Las cremas y los aceites naturales para la piel y el pelo mejor valorados en Amazon

Con el final de la temporada estival también llega el momento de prepararse para los días templados o fríos. Esto implica, entre otras cosas, cuidar la piel y el pelo de la deshidratación, especialmente para aquellos que tienden a tenerlos secos. Para ello, nada mejor que valerse de los productos destinados a resolver estos problemas, como las cremas y los aceites.

Sin embargo, el mundo dermatológico y capilar está lleno de cientos de opciones para atender los diferentes daños en la piel y el pelo, y su eficacia, en muchos casos, reside en los compuestos de cada producto y en el tipo de cutis o cabello de cada persona.

En ambos casos, una alternativa perfecta es probar con productos de origen natural, que tienen menos efectos adversos. Es por eso que, con el fin de ayudarte a elegir la fórmula más adecuada para tu problema de piel o cabello, en EL PAÍS Escaparate hemos recopilado las cremas y los aceites de origen natural mejor valorados por los usuarios de Amazon. Para ello hemos considerado únicamente los productos calificados con un mínimo de cuatro estrellas sobre cinco y, al menos, 100 opiniones de los clientes de esta tienda en línea.

CREMAS

Crema corporal Weleda

- Valoración media: 4,6/5

- Opiniones: 100 (93 positivas)

- Para qué sirve: Repara pieles muy secas, agrietadas y dañadas

Indicada para el cuidado diario de cara y cuerpo, esta crema es apta para su uso por toda la familia. Consta de un tratamiento diario que repara la piel seca, agrietada o irritada. Su efectividad la constata el usuario Jaime: “Sirve para casi todo: rojeces, sequedad, picaduras, quemaduras, cortes... Ayuda a acelerar su tratamiento”. Tiene un aroma a plantas medicinales, que se debe a ingrediente como girasol, almendra dulce, limoneno o extracto de violeta. Gracias a esta fórmula, es ideal incluso para embarazadas, como explica la usuaria Anais: “Estoy dando el pecho y tengo la piel super reseca. En cuanto me la puse, sentí la piel, por fin, hidratada de verdad y que me duraba. Es bastante espesa y deja la piel bastante brillante”.

Compra por 8,45€

Espuma limpiadora facial Himalaya Herbals

- Valoración media: 4,4/5

- Opiniones: 125 (109 positivas)

- Para qué sirve: Ayuda a controlar el acné, las espinillas y previene su recurrencia

Elaborado a base de neem y cúrcuma, cuenta con propiedades antibacterianas, antivirales, antisépticas y germicidas, por lo que ayuda a combatir el acné y las espinillas faciales, además de dejar suave el rostro. En este sentido, es un producto perfecto para jóvenes, como lo explica el usuario Paco García: “Lo hemos comprado para un adolescente, para limpiar la piel joven con granitos. Limpia muy bien sin resecar”. Por su parte, la usuaria Amanda destaca que “huele muy bien y es de buena calidad”, y considera que, al utilizarla, “con dos aplicaciones basta para cara y cuello”. Además, es hipoalergénica, por lo que es adecuada para un uso diario.

Compra por 18,99€

Sérum de vitamina C Kleem Organics

- Valoración media: 4,3/5

- Opiniones: 732 (594 positivas)

- Para qué sirve: Ayuda a prevenir las arrugas y rejuvenecer tu piel

Un producto recomendado para tratar la piel contra el daño causado por el sol y arrugas, ya que reduce arrugas y líneas de expresión para conseguir una piel más saludable e hidratada con propiedades rejuvenecedoras naturales. Esto se debe a su fórmula con vitamina C orgánica y a su alta concentración de ácido hialurónico. En el caso del usuario Paco K., afirma que es el sérum de esta clase que más le ha funcionado. “Después de varios meses usándolo —no es la primera vez que lo compro—, en relación calidad-precio es el mejor y con el que me quedaré por ahora”, escribe. Por su parte, otro cliente de Amazon destaca su efectividad: “Me deja la piel muy agradable y no se notan las imperfecciones ni casi las arrugas que tengo pasados los 40 años”.

Compra por 18,97€

Manteca de Karité Naissance 306

- Valoración media: 4,2/5

- Opiniones: 117 (99 positivas)

- Para qué sirve: Ayuda a mantener la piel hidratada y actúa como barrera protectora contra los factores externos

Se trata, como su nombre lo indica, de manteca de karité 100% pura, sin refinar y certificada ecológicamente, producida por una comunidad de 600 mujeres al norte de Ghana. Contiene altos niveles de ácidos grasos insaturados y antioxidantes naturales, que hidratan la piel y la protegen de factores externos. Así lo afirma la usuaria Aria S: “El remedio para el cabello y la piel, las uñas y los labios, las grietas y las rojeces, etcétera”. Por su parte, a la usuaria MjML le ha gustado la presentación, “en bloques y trozos sueltos”, así como “el tacto a la hora de aplicarla y la hidratación que proporciona”.

