Probamos 4 kits de blanqueamiento dental: el mejor se vende en Amazon por menos de 20 euros

Nuestra experta ha elegido el Isuda Teeth Whitening Kit como el mejor kit de blanqueamiento dental de los cuatro analizados. Un precio interesante y sus óptimos resultados (sobre todo para eliminar pequeñas manchas) lo hacen superior al resto.

A todo el mundo le gusta lucir una sonrisa bonita y radiante. Lo que sucede es que muchas veces la higiene bucal no se atiende correctamente y, además, bebidas como el café y el té ensucian el esmalte de los dientes. También está el tabaco, que los oscurece y fomenta la aparición de manchas, junto a otras enfermedades que afectan a la salud.

Para solucionar este problema, los dentistas practican tratamientos de blanqueamiento dental. Sin embargo, su alto coste económico impide que no todas las personas pueden acceder a uno. La otra alternativa, mucho más asequible para el bolsillo, es decantarse por productos de blanqueamiento dental que pueden utilizarse en casa. Sus efectos no son tan inmediatos como los tratamientos de las clínicas dentales, y aunque no es posible comparar resultados, son efectivos para rebajar el color amarillento de los dientes y eliminar posibles manchas. No obstante, y en caso de duda, siempre puedes recurrir a tu dentista. También conviene no abusar de este tipo de tratamientos.

¿Qué modelos hemos elegido?

Para realizar esta selección, hemos escogido cuatro sugerencias de las firmas especializadas más relevantes y, a continuación, fijado un presupuesto máximo de 30 euros. Así, los modelos analizados son los siguientes: Isuda Teeth Whitening Kit (8,5), iWhite Instant (7,75), Hopemate Teeth Whitening Pen (8) y Ldreamam Teeth Whitening Kit (8,5).

Cada una ha sido analizada y ha recibido una valoración media final. Para ello, se han tenido en cuenta una serie de criterios entre los cuales destacan:

- Calidad de los materiales: en especial si es la primera vez que se va a utilizar un aparato blanqueador de este tipo. ¿Cómo es esta calidad? ¿Transmite confianza? ¿Y la presentación del producto?

- Facilidad de uso: si el tratamiento es fácil de llevar a la práctica o, por el contrario, cuesta un poco más. Sobre todo en el caso de los modelos que incluyen moldes que tienes que colocarte en la boca.

- Resultados: si verdaderamente el producto funciona y notas —a medida que van pasando las sesiones— que las manchas si no desaparecen, al menos se minimizan. Y si el color del esmalte mejora.

- Sensibilidad dental: ¿su uso afecta a la sensibilidad de los dientes?

Así los hemos probado

Hemos dedicado a cada producto una media de entre tres y cuatro sesiones. Esto ha permitido comprobar el mecanismo de funcionamiento de todos ellos y, sobre todo, la calidad del resultado final y si efectivamente los resultados son visibles y la apariencia de los dientes mejora.

El producto de blanqueamiento dental que ha conseguido la mejor puntuación en esta comparativa es la segunda opción más económica. Se trata del modelo Isuda Kit Teeth Whitening. Aunque hay que manipular la férula para adaptarla a la forma de la dentadura, sus resultados nos parecen los mejores.

Isuda Kit Teeth Whitening: nuestra elección

La primera impresión es muy buena porque todos sus componentes (y sin excepción) están perfectamente protegidos y sellados, y esto proporciona un alto grado de confianza hacia la marca. Con un libro de instrucciones sencillo de seguir, el kit cuenta con un par de férulas para la dentadura; 10 jeringuillas de tres mililitros de capacidad cada una que contienen el gel blanqueador que se aplica sobre los dientes (por cierto, que una jeringuilla admite varios usos porque lo que se recomienda por sesión son 0,5 mililitros); una luz LED; y una tabla de resultados que viene bien para comprobar cómo evoluciona el tratamiento. Se recomienda, por otro lado, que los dientes estén completamente secos antes de utilizar el kit.

FICHA TÉCNICA - Férulas: Dos. - Jeringuillas: 10. Cada una contiene tres mililitros de gel blanqueante. - Luz led: Sí. - Otros: Manual de instrucciones, tabla comparativa de resultados y toallitas. Conviene aplicar 0,5 mililitros de gel blanqueante por sesión.

Hay que destacar su sencillez, aunque la parte más costosa es que al principio tienes que manipular la férula para adaptarla a la forma de la dentadura. Para ello, hay que calentar agua para ablandarla. Según nuestra experiencia, es preferible que este paso se haga de forma pausada y sin prisas hasta conseguir un encaje lo más perfecto posible. De lo contrario, lo que puede ocurrir es que cuando se vierta el gel en la férula —con la ayuda de la jeringuilla— y nos coloquemos el molde no encaje y una parte toque las encías. En mi caso, me sucedió y la sensación no resultó agradable.

