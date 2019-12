Un taller para cuidar el suelo pélvico

"La primera vez fue en la oficina. Una compañera contó algo divertido. Me dio una carcajada y noté que se me escapaba un poco de pis", confiesa Susana. En el caso de Isa, su desastre con el suelo pélvico llegó tras un parto de 21 horas. "Además, antes era corredora. Supongo que ya lo tenía fastidiado de antes y el parto terminó de destrozarlo. Ahora no puedo ni levantar a mi hija en brazos". Son solo dos de las historias de algunas de las asistentes al taller Claves para recuperar tu suelo pélvico, organizado por Indasec y BUENAVIDA.

Las conversaciones fluyen en torno a pequeños corrillos ante de empezar la sesión. Al principio, con cierto pudor. Pasados unos minutos, borbotean las anécdotas personales en un ambiente de confianza, casi de intimidad. Les une una dolencia de la que poco se habla, que da vergüenza. No es fácil confesar a una desconocida abiertamente que notas dolor en el coito o que mojas la ropa interior cuando corres porque se te escapa el autobús. A esa sororidad contribuye el 'uniforme' proporcionado gratuitamente por los organizadores: camiseta rosa, leggings negros y calcetines. Cuando ya están todas cambiadas, se sientan en unas esterillas de yoga rosa para realizar los ejercicios propuestos por dos fisioterapeutas expertas en suelo pélvico.

Son mujeres "normales". Unas, de mediana edad. Otras, ya en la menopausia. Alguna, en la treintena. Muchas piden que no se citen sus nombres reales porque que se te escape la orina aún es tabú. Otras, como María, acuden al taller para prevenir: "A mi madre la tuvieron que operar por un prolapso. Aún no he tenido hijos y soy joven, pero no quiero acabar como ella. Quiero saber qué hay ahí y cómo fortalecerlo".

Los órganos internos no se sujetan con huesos, se mantienen en su sitio gracias a un entramado de músculos que forman una especie de caja. En la parte superior tenemos el diafragma; delante, el transverso del abdomen; a la espalda, las lumbares; y, finalmente, abajo, el suelo pélvico. "El primer problema del suelo pélvico es que no es una pared sólida, sino que tiene tres orificios: ano, vagina y uretra. Esto aumenta su fragilidad. Añádele la fuerza de la gravedad, que hace que todo quiera irse hacia abajo en cuanto te pones de pie. Por si fuera poco, no está formado exclusivamente por tejido muscular. De hecho, solo el 30% son músculos que podamos controlar de forma consciente. El resto, son ligamentos y tejido conectivo. Así que, cuando empiezan a perder funcionalidad no vamos a poder ejercitar el suelo pélvico en su totalidad. Solo llegaremos a activar la tercera parte", explican Nadia Soriano y Esmeralda Rojas, fisioterapeutas especialistas en urología y obstetricia y directoras del taller. Insisten rotundas en que "el suelo pélvico forma parte de la fisiología femenina y debería enseñarse en la escuela, de la misma forma que aprenden qué es la digestión o por qué hay que lavarse los dientes después de cada comida. Al menos, debería formar parte del protocolo informativo de los ginecólogos cuando las chicas van a la consulta por primera vez después de la menstruación. Si se fortalece como un músculo más desde jóvenes, el daño que puedan causar el parto y el paso del tiempo, será mucho menor".

¿A quién le pido ayuda?

Verónica nunca había tenido pérdidas de orina significativas. "Salía a la calle con una compresa por precaución, pero no era alarmante. El caso es que, notaba como un bulto en el periné. Al principio, no le daba importancia. Me asusté cuando empezó a molestar". Y ahí surgieron las dudas. "No sabía a qué médico irle con mi historia. Se me escapaba algo de orina, así que lo suyo era el urólogo. Pero estando 'ahí abajo' lo mismo era mejor a la ginecóloga. Porque contárselo al de cabecera me daba una vergüenza terrible. ¿Fisioterapia? Yo pensaba que eso es para cuando te da un tirón en el cuello", confiesa entre los gestos de complicidad de sus compañeras.

