Ergonómica y transpirable: así es la almohada viscoelástica más vendida en Amazon

Para conciliar el sueño existen, según los expertos, unas condiciones que deben darse en la habitación y en los artículos que inciden directamente en la postura de descanso. Por ejemplo, al elegir la almohada, es fundamental que ésta –al igual que el colchón– mantenga el cuerpo y la cabeza en una posición natural. Lo recomendable, según explicaba el doctor Carlos Egea a EL PAÍS Escaparate en este artículo con consejos para dormir mejor, es utilizar una almohada más bien baja y no demasiado blanda que mantenga la cabeza en línea con el cuello.

Este modelo de la firma Power Of Nature, el más vendido de su categoría en Amazon, está diseñado precisamente para eso: para sostener la cabeza alineada con la columna y reducir así los posibles dolores cervicales. Se trata de una almohada ergonómica, fabricada en espuma de memoria de alta calidad, que incluye una funda transpirable para que la sudoración no afecte al cuerpo y la cabeza durante la noche.

¿Qué tiene de especial?

Según se indica en la descripción de sus características, es una almohada que proporciona un alivio terapéutico durante el sueño gracias a que su contorno se ajusta a la curva natural del cuerpo y no ejerce presión sobre el cuello, independientemente de la postura que adoptemos en la cama: de lado, boca abajo o boca arriba.

Para favorecer su diseño ergonómico el relleno está elaborado a base de espuma con memoria (viscoelástica) que es sensible a la temperatura: la zona caliente se vuelve más suave y maleable mientras que las franjas que se mantienen frías están más firmes. De esta forma, se alivia la presión y la almohada se va adaptando a la postura del cuerpo cuando nos movemos involuntariamente al dormir.

Tiene forma de onda (en la parte más cerca del cuello mide 9 centímetros y en la parte trasera –la que corresponde a la coronilla– 11 centímetros) y además de relajar los músculos de la espalda y el cuello, también puede ayudar a reducir los ronquidos. La almohada está tapizada e incluye una funda de tela con cremallera lateral que se extrae y puede lavarse a máquina. Las dimensiones finales de ancho y largo son 35 x 60 centímetros.

Comercializada a un precio muy económico, la almohada viscoelástica de Power Of Nature, cuenta en Amazon con una valoración media de 4,4 estrellas sobre 5. Entre las más de 1.280 valoraciones quienes la han probado destacan los siguientes aspectos:

“(..) Llevo desde el mismo día que me llegó usandola y realmente he notado una gran mejoría en mi descanso. Antes me levantaba con mucho dolor de cabeza y siempre me dolía el cuello, me levantaba cansada siempre, y desde que uso esta almohada las cervicales no me han vuelto a doler y los dolores de cabeza han disminuido notablemente. Es de muy buena calidad, se adapta perfectamente y no se deforma”, indica Anayd.

Abel, por su parte, señala que “al principio parece un poco dura, pero se adapta rapidisimo a la forma de la cabeza y se descansa muy bien, el cuello como nuevo. En las fotos (que adjunta en su comentario) se ve el efecto memoria y se nota al dormir”.

“Esta almohada es super cómoda, se adapta perfectamente a la cabeza, tiene un nivel óptimo de rigidez y no se deforma fácilmente. Te ofrece un descanso muy placentero, fomentando así un sueño muy agradable y descansando genial (...)”, reseña José Antonio.

Consejos de la OCU para elegir almohada La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha elaborado una pequeña guía con los aspectos a tener en cuenta antes de adquirir una almohada acorde a las necesidades de cada uno: Es aconsejable que la anchura de la almohada supere a la de los hombros La altura o grosor puede variar según la postura que adoptamos al dormir: baja (10 cm) para quienes duermen boca abajo, mediana (12-13 cm) para los que duerme sobre la espada y almohada medio-alta (15 cm) para quienes duermen de lado. Para la elección del relleno, además del gusto de cada uno, también se han de valorar los hábitos posturales y el peso de la persona: las de espuma con efecto memoria suelen funcionar muy bien en quienes duermen de lado, las de pluma no se recomiendan en personas alérgicas, las almohadas de látex admiten bien los movimientos durante la noche, y las de rellenos sintéticos suelen ser almohadas blandas adecuadas para personas muy delgadas o niños. Para mantener una higiene correcta se aconseja airearla habitualmente y usar una funda de protección lavable.

