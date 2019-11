Los pijamas de mujer y hombre más vendidos en Amazon.

Entrado el otoño y los primeros fríos de la temporada, ya no vale dormir ligeros. Con las noches frescas de esta época del año, hay que considerar abrigarse con un buen edredón y, más importante aún, un pijama completo para no pasar frío por las noches. Y a pesar de que en un primer momento lo más lógico sería buscar modelos gruesos que aporten más calor por sí mismos, hay que considerar que la calefacción, los calentadores eléctricos y las cobijas nos pueden permitir dormir más ligeros.

Para comprobar lo anterior y ayudarte a elegir un pijama para esta temporada, en EL PAÍS Escaparate hemos rescatados los dos modelos más vendidos en Amazon, para mujer y hombre, así como las opiniones de los usuarios de esta tienda online que ya los han adquirido. Se trata de un pijama de la marca Aibrou para mujer, que destaca por su variedad de diseños y su corte regular, y otro de la firma Lower East para hombre, con un diseño clásico a cuadros y cordón en la cintura.

Compuesto de dos piezas, este pijama de la marca Aibrou está elaborado, en su mayor parte, en algodón, por lo que resulta un conjunto cómodo y fresco para dormir. Así lo confirma la usuaria Flora CP, a quien le parece que la tela “tiene un tacto muy agradable y sienta muy bien”. Además, hace mención respecto al grosor del conjunto: “Diría que es muy fino, aunque para mí es perfecto, [ya que] no me gustan los pijamas excesivamente cálidos”. Sin embargo, esto no afecta la calidad de la prenda, como lo afirma la usuaria María E: “He de decir que, a pesar de que la tela es fina, es de una calidad estupenda”.

Está conformado por dos piezas y presenta cortes regulares para asegurar su confort. Por un lado, la camiseta es de manga larga y tiene distintos diseños de cuello: en V, con botones o con encaje. Presenta un largo por debajo de la cadera y mangas de corte regular. Por su parte, el pantalón es de corte largo y amplio, pero cuenta con resorte en la cintura para un ajuste perfecto, y en algunos modelos también tiene puño en los tobillos. Así lo describe la usuaria Iris: “Tiene un diseño superoriginal y queda perfecto. El pantalón es muy cómodo, tiene la cinturilla elástica y no aprieta nada. La tela es suave y con caída”.

La mayoría de las compradoras advierten que las tallas suelen ser correctas, como lo apunta una de estas usuarias: “Uso una 36 de pantalón y me queda perfecta la S; algo desahogado, pero muy, muy bien”. Además, el fabricante asegura que el pijama no pierde el color ni la forma con el uso, algo que ha podido constatar la usuaria María E: “Lleva un uso diario [durante dos meses], con sus correspondientes lavados, y sigue igual de suave, no se ha deteriorado lo más mínimo”.

Compra desde 13,99€

Elaborada 100% en algodón, este pijama de dos piezas presenta un diseño clásico con pantalón a cuadros y camiseta de un tono a juego —disponible en azul y verde—. El tejido tiene el tacto agradable de un jersey, por lo que ofrece una máxima comodidad para dormir, y tiene un grosor fino que aporta mayor frescura. Aun así, algunos usuarios de Amazon los destacan como un buen modelo para esta época del año. “Para noches de frío, viene fenomenal. No es, más bien, delgado. Es un poco elástico. Y la textura es muy suave”, escribe un cliente.

La parte superior de este pijama luce un discreto diseño con cuello de pico y un pequeño detalle con el logotipo de la marca en el pecho. Por su parte, el pantalón a cuadros incluye un cordón en la cintura para asegurar un ajuste perfecto y que puede atarse como un lazo. “El detalle de cordón en la cintura está bien para tenerlo en su sitio”, opina al respecto la usuaria Miriam. Por su parte, la compradora María, que lo ha adquirido para su hijo, comenta: “Me ha gustado mucho que, a pesar del aspecto clásico del pantalón, es algo elástico, con lo que gana mucho en comodidad”.

Las tallas suelen corresponder con las medidas normales, según apuntan algunos usuarios, como Silvia: “El pijama era para mi chico y está encantado. La talla es perfecta, le queda perfecto”. De la misma manera opina la compradora Mar Sansano, que considera que “la talla es completa”. Además, hace hincapié en la durabilidad tras el uso: “Con los lavados, no pierde apresto ni color”. En este sentido, cabe señalar por último que la marca recomienda lavarlo a máquina en un ciclo caliente mayor a 30 grados.

Compra por 18,95€

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 3 de noviembre de 2019.

