión final sobre la investidura la adoptará el Consejo Nacional del partido, ya que la consulta no es vinculante.



La dirección del partido ha apostado por preguntar a la militancia en un contexto de fuertes presiones por parte de los sectores independentistas más radicales para que los republicanos bloqueen la investidura. La pregunta va acorde con lo que el equipo negociador de ERC está pidiendo en sus conversaciones con el PSOE: un compromiso para abordar la cuestión catalana en una mesa de diálogo sin renunciar, de entrada, a ningún posicionamiento, incluido el referéndum.

La consulta se celebrará el próximo lunes según ha avanzado El Periódico y ha podido confirmar EL PAÍS. Un sector del partido, denominado Colectiu Primer d'Octubre venía reclamando una consulta vinculante a la militancia sobre la investidura ya la pasada legislatura. Los republicanos se han reunido este miércoles con con Junts per Catalunya para intentar afrontar la negociación de la investidura con algún tipo de posición unitaria.