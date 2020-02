Este limpiador de poros arrasa en Amazon y tiene más de 4.500 'reviews'

Hay dos verdades universales en lo que a poros y puntos negros se refiere. La primera, que ni se crean ni se destruyen ni se abren ni se cierran (no son un músculo) sino que tan solo permanecen y se ven más o menos según los cuidemos. Y la segunda, que se enfrentan a ellos todas las personas del mundo, sean adolescentes o adultos, hombres o mujeres. Básicamente, esas marcas de tono oscuro que vemos sobre todo en la zona T de nuestro rostro -frente, nariz y barbilla-, es la parte visible de un exceso de sebo acumulado en el poro que, al contacto con el aire, se oxida y queda atrapado por las nuevas células de la piel dejando ver un muy antiestético color negro.

La mejor forma de eliminarlos es, precisamente, no permitir la acumulación de grasa en el rostro a base de limpieza facial diaria y tratamientos en cabina a manos de expertos. Pero lo cierto es que para un problema tan básico y habitual como este, siempre es bienvenido un dispositivo que ayude a controlarlo. Por eso no es de extrañar que este limpiador o succionador de poros de la marca Voyor sea todo un éxito en Amazon (con más de 4.500 valoraciones).

Pero, ¿lo recomiendan los expertos? Hablamos con Elena Ramos, farmacéutica, experta en dermocosmética y co-directora de The Secret Lab: “En nuestro centro siempre defendemos la importancia de combinar los tratamientos en cabina adecuados a cada persona y un buen cuidado en casa para conseguir los mejores resultados. El limpiador de poros puede ser un buen complemento de nuestra rutina facial, o resultar muy útil en periodos en los que no podamos acudir a un centro de belleza, aunque nunca podrá sustituir la efectividad de una higiene facial en cabina. Sin embargo, como experta en el cuidado de la piel, considero que, aunque una limpieza del rostro va mucho más allá, este aparato puede ser eficaz en la succión de impurezas y de los puntos negros más externos”.

Compra por 21,99€

Cómo se usa

1. Exfolia la piel y abre los poros

“Para que una extracción esté realmente bien hecha y la piel no sufra, lo adecuado es prepararla con un exfoliación previa y utilizar algún producto específico o vapor que nos ayude a abrir el poro”, advierte Elena Ramos.

2. Con la piel limpia y seca, comienza el proceso

“La extracción se debe hacer de manera delicada y suave, y siempre teniendo en cuenta el tipo de piel a tratar (seca, grasa, deshidratada, sensible…) y el estado de la zona sobre la que vamos a trabajar: no es lo mismo la nariz (que es cartílago) que la mejilla o la barbilla”.

Este dispositivo incluye 6 cabezales diferentes para utilizar según las zonas y necesidades y ofrece 3 niveles de succión que se adecuarán a cada tipo y área de la piel. Lo recomendado es comenzar poco a poco: o sea, durante poco tiempo a mínima intensidad, para no hacer daño ni generar marcas en la piel.

3. Hidrata y calma la piel

“Tan importante como el trabajo de extracción es el protocolo de productos con los que se trabaja para conseguir el mejor resultado”, explica Elena.

Lo habitual es que después de su uso, la piel quede algo irritada y enrojecida. El efecto se pasa tras unas horas, pero se puede paliar. ¿Lo recomendado? Un plus de hidratación aplicando una mascarilla tras el proceso.

Compra por 21,99€

Por qué es el número uno

Para realizar una buena higiene facial, los profesionales en cabina tienen en cuenta muchos factores que en casa (sin los conocimientos necesarios) a veces se nos escapan, por eso llevarla a cabo cada cierto tiempo en un centro especializado es altamente recomendable. Pero, para una limpieza más superficial en casa, el dispositivo de Voyor ha tenido excelentes resultados entre sus usuarios:

"Compré el producto pensando que no funcionaría y sí que funciona. Quita los puntos negros y se ve la grasa que ha extraído al terminar. No es que desaparezcan los puntos a la primera, pero siendo constantes en el tiempo sí que disminuyen muchísimo y llegan a desaparecer. No hace daño".

"Lo recomiendo. Soy una persona con la piel grasa en la cara y a diario tenía muchos puntos negros. Empecé a utilizar este aparato y los he podido reducir en un 75% sin mucho esfuerzo. Olvídate de utilizar vapor y las manos y prueba este artículo. Eso sí, sigue las instrucciones".

"Solo llevo unos días con él y la verdad es que no me arrepiento de la compra. Siguiendo las recomendaciones de las instrucciones todo bien. Las rojeces son normales después de hacértelo por primera vez, pero en mi caso en unas horas se fueron".

Compra por 21,99€

* Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 9 de febrero de 2020.

Jabón exfoliante con ácido salicílico. Recomendado por los usuarios de Amazon que lo compran junto al limpiador de poros, este jabón (en formato sólido) formulado a base de ácido salicílico lucha contra el acné, suaviza la piel y reduce las manchas, y también es best-seller en la categoría de belleza. Compra por 6,99€

Suscríbete a la newsletter de El PAÍS Escaparate.