Compra por 20,99€

ACEITES NATURALES

Aceite de almendras dulces Naissance

- Valoración media: 4,5/5

- Opiniones: 262 (237 positivas)

- Para qué sirve: Humecta y equilibra la piel, e hidrata el cabello

Este aceite de almendras dulces es 100% natural, refinado y proviene de Europa. Está recomendado para su uso en masajes y aromaterapia, para el cuidado de la piel, como suavizante para el cabello, limpiador para el rostro y desmaquillante natural. Así lo confirma la usuaria Eva Herrera: “Es la última compra que he utilizado para mi consulta de masajes y estoy encantada, porque al tacto se nota que es un buen aceite. No mancha la ropa y nutre la piel”. Por su parte, la usuaria Puente explica que lo utiliza “para hidratación después de la ducha”, y en ese sentido afirma que “su aporte en cuanto a suavidad en la piel no tiene competencia”.

Compra por 11,99€

Vitamina E Naissance

- Valoración media: 4,5/5

- Opiniones: 112 (101 positivas)

- Para qué sirve: Ayuda a disminuir las manchas oscuras de la piel

Gracias a que el envase contiene únicamente vitamine E pura, las cualidades de este producto son varias. Primero, porque funciona como antioxidante sobre la piel, por lo que puede ser de ayuda para mejorar las estrías y a cicatrizar las marcas de las quemaduras, ya que combate las manchas oscuras. Pero también protege contra los rayos UV y se usa como tratamiento tópico para las cutículas secas y agrietadas. Por lo tanto, es ideal para combinarla con otros productos, como lo hace la usuaria Natalia, que lo añade a una mezcla de aceites con la que ha conseguido una piel “menos irritada, más nutrida”. De la misma manera, la usuaria Georgiana Costescu la utiliza para una mascarilla de pelo, cuyo efecto ha sido notorio: “Me crece más rápido [el pelo] y ya no se me cae”.

Compra por 8,99€

Aceite de ricino Naissance

- Valoración media: 4,4/5

- Opiniones: 296 (254 positivas)

- Para qué sirve: Hidrata y nutre el cabello, las cejas y las pestañas

Se trata de un aceite versátil, ya que es efectivo en el tratamiento de las pestañas, las cejas, las uñas, las cutículas y la piel, a las que hidrata y nutre. La usuaria Laura confirma su efectividad: “Me lo compré porque vi en YouTube que aplicarlo cada noche ayuda al crecimiento del pelo de cejas y pestañas. Y tras usarlo un mes, puedo decir que efectivamente funciona”. Asimismo lo ha podido confirmar la usuaria Jade: “Llevo dos meses de uso en las cejas, para ayudar a crecer el pelo de éstas en la parte más cercana al entrecejo, donde tenía claros. Puedo decir, después de este tiempo, que me ha crecido más cantidad”.

Compra por 7,49€

Aceite corporal Bio-Oil

- Valoración media: 4,4/5

- Opiniones: 172 (149 positivas)

- Para qué sirve: Ayuda a mejorar la apariencia de cicatrices, estrías y manchas en la piel

Este producto es perfecto para quienes buscan un tratamiento efectivo contra el envejecimiento y la deshidratación de la piel, ya que trabaja sobre cicatrices, estrías y manchas. El testimonio de la usuaria Irenerestre confirma estas cualidades, luego de usarlo sobre una cicatriz: “Llevo tres semanas aplicándome este aceite, dos o tres veces al día, y ya he notado la diferencia”. Una experiencia similar ha tenido la usuaria Sonia C: “Un aceite que huele bien y penetra muy bien en la piel. La repara, hidrata y se notan rápidamente los efectos como, por ejemplo, la difuminación de las estrías”.

Compra por 8,95€

Aceite de jojoba ArtNaturals

- Valoración media: 4,4/5

- Opiniones: 120 (108 positivas)

- Para qué sirve: Hidrata y limpia la piel y los poros

Se trata de uno de los aceites más versátiles, ya que tiene un alto contenido de vitamina E. Gracias a esto, ayuda a conseguir una piel sana, hidratada y limpia, además de que sus antioxidantes luchan contra los radicales libres. Sus propiedades astringentes limpian la piel y los poros en profundidad sin irritación. La usuaria DreaMer reseña así su experiencia: “Llevo pocos días utilizándolo, pero han sido suficientes para ver buenos resultados. Tengo la piel bastante delicada e intolerante a la mayoría de productos y aceites, y este me ha venido perfecto para hidratar sin obstruir los poros”. Además, este producto también es efectivo sobre el cuero cabelludo, como indica la usuaria Noelia S., que lo utiliza para combatir las escamas acumuladas debido a dermatitis o psoriasis: “Estoy contentísima. Después de dos semanas, nunca tuve el pelo mejor. No me ha vuelto a salir, no tengo picor y lo lavo ahora con un champú natural”.

Compra por 29,87€

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 22 de septiembre de 2019.

