Todo sobre el Satisfyer Pro 2, el succionador de clítoris más vendido en Amazon

"The next sexual revolution", reza la página oficial de Satisfyer. Lo hace dibujando la X de 'sexual' con una silueta del propio Satisfyer Pro 2: su último lanzamiento y el que ha conseguido que todo el mundo hable de él. No andaban desencaminados, pero a todas luces superaron expectativas: "En el futuro, 2019 será recordado por lo que ha supuesto el Satisfyer", leemos en medios y redes sociales.

No es para menos... son cientos de ellos los que ya se han hecho eco de su éxito -contándonos sus bondades y también sus problemáticas-, ha arrasado consiguiendo likes en Instagram, se ha erigido protagonista de conversaciones entre todo tipo de grupos, se ha convertido en un auténtico símbolo de reivindicación femenina y ha conquistado, damos fe, a una ingente cantidad de mujeres (y parejas).

El Satisfyer Pro 2 Next Generation, creación de la marca Satifyer (cuyo nombre es, sin duda, un genial acierto de marketing), es ya todo un fenómeno nacional, millennial, sexual y feminista. Y es, también y sobre todo, número uno en ventas tanto en tiendas y webs eróticas como en el propio Amazon.

Pero, ¿qué tiene este juguete sexual para haberlo revolucionado todo?

¿Cómo funciona?

Tiene un pequeño cuerpo de 16,5 cm. -por su forma podría parecer un cepillo de limpieza facial- acabado en color oro rosa y en alta calidad para que no permita la entrada de agua, lubricantes u otros fluidos. A él se suma un cabezal de quita y pon -para poder retirarlo y lavarlo con facilidad- fabricado en silicona antialérgica que se ajusta ergonómicamente para rodear el clítoris con la máxima suavidad y precisión.

Está equipado con batería integrada -y no pilas- que se recarga con un cable USB que conecta directamente con el aparato de forma magnética, por lo que respeta al máximo el medioambiente. Y cuenta con dos botones: para encender y apagar y para controlar sus 11 niveles de intensidad. Por cierto: si lo compras online, llegará a tu casa en un paquete discreto que no desvelará lo que hay en su interior.

Su manejo es sencillo y tan solo funciona estimulando el clítoris. Cuando se acerca a él, proporciona sensación de vacío y enérgicas palpitaciones sin necesidad de llegar a tocarlo gracias a su sistema de ondas expansivas y pulsaciones de aire. Solo ha de colocarse sobre la zona para sentir cómo el flujo sanguíneo aumenta en tiempo récord: sus usuarias aseguran haber llegado al orgasmo en escasos minutos.

* Por supuesto es ultra silencioso y funciona bajo el agua.

El nº1 más vendido

Si este fenómeno ha surgido y se ha extendido como la pólvora, se debe sencillamente a los millones de testimonios que han compartido tanto usuarias anónimas como un sinfín de instagramers e influencers tras haberlo probado.

"Me temía que fuese más publicidad que otra cosa, pero es 100% eficaz. La estimulación llega en tan solo segundos y antes de dos minutos tengo un orgasmo muy intenso".

"Es pequeño, sencillo y discreto y puedes llevarlo en cualquier sitio. Casi no consigo llegar a la última intensidad porque el orgasmo llega antes. La batería dura mucho y se carga enseguida".

"Los materiales son de buena calidad: el cabezal de silicona agradable y resistente. Funciona perfectamente en el agua y es genial también para usar en pareja".

Estas son tan solo algunas de las opiniones que sus usuarios, tanto mujeres como hombres, han compartido en Amazon... ¿vas a poder resistirte?

