10 sérums faciales que arrasan en Amazon

Todo adicto a la belleza y/o la cosmética es un gran fan de los sueros faciales. No en vano, estas esencias concentradas en activos penetran profundamente en nuestra piel y logran transformarla desde dentro con resultados probados.

Se han convertido en el eje de cualquier rutina facial y son el mejor aliado antiedad y antiarrugas... Y, aunque pueda parecer lo contrario, no hay que gastarse un dineral para que sean buenos y efectivos: hay un montón de marcas desconocidas que han creado fórmulas destacables y muy potentes.

Pero lo mejor de todo es que los hemos encontrado a la venta en Amazon con muy buenas reseñas y recomendaciones de sus usuarios. Estos son los 10 que ya están arrasando en la plataforma:

Florence Cosmética Bio

He aquí el número 1 más vendido y existoso de 2019: un sérum a base de Vitamina C y ácido hialurónico puro de la marca bio Florence. Consigue un efecto antiarrugas, antiedad y antimanchas en rostro, cuello y escote aplicándolo diariamente por la noche y por la mañana como base para el maquillaje. "Desde el primer día da una sensación increíble de pureza y frescor. Lo absorbe la piel rápidamente", recomienda una usuaria.

Compra por 17,85€

Kleem Organics

El mismo tándem de Vitamina C y ácido hialurónico encontramos en este producto de Kleem. Una firma orgánica espacializada en cosmética antiedad cuyo sérum reduce arrugas y manchas de la piel, con resultados visibles en pocas semanas. "En un par de semanas tengo la piel suave como un bebé, huele estupendamente a cítricos y cunde una barbaridad", comentan algunos de sus usuarios.

Compra por 18,97€

Satin Naturel

La opción de la marca Satin Naturel es este sérum formulado con retinol bio y vegano con una concentración del 3%. Añade un 25% de Vitamina C, ácido hialurónico y aloe vera y fomenta la renovación celular de la piel, así como la producción de colágeno. "Envase genial, de cristal y precintado, con dosificador a parte y tapa para el dosificador, muy acertado para la forma de empleo. Además, con un poquito cunde muy bien para toda la cara", cuenta una usuaria.

Compra por 24,99€

Beau-Pro

También con retinol (a una concentración del 2.5% encontramos el sérum de Beau-Pro 100% orgánica que, además, contiene ácido hialurónico, Vitamina A, Vitamina C y Vitamina E+EGF. Adecuado para pieles tanto femeninas como masculinas, produce un efecto antiedad y mejora las manchas y la textura de la piel. "Lo noté desde el primer día: atenúa las arrugas y las marcas de la piel, reduce un poco los poros y es una buena base hidratante", recomiendan sus usuarios.

Compra por 12,99€

Nutreplus Natural

De nuevo la combinación estrella de Vitamina C y ácido hialurónico. La versión de Nutreplus a base de ingredientes naturales añade, además, Vitamina E y sirve para tonificar y reafirmar mientras atenúa arrugas y manchas en la piel. "Se absorbe bastante bien y como contiene aloe vera da sensación de frescor. Una de las cosas que más me ha gustado es el aroma sutil tan agradable que tiene", comentan sus usuarias.

Compra por 19,99€

Yael Beauté

El de Yael Beauté es también uno de los más exitosos de 2019: mezcla Vitamina C y ácido hialurónico puro, es vegano y utiliza el 99% de ingredientes naturales. Es perfecto para utilizar incluso en pieles sensibles. "Tras el primer uso notas la piel más tersa y saludable. Después de varios usos comienzan a aperecer leves cambios como tonalidad y firmeza. Adicionalmente, las arugas se van difuminando, levemente, pero es un buen resultado", confirma una de sus usuarias.

Compra por 17,90€

Sesderema

Sesderma es una de las marcas de cosmética líderes en farmacias y, entre sus productos, encontramos su sérum top ventas: con Vitamina C y ácido hialurónico, e indicado para prevenir y tratar el fotoenvejecimiento de la piel. "Vale para todo tipo de pieles, en mi caso la tengo grasa por algunas zonas y no me crea ningún tipo de brillo adicional. Deja una sensación de frescor e hidratación, además ilumina el cutis dando un aspecto de buena cara", cuenta en primera persona una de sus usuarias.

Compra por 31,74€

Barcino Naturals

Barcino Naturals ofrece un sérum 'activador de la juventud' con una alta concentración de ácido hialurónico puro que resulta tres veces más eficaz en la hidratación de la piel que el ácido hialurónico convencional. Funciona como suero facial y también como tratamiento para el contorno de ojos y antiarrugas en cuello y escote. "El efecto ha sido inmediato, he notado como la cara se ponía mas tersa, más suave y juvenil.

Produce una hidratación muy profunda y duradera", comentan sus usuarias.

Compra por 16,98€

LuckyFine

Ácido hialurónico + Vitamina C vuelve a ser la combinación ganadora en esta versión de Luckyfine. También funciona sobre todos los tipos de piel y actúa sobre las líneas de expresión y las manchas con un aroma cítrico súper apetecible. "Se absorbe muy bien, bastante rápido y no deja la piel pegajosa ni húmeda. La cara se queda hidratada y suave y tras varias aplicaciones notó la piel más tersa, uniforme y sana", cuentan sus usuarias.

Compra por 12,99€

Elemental Care

Alta concentración de ácido hialurónico, puro y vegano, en esta opción de Elemental Care. Funciona como contorno de ojos y, por supuesto, como sérum tanto para hombres como para mujeres y rellena visiblemente las arrugas a la vez que reaviva la elasticidad. "Es transparente y tiene textura gel, se nota que retiene agua en la piel y permite usar menos cantidad de crema después", recomienda una de sus usuarias.

Compra por 14,97€

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 31 de agosto de 2019.