Una vez que el molde con el gel blanqueante encaja y se coloca sobre los dientes, se aplica un led que emite una luz que ayuda a acelerar el proceso. En las cuatro sesiones que lo probé invertí una media de unos 20 minutos y los resultados empezaron a ser visibles.

- Lo mejor: además de tener un precio interesante, es el que mejor resultados ha ofrecido. - Lo peor: hay que moldear la férula a la dentadura y al principio este paso puede resultar un tanto difícil. - Conclusiones: a pesar de tener que moldear la moldura que se coloca en los dientes, el proceso de aplicar el gel es sencillo y con unos resultados satisfactorios, en especial con esas pequeñas manchitas que tienden en ocasiones a aparecer.

Ldreamam Teeth Whitening Kit: el aspirante

Lo que uno no espera encontrarse en un producto para blanquear los dientes es un conjunto de adaptadores: en concreto para conexiones USB, mini-USB y Lightning. Esta propuesta de la firma Ldreaman sí los trae, porque para que funcione necesita alimentarse de la energía que le suministra un teléfono móvil, una tableta o un ordenador portátil.

Viene con una única férula que cubre tanto la parte superior de la dentadura como la inferior, y su acabado es bueno. Junto a este componente, el kit ofrece un par de jeringuillas que contienen el blanqueador dental y que si sabemos dosificar correctamente garantizan varios tratamientos a lo largo del tiempo. La apariencia de estas jeringuillas recuerda a un bolígrafo. Mientras, el proceso de este gel es intuitivo y limpio, aunque a veces tienes que hacer un poco de fuerza para que salga la sustancia blanqueante.

¿Cómo se conecta la férula a los dispositivos digitales? En la parte inferior hay que colocar el adaptador que corresponda para que automáticamente la férula se retroilumine y el tratamiento se inicie. Como complemento, el kit incorpora un par de toallitas que se pueden usar al final de la sesión, por ejemplo para eliminar alguna sustancia que haya quedado. La propuesta cuenta, por otro lado, con un papel que te ayuda a comparar la tonalidad y color del esmalte de los dientes; de modo que, si eres constante a la hora de seguir las indicaciones del tratamiento, compruebas por ti mismo si te funciona o no. En nuestras pruebas, y tras un par de días, empezamos a notar que ese tono amarillento empezaba a rebajarse.

Hopemate Teeth Whitening Pen: el más económico

Es completamente diferente al resto de productos elegidos para esta comparativa porque es el único que no incluye una férula o molde para los dientes. Este kit incluye tres juegos de lápices de blanqueamiento dental, por lo que es muy cómodo y práctico si vamos a realizar un viaje y queremos hacerle un hueco en el neceser.

Cada uno de estos lápices incorpora un gel blanqueador. Solo hay que agitarlo con brío para que este gel salga y pueda aplicarse diente a diente, siempre siguiendo el sentido que marcan las agujas del reloj. Puede resultar un proceso algo tedioso en comparación a los otros sistemas, pero a medida que pasan los días enseguida te haces a él. Además, el gel sale en su justa medida; para evitar que la encía se manchara con este producto optamos por un disco desmaquillante que actuó como barrera. La sensación del lápiz cuando entra en contacto con los dientes es agradable; en este caso, la fórmula que emplea su fabricante incluye entre otras sustancias glicerina y aceite de menta.

Antes de iniciar el proceso de blanqueamiento es bueno enjuagarse la boca con un poco de agua y secarse bien. Al final de cada uso, conviene aclararse una vez más. Los resultados se perciben de manera bastante rápida y, además, teniendo en cuenta su precio la experiencia al utilizarlo sorprende bastante.

iWhite Instant

En el interior de su caja, vas a encontrar una decena de moldes para la parte superior e inferior de la boca. Lo que más llama la atención de estos moldes (cada uno viene en su propia bolsa sellada) son dos cosas. La primera es su diseño flexible. La segunda es que incorpora directamente el gel blanqueante. Esto hace que el proceso de aplicación sea mucho más sencillo que si, por ejemplo, se compara con la propuesta Isuda Teeth Whitening Kit. Eso sí, sus resultados (en cuanto a blanqueamiento) no llegan a ser tan efectivos, aunque para corregir pequeñas manchas producidas por el café o el té es una alternativa a valorar.

Aunque el fabricante recomienda aplicar este tratamiento cinco días seguidos alrededor de unos 20 minutos, en nuestras pruebas dejamos pasar un par de días entre sesión y sesión: lo hicimos así porque tras el primer día notamos que la sensibilidad de los dientes se vio un poco afectada. Además, si tienes una boca grande podrías tener leves molestias porque los moldes, al menos en mi caso, me resultaron algo pequeños. No obstante, y según pasan los minutos del tratamiento, la boca se va acostumbrando. También te sientes más cómodo si primero utilizas un molde para una parte de la boca y luego para la otra.

