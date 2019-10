15 organizadores de maquillaje para tener a mano todos tus cosméticos (en casa o de viaje)

¿Cuántas veces se te ha roto un colorete en mil pedazos por tenerlo mal colocado? ¿Cuántas has abierto un bote de base de maquillaje sin haber terminado el anterior? ¿Cuántas has encontrado cosméticos que aún no se habían acabado perdidos en el fondo del cajón? Nos ha pasado a todas... pero ya no queremos que ocurra más.

Por eso en EL PAÍS Escaparate hemos preparado una selección de artículos que servirán para ordenar y organizar todos tus cosméticos a la perfección y así tenerlos todos controlados. Dejarás de malgastarlos, usarás todos y te maquillarás más, mejor y mucho más a gusto. ¿Cuántos de estos necesitas?

Cajoneras y casilleros

Expositor de pintalabios

Con 24 posiciones, este casillero de metacrilato es ideal para almacenar y tener a la vista barras de labios u otros productos de maquillaje de tamaño pequeño. Tal y como confirman los usuarios, caben las de todas las marcas sin problemas, así como cuatro lápices (de tipo perfilador) en cada compartimento. Por su precio y su tamaño es uno de los organizadores más vendidos en la plataforma.

Compra por 1,10€ en Amazon

Con 6 compartimentos y cajón

Disponible en dos tamaños y diferentes colores, esta solución fabricada en polipropileno sirve para almacenar cosméticos de distintos tamaños y alturas. Cuenta, además, con un cajón ideal para guardar discos de algodón, accesorios de pelo o bisutería.

Compra por 4,80€ en Amazon

De metacrilato, baja y con 7 compartimentos

En su versión más sencilla, esta caja de metacrilato de siete compartimentos servirá tanto para el maquillaje como para cualquier tipo de productos que guardes en el baño o el estudio, por ejemplo. Es otra de las opciones más vendidas en Amazon y sus usuarios aseguran que tiene el tamaño ideal.

Compra por 6,99€ en Amazon

Display con cajones

Creado especialmente para almacenar productos de maquillaje y cosmética, este expositor de metacrilato tiene cabida para todo: arriba cuenta con 16 compartimentos de diversos tamaños y, abajo, con cuatro cajones completamente extraíbles.

Compra por 15,99€ en Amazon

En versión grande

La versión plus del artículo anterior -que cuenta con 5 estrellas de valoración- incluye los mismos compartimentos superiores pero más cajones y de mayor tamaño. Ideal para las que tengan una gran colección de maquillaje.

Compra por 29,99€ en Amazon

De PVC con cajones

Con 6 compartimentos de distintos tamaños y alturas, dos cajones y una pequeña repisa, este diseño en plástico liso es una de las soluciones más prácticas. Tanto por su tamaño reducido como por su fácil limpieza, así como por los cuatro colores en los que está disponible para que encaje en cualquier tocador.

Compra por 11,97€ en Amazon

Torre giratoria de metacrilato

Su gran capacidad de almacenamiento y la posibilidad de girarlo 360 grados ha convertido a este expositor de metacrilato en uno de los organizadores más vendidos de la plataforma. Por supuesto, también es de los más compartidos en Instagram. Además, es fácil de montar y desmontar y puede acomodar más de 20 productos y 30 lápices.

Compra por 20,99€ en Amazon

Bandeja con compartimentos y espejo con luz led

Para las más prácticas y que quieran aunar soluciones, esta bandeja con compartimentos se une a un espejo rodeado por luz LED que gira hasta 180 grados. Mide 38 centímetros de alto por 18,5 de ancho, se alimenta con un cable USB incluido y se apaga después de 3 minutos de uso de forma automática.

Compra por 33,99€ en Amazon

Botes para brochas y algodones

De metacrilato con 6 compartimentos

Con un diseño similar a los anteriores, pero con forma alargada, Amazon dispone de varios organizadores que funcionan como botes: tanto para brochas y pinceles, como para lápices de ojos y labios e incluso cepillos de pelo y de dientes. Esta versión es también de metacrilato y presenta un diseño ondulado muy sofisticado.

Compra por 13,99€ en Amazon

Bote para discos desmaquillantes

Las bolsas de plástico en las que se compran no son lo más práctico y siempre acaban desperdigados por el cajón. Hazte con un algodonero como este (el más vendido en Amazon con más de 180 valoraciones y 4,5 estrellas) para tenerlos siempre a mano.

Compra por 5,88€ en Amazon

Triple bote de diseño

De diseño más moderno y atractivo, este triple bote para brochas, lápices y máscaras de pestañas dará a tu tocador un toque sofisticado. Puedes utilizarlo también para almacenar accesorios de pelo u otros artículos necesarios en tu rutina de belleza.

Compra por 10,99€ en Amazon

Estuche porta-brochas

Si eres de las que utiliza una brocha para cada producto, necesitarás guardarlas limpias y siempre localizables. Este estuche con tapa es perfecto para este fin y también para llevarlas de viaje sin que se estropeen.

Compra por 11€ en Amazon

Neceseres y maletines

Mochila de tela impermeable

Otra opción práctica y versátil son los neceseres de tipo profesional que resultan cómodos y fáciles de transportar. Este está fabricado en cuero sintético de alta calidad, por lo que es fácil de limpiar y resistente al agua y a derrames de líquidos en su interior. Cuenta con varios compartimentos que puedes organizar según tus necesidades y un bolsillo dividido en la tapa para brochas y pinceles.

Compra por 18,99€ en Amazon

Neceser con compartimentos

El neceser más vendido en Amazon es esta pieza perfecta para transportar toda tu rutina de belleza. Incluye 9 bolsillos de red en su interior, así como en la tapa, tres externos en los laterales y la parte posterior y una percha para colgarlo con facilidad en cualquier parte. Está fabricado con tela impermeable en un color gris muy sufrido.

Compra por 12,99€ en Amazon

Bolsa saco de cosméticos para viajes

La idea más original en el ámbito neceseres es este de tipo saco que permite llevar todos tus cosméticos y guardarlos en una pequeña y cómoda bolsita. Está disponible en cinco estampados y colores diferentes y se abre por completo para tener todos los productos a la vista.

Compra por 4,99€ en Amazon

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 8 de octubre de 2019.

Suscríbete a la newsletter de El PAÍS Escaparate.