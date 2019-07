Stephan Lessenich (Stuttgart, 1965) le gusta mirar a través del gran angular. Este sociólogo alemán estudia las desigualdades y los equilibrios de poder, pero lo hace desde lo global y desde una conciencia universal. Defiende que de poco sirve luchar por el bienestar de los ciudadanos en Alemania, si se hace a costa del trabajo esclavizado y del expolio de recursos naturales en países lejanos, ya sea la producción de soja en Argentina o la confección de textiles en Asia. Expresidente de la Sociedad Alemana de Sociología (2013-2017) y profesor en la Universidad de Múnich, Lessenich traza una imagen demoledora de la cara oscura de la modernidad occidental y defiende que solo cambiando la manera en que consumimos y producimos dejaremos de “vivir por encima de las posibilidades de los demás”. Lessenich acaba de publicar La sociedad de la externalización (Herder), un libro incómodo, que tira del velo que nos ponemos para no querer ver aquello que intuimos, pero que preferimos ignorar.

PREGUNTA. A diario elegimos no ver, no saber cómo se producen los teléfonos y las camisetas que compramos, pero es hasta cierto punto un recurso psicológico lógico. ¿Sirve de algo atormentarse pensando en las desgracias del resto del mundo?

RESPUESTA. Atormentarse de forma individual no sirve para nada. Como mucho, te sentirás un poco mejor después de haberte atormentado, pero ninguna solución será individual. Será colectiva o no será. Colectivamente hemos decidido no ser conscientes de lo que implica nuestro modo de vida y sus consecuencias. Es comprensible que la gente no quiera hacer cambios radicales en su vida, como dejar de utilizar el coche, y por eso, de manera avariciosa aceptamos que las cosas sean como son. Pero nuestro estatus solo es posible aquí porque hay otros estatus diferentes en otras partes del mundo. No hay más que fijarse en la esperanza de vida y lo desigual que es, dentro de Alemania y también entre países. Es la lotería del lugar de nacimiento.

P. Por lo que cuenta, parece imposible ser una persona decente viviendo en Europa. Usted sostiene que vivimos por encima de las posibilidades de los demás, los empobrecidos del planeta.

R. Es lo que hace que este sistema sea un error, porque es una estructura que te priva de la oportunidad de ser una persona decente. Te fuerza a hacer daño a otros aunque no quieras solo por ser ciudadano de este país. Hay algo que no funciona en un sistema que no te da la oportunidad de ser una buena persona.

P. Usted pone el foco en las desigualdades globales. Llevamos desde los años sesenta leyendo esto y no parece importar lo suficiente como para ponerle remedio.

R. Sí, llevamos décadas así. Lo nuevo es que tenemos una intensificación de la externalización y esto a pesar de que hay una creciente retórica de sostenibilidad, de ayuda al desarrollo y de atacar los efectos perversos de la globalización. Los indicadores de consumo, de energía, de extracción de recursos naturales indican que vamos a peor. Además creo que ahora asistimos a un efecto bumerán. La externalización está volviendo a Occidente en forma de migraciones y de cambio climático. La gente viene por las enormes diferencias de ingresos o porque ya no puede vivir de la tierra que trabajaba.

P. Pero en teoría cada vez sabemos más de los efectos del cambio climático, los países se fijan objetivos, las tecnologías son cada vez más limpias y el consumo bio y los partidos verdes arrasan. ¿No sirve de nada?

R. El auge de Los Verdes aquí en Alemania es un indicador importante que nos dice que mucha gente piensa que no podemos seguir así. Pero a la vez, significa que la gente piensa que se puede dar la vuelta a la situación sin cambiar nuestro modo de vida ni el modo de producción y consumo de la sociedad. Los Verdes hacen de alguna manera populismo ecológico, porque dicen ‘sí, vamos a atajar el cambio climático, pero usted no tiene que cambiar su estilo de vida. Igual volará un poco menos, pero no dejará de viajar en avión’.

P. ¿Qué tenemos que hacer para que esto cambie?

R. Tenemos que cambiar la manera de consumir y de producir. Tenemos que consumir menos, producir menos; es una cuestión de tener menos.

P. Usted habla de democratizar la economía. ¿Eso cómo se hace?

R. Hay que ampliar nuestro concepto de democracia a la economía, reducir el poder de las grandes empresas. Tiene que ser un cambio que venga desde abajo, de la gente del Sur que se organice; y en los países ricos de la mano de gente que no quiera verse obligada a tener que hacer daño a otros para poder vivir. Incluso los más pobres en nuestras sociedades, si quieren vivir, tienen que consumir camisetas a 99 céntimos o carne a dos euros el kilo. Hemos reducido los costes de producción de manera artificial. No internalizamos los costes reales, los sociales, los ecológicos, y por eso podemos producir ropa y teléfonos inteligentes baratos. La motivación tiene que ser la conexión con la gente que al final paga por nuestro estilo de vida.

P. Vaticina que acabará por haber una suerte de levantamiento.

R. Ya hay una reacción. La gente no va a seguir aceptando eternamente no tener oportunidades en la vida y viendo que otros utilizan sus oportunidades como quieren. Habrá reacciones como no las hemos visto en décadas y será una nueva experiencia para una sociedad como la alemana, que lleva siete décadas de paz social, pero a costa de guerras en otros lugares y de la explotación de personas y recursos naturales en otras partes del mundo. Cada vez va a ser más evidente que este estilo de vida no es sostenible.

P. Habla de los vientres de alquiler casi como de la última frontera de la externalización. Intuyo que no compra el argumento altruista.

R. Me temo que no hay una última frontera, que se cruzan fronteras todo el tiempo. No juzgo las motivaciones individuales de cada uno, pero no es una cuestión de altruismo o egoísmo, sino de las asimetrías estructurales, de que algunas personas tienen el derecho y la libertad de elegir hacer algo como comprar un niño y otros no. No es una casualidad. Hay una asimetría inherente construida durante siglos que ahora se hace más visible gracias a la digitalización y a las redes sociales.

P. ¿Puede ser la digitalización una oportunidad para reducir desigualdades o agravará las diferencias globales?

R. Si la propiedad continúa como hasta ahora, lo empeorará. Si tienes cinco grandes compañías controlando las redes sociales y 10 controlando la infraestructura de digitalización, las posibilidades de externalizar solo aumentarán. Hay que cambiar las relaciones de propiedad también en la producción de servicios digitales.