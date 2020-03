Recopilamos los mejores productos de salud y belleza: cuidarte en casa es posible

Fecha de publicación: 20/10/2019

Fue el producto más vendido en Escaparate de todo 2019 y este año va camino de que pase lo mismo. No hay nada que no se haya dicho ya sobre la última edición más innovadora y exitosa de este juguete sexual: el boca a boca lo ha convertido en imprescindible en muchsísimas casas. ¿Aún no está en la tuya?

Compra por 35,95€ en Amazon