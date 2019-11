Esta es la crema hidratante más vendida en Amazon

No hace falta que nos lo digas: te da una pereza inmensa darte crema hidratante en todo el cuerpo cada vez que sales de la ducha. Tampoco hace falta que te lo digamos nosotros: deberías hacerlo a diario. Tanto si perteneces a este grupo como si no, lo cierto es que cuando llega el invierno todos tendemos a tener la piel más seca y necesitada de hidratación, y es por eso que las búsquedas para encontrar la crema corporal más adecuada y práctica se disparan en los meses fríos.

Pero tranquilo, porque hoy venimos a darte respuesta de la mano de los que más saben: los propios usuarios. Sus reviews, valoraciones y puntuaciones no mienten y le han otorgado a esta crema de Elizabeth Arden que se vende en Amazon 4 estrellas y media y más de 450 comentarios positivos en la plataforma. No es casualidad: es casi milagrosa.

Compra por 16€

¿Qué tiene de especial?

Para empezar, pertenece a la firma de belleza Elizabeth Arden, una de las más reputadas de la industria cosmética y, de hecho, especializada en la hidratación de todas las partes del cuerpo. Ellos mismos la catalogan como una crema súper hidratante apta para aplicar en todo el cuerpo y la prueba es que está formulada a base de miel auténtica y extracto de té verde: dos ingredientes que alivian y acondicionan de manera sinigual las pieles más secas.

Además, sus usuarios la distinguen por su aroma: “Una pasada, llevo usándola ya un par de años y el olor es lo mejor. Te la pones todas las mañanas y hueles a limpio”, que imita al de la fragancia del mismo nombre que también comercializa la marca.

Elizabeth Arden Green Tea Scent. Los usuarios de Amazon suelen incluir en su compra de la crema hidratante corporal el perfume vaporizador de 100 ml. La marca, además, recomienda: "Aplíquese la crema corporal seguida de una pulverización de perfume para evitar que la fragancia simplemente se disipe". Compra por 14,12€

La nº1 más vendida

¿Que por qué es la número uno en su categoría? Fácil: las consumidoras destacan su rápida absorción, su aroma perfumado con olor a limpio y su hidratación intensa. Pero la cosa no queda ahí... Lleva años siendo uno de los mayores best-seller de Elizabeth Arden -junto a su bálsamo Eight Hour Cream- y, ahora, tiene un precio imbatible: el original suele ser de 42 euros.

"He probado muchas cremas corporales, pero sin duda esta es la mejor. Se absorve rápidamente y deja un olor en tu piel y en la ropa duradero. es muy hidratante, no es grasa, fácil y rápida. No puedo vivir sin ella desde que la descubrí. La recomiendo 100%".

"Uso habitualmente la fragancia, sobre todo en verano, porque es fresquita y no es pesada o empalagosa. Y la hidratante no decepciona. Deja la piel muy hidratada y no es nada pegajosa.

Para mi gusto, perfecta".

"Una pasada, llevo usándola ya un par de años y el olor es lo mejor. Te la pones todas las mañanas y hueles a limpio... mi chico incluso sela pone y eso que los chicos son anti cremas pero es que el olor es increible y la sensación a limpio e hidratado que deja!!! Recomendada 100%".

Compra por 16€

* Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 24 de noviembre de 2019.

Suscríbete a la newsletter de El PAÍS Escaparate.