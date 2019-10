El edredón más vendido en Amazon es hipoalergénico y antiácaros

Pasar frío por las noches, además de las dificultades para dormir que esto pueda provocar, también llega a generar consecuencias secundarias, como arritmias e incrementos de la presión arterial. Así que en esta nueva temporada de otoño-invierno, que ya ha tenido temperaturas bajas desde la segunda mitad de octubre, es importante estar preparados para dormir cálidamente y evitar los problemas de salud que trae consigo el frío. Y aunque es cierto que la calefacción es de gran ayuda en esta época, la mejor forma de ahorrar dinero y energía durante la noche es contar con un edredón grueso y duradero que nos asegure un sueño confortable y sin interrupciones.

Desde luego, la función esencial de cualquier edredón es ofrecer el abrigo suficiente para evitar pasar frío mientras dormimos, un aspecto en el que el grosor es lo más relevante. Sin embargo, ya que la temperatura va cambiando a lo largo de la noche, es igual de importante la capacidad de transpiración que ofrecen los rellenos nórdicos, pues de esta manera se evita llegar al extremo opuesto de acalorarse y sudar. En este sentido, cabe destacar la necesidad de tener en cuenta la temperatura de la habitación y si se utiliza o no calefacción a la hora de dormir, ya que también estos factores influyen en el mejor edredón para cada caso.

Con base en los aspectos antes mencionados, un edredón de la marca Pikolin Home es el modelo más vendido en Amazon, especialmente en medidas para cuna. Además, entre los clientes que han adquirido este relleno nórdico, más de 650 han dejado su opinión sobre éste y le han valorado con una puntuación promedio de 4,7 estrellas sobre 5. ¿Cuáles son las características que lo hacen un producto tan bien recibido por los usuarios de esta tienda online? A continuación lo detallamos.

Relleno mullido y ligero

Lo primero que hay que reseñar son los 300 gramos por metro cuadrado de relleno con los que cuenta este edredón. Esto representa un grosor perfecto para habitaciones con temperatura media, lo que significa que es ideal en los casos en los que no se utilice la calefacción de manera prolongada. Además, está elaborado con fibra Ecolofil, que es ligera y ofrece un tacto mullido y suave. Pero quizás la mayor ventaja de sus materiales es que permite una mejor circulación de aire, transpirabilidad y una mayor capacidad aislante.

Aunque para los más frioleros podría parecer necesario un relleno nórdico de mayor grosor, el usuario Óscar afirma que tras haberlo probado con su mujer —que sufre más con las bajas temperaturas— durante el invierno de Navarra, con noches entre cero y menos cinco grados, no ha pasado frío ninguno de los dos. “Mi mujer duerme con pijama, pero yo no lo necesito”, escribe en su reseña. Según su testimonio, en su habitación no utilizan la calefacción, mientras que en el resto de la casa mantienen una temperatura entre los 19 y 21 grados.

Hipoalergénico y antiácaros



ampliar foto Al ser hipoalergénico y estar disponible en 18 tallas diferentes, el edredón Pikolin Home es apto para toda la familia. Pikolin Home

Otra de las ventajas de la fibra Ecolofil con la que está fabricado este edredón de Pikolin Home es su cualidad hipoalergénica, que lo hace ideal para las personas que padecen de rinitis alérgica, asma, eccema y alergias provocadas por el polvo doméstico y los ácaros. A esto se suma su fácil y cómodo mantenimiento, ya que sus materiales permiten que pueda lavarse y secarse a máquina en casa, sin que esto deteriore el relleno ni sus fibras.

Ambos aspectos los confirman, por separado, dos usuarios distintos de Amazon. El primero de ellos, además de recalcar que lo ha probado con éxito en noches de cero grados, menciona: “En cuanto al tratamiento antiácaros, supongo que bien, porque no me ha dado molestias respiratorias”. Por su parte, José Almandoz reitera que el edredón “da el calor justo y pesa poco”, y lo compara con su anterior relleno de plumas: “Éste es mucho más limpio, y el lavado en lavadora, sin problema”.

Medidas para toda la familia

El último aspecto que hace de este relleno nórdico el más vendido en Amazon es su variedad de medidas, que lo hacen apto para toda la familia. Sus modelos parten desde las medidas para cuna (100x120cm de tamaño total) hasta las de una cama extra grande (280x240cm), pasando por las de camas individuales y de matrimonio. En total, son 18 las tallas disponibles de este mismo edredón.

Acerca de este punto, dos compradores coinciden en sus comentarios en que las medidas son atinadas. La usuaria Laura menciona en su opinión que lo compró para una cama de 90x190cm y que “de largo, por los lados, le está genial”. Por su parte, el usuario mvc85, que adquirió el modelo de 220x240cm, anota en sus impresiones que “las medidas son exactas a las que aparecen [en las descripción] y es bastante fino”.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 26 de octubre de 2019.