La solución está en las Unidades de Suelo Pélvico: departamentos que integran a ginecólogos, urólogos, proctólogos, fisioterapeutas y, en algunos casos, hasta psicólogos. "Cada vez son más habituales en los hospitales, pero, a día de hoy, no todos las tienen. De entrada, hay que acudir al médico de familia. Él deriva a la paciente a ginecología, donde, tras una valoración, la enviarán a la Unidad de Suelo Pélvico. Si no requiere cirugía u otro tratamiento médico específico vaginal o rectal, la paciente se remite a fisioterapia. El problema es que este proceso en la sanidad pública puede demorarse varios meses. Por eso muchas mujeres acuden directamente a centros de fisioterapia privados donde valoran su estado y deciden qué tratamiento les va mejor", declara la fisioterapeuta Esmeralda Rojas. “Ahora se han puesto de moda las bolas chinas o los estimuladores pélvicos. Pero no sirven de nada si te introduces las bolas y el conducto vaginal está tan dilatado que se caen. En esos casos hay que trabajar con otros estímulos, como la electroterapia o el biofeedback”.

Localiza tu suelo pélvico

La doctora Nadia Serrano propone a las mujeres que asisten al taller que se tumben boca arriba. En esa postura, con una mano deben palparse la parte inferior del transverso del abdomen, justo en la pelvis, y con la otra, el periné. Entonces les pide que tosan. "¿Notáis como si la vagina se quisiera salir? Es porque al toser el diafragma desciende violentamente y presiona contra el suelo pélvico. Es como si tuviéramos un globo: si aprietas arriba, abajo se te deforma. Pero no solo pasa al toser. También al estornudar, al cantar, al levantar pesos, al caminar… Imaginad la de veces que repetimos eso al día".

Los estrógenos también enredan en el suelo pélvico. "Al caer los niveles de esa hormona con la menopausia, los tejidos se relajan. Por eso los problemas de suelo pélvico se agravan pasados los 50 años. Lo importante es saber que no hay que resignarse. No es normal tener pérdidas de orina ni dolor pélvico. Y puede tratarse. Además al mejorar el tono muscular, va a mejorar la sensibilidad y el placer durante las relaciones sexuales".

Una vez identificado el problema, lo siguiente es ponerse a entrenar. "La musculatura del suelo pélvico se trabaja con contracciones específicas similares a la de contener la orina. Ojo: el único momento en que no deben practicarse es, precisamente, para detener la micción. Si no estaremos transmitiendo un mensaje equivocado a la vejiga. Al ir al baño, debemos relajar del todo la vejiga. Tampoco es bueno empujar a tope porque llevamos prisa. Ese gesto de apretar es presión extra sobre el suelo pélvico, precisamente, lo que intentamos evitar. Y lo mismo al defecar. Nada de empujar a lo loco. Es mejor sentarse, apoyar los pies en un taburete para facilitar la expulsión y relajarse".

No solo se debe trabajar el suelo pélvico. "Un buen tono abdominal va a mejorar la sujeción de los órganos y ayuda a mantener una postura que no añada presión extra sobre el suelo pélvico". Entre los ejercicios para abdominales, uno está rotundamente prohibido: Los crunches. “Presionan un montón sobre el suelo pélvico. Son mejores los hipopresivos, pero bien guiados”. El mensaje final es positivo: estas dolencias pueden revertirse. "Algunas pacientes mejoran en semanas. Otras requieren meses. Lo importante es un abordaje individual".

Cuando la píldora sabotea El suelo pélvico también debe relajar. Para defecar, miccionar o facilitar el sexo. "El exceso de tensión de origen psicológico es frecuente en víctimas de abusos sexuales. Inconscientemente, contraen la vagina incluso años después de la agresión. Esto imposibilita las relaciones o las hace dolorosas, aunque su pareja actual vaya con cuidado". Últimamente lo ven en mujeres que toman anticonceptivos orales. "Al modificarlas para evitar los dolores de cabeza, han dado como efecto secundario vaginismo". El tratamiento va desde la radiofrecuencia a la toxina butolínica, pasando por la terapia psicológica.

Puedes seguir Buenavida en Facebook, Twitter, Instagram o suscribirte aquí a la Newsletter.