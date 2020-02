Viscoelástico y económico: el ‘topper’ para colchón más valorado en Amazon

Son muchos quienes disfrutan durmiendo en los hoteles y hay varios factores que explican ese placer que experimentamos en sus habitaciones. Uno de ellos, según desveló uno de los responsables del diseño de hoteles como los Sheraton, es la abundancia del color blanco en la ropa de cama. Un color, dicen, que inspira una sensación de lujo y paz. Otro factor, si nos alojamos en un hotel de gama media-alta, es lo confortables que resultan sus camas.

La calidad de los colchones resulta fundamental para esto último, pero no solo. También responde a una práctica habitual en estos alojamientos: dotar a la cama de un topper o sobrecolchón. Es decir, una especie de colchoneta fina (suele rondar los 5 o 10 centímetros de grosor) que se coloca sobre el colchón principal para garantizar un extra de confort.

Un truco que marca la diferencia y que podemos imitar en casa fácilmente y sin necesidad de desembolsar una gran cantidad de dinero. En Amazon, por ejemplo, cuentan con este producto de la firma especializada DailyDream, que se encuentra entre los artículos más vendidos (y que registra mayor número de valoraciones) en la categoría de colchones.

¿Qué tiene de especial?

Se trata de un topper de 5 centímetros de grosor fabricado en espuma de gel viscoelástica, un material que se adapta al cuerpo a través del calor que va ejerciendo sobre su superficie y que resulta indicado para aliviar la presión y mejorar los dolores de espalda.

Para poder ajustarlo correctamente a la cama y que no se deslice durante la noche, está equipado con cuatro elásticos en las esquinas. Es un artículo, además, que resulta muy fácil de guardar o transportar porque se puede enrollar. Una vez que se extiende recupera su forma original sin problemas. El topper está cubierto por una funda antiácaros, fabricada en viscosa y poliéster, que se cierra con cremallera y se puede retirar para lavarla.

Es una solución apta para todo tipo de camas, pues está disponible para tamaños de camas individuales, como las de 80 o 90 centímetros, y también para camas de mayores dimensiones: 135, 160 o 210 centímetros. En Amazon también existe la posibilidad de hacerse con otro modelo que incluye un toque de aloe vera en el tejido.

El nº1 más vendido

Como indicábamos anteriormente, este topper es el primero de su gama que aparece en la lista de más vendidos de Amazon y más de 2.700 clientes de la plataforma lo han valorado tras adquirirlo para sus hogares. En total, suma una nota media de 4,6 estrellas sobre 5 y casi todos los comentarios coinciden en destacar la mejoría que han experimentado en sus dolores musculares y cómo han logrado transformar un colchón extremadamente rígido en uno más mullido:

“Lo compré para evitar la dureza de mi colchón pues me destrozaba la espalda. Desde que tengo el topper adiós a los dolores. Es cómodo, blandito y agradable, parece de buena calidad y a un precio de risa. Muy recomendable”, indica Luck.

Otro usuario señala: “Hace un año que lo compré para convertir un colchón duro en otro más mullidito sin gastarme demasiado y solucionar mis problemas de espalda. He esperado todo este tiempo para poder hacer una valoración objetiva. ¡Ya ha pasado un año y no me arrepiento en absoluto! ¡Todo un acierto!”.

Una satisfacción que comparte Carmen: “Yo tengo un colchón nuevo, pero que me resultaba muy duro y compré el topper para hacerlo más confortable. El producto ha resultado efectivo y ya no me duele la espalda. Es de viscoelástica y se adapta al cuerpo perfectamente, la única pega es que yo soy muy calurosa y da más calor que un colchón tradicional”.

