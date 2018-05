3

Cocine y coma con sensatez

El verano no es el mejor momento para ponerse agonías con el plato. Déjese de contar calorías y gramos con la ansiedad numérica de un tesorero. Relaje y use la cabeza al confeccionar el menú. Las principales recomendaciones de los nutricionistas: elimine los alimentos procesados, los fritos y la bollería industrial. Meta ingredientes saludables, tome fruta sin miedo, no elimine de un plumazo los carbohidratos e incorpore los frutos secos y las legumbres